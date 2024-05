ANALÝZA: Familia, aura a štěstí Třince? OK, ale tohle bylo o pardubickém Dynamu

Pesimista by mohl říct, že hokejové Pardubice letos dokázaly pouze splnit povinnost. S nabouchaným kádrem vyhrály základní část a v play off vyřadily Hradec Králové a Litvínov. Tedy týmy z jiné „váhové“ kategorie. Ale na první skutečné překážce v podobě Třince Dynamo ztroskotalo.

Optimista namítne, že Pardubice celou sezonu skvěle bavily natřískanou enteria arenu, udělaly nový bodový rekord v extralize, zahrály si finále prestižního Spengler Cupu a k titulu chybělo v sedmém utkání jen pár centimetrů.

Oba pohledy jsou správné a relevantní.

Neoddiskutovatelné však je, že jako hlavní pocit pár dní po extrémně bolestivé prohře se jeví v hlavách hráčů, trenérů, manažerů a fanoušků Dynama usazené zklamání.

A není se čemu divit. Platí, že před finále těžko mohl mít východočeský klub v rukou lepší karty. Odpočatý, zdravý tým se chystal na Třinec, který odehrál čtvrtfinále i semifinále na sedm utkání. Navíc mu postupně vypadávali zranění klíčoví hráči.

„Jako hodně zlomový vidím první finálový zápas. Tam jsme měli být odvážnější, dominantnější. To nebyl dobrý vstup do série,“ ohlíží se majitel Dynama Petr Dědek k duelu, který jeho klub prohrál 1:2 a v sérii tak ztratil výhodu domácího prostředí.

Rozhodující moment sedmého finále: třinecký útočník David Cienciala v krkolomné překonává Romana Willa.

Pardubice však dokázaly vyhrát čtvrtý zápas v Třinci, pak doma jasně ovládly pátý duel poměrem 3:0 a celé město bylo minulý pátek nastaveno na oslavu titulu. Místo toho však přišel nejhorší výkon Dynama v letošním play off.

Hráči si nevěřili, nehráli svou hru a jen přihlíželi, jak si Oceláři chystají kulisy pro rozhodující sedmé utkání. I hokejový analfabet poznal, že tým kolem kapitána Lukáše Sedláka situaci naprosto nezvládl psychicky. „Rozhodl šestý zápas,“ nehledá výmluvy na smolné sedmé finále předseda představenstva Dynama Ondřej Heřman.

Pravdou totiž je, že kdyby byl tým před týdnem mentálně lépe připraven, žádné by se v neděli nehrálo a Pardubice by už minulý víkend slavily historicky sedmý titul.

Hlavní úkol: zlepšit psychiku mužstva

Právě větší psychická odolnost dobře složeného mužstva bude jedním z hlavních úkolů, na kterých musí klub zapracovat. Hokejovou hantýrkou řečeno, Dynamo mělo letos nohy i ruce, ale hlava občas chyběla. Už v průběhu základní části přišlo několik naprosto nepochopitelných výpadků v koncentraci a špatná hra v některých částech finále problém jen potvrdila.

V tomto směru byl Třinec silnější. Dokonce by se dalo říct, že jenom v tomto. Podle všech statistik měly Pardubice finále jasně vyhrát, ale to se nestalo. Třinecká „familia“, jak o sobě Oceláři říkají, vždy dokázala najít nějakou záhadnou a šťastnou cestu k vítězství.

S psychikou mužstva a vlastně všech lidí v organizaci souvisí i velká proměna pozice Pardubic v českém hokeji. Z týmu, kterému před pár lety skoro celá republika přála záchranu v extralize, se stal kolos, který drtivá většina hokejové veřejnosti nenávidí. To je fakt, se kterým se bude muset Dynamo v příštích sezonách vyrovnat. Na úspěších Třince je vidět, že svoji roli hrají i vztahy v ligovém zákulisí.

Pardubičtí hokejisté vstřebávají zklamání z prohraného finále.

Jeden ze zásadních momentů sezony lze hledat už v polovině ledna. Tehdy během pár hodin tým opustil kouč Václav Varaďa a také útočník David Cienciala, který odešel do Třince výměnou za Richarda Pánika. Ač se to tak možná zpočátku nezdálo, zásadnější byla ta druhá změna. I bez Varadi totiž mužstvo dál vítězilo. Avšak nechtěný Cienciala, který odcházel nezvykle hekticky a v pro něj těžké rodinné situaci, když manželka měla pár týdnů do porodu, se v mateřském Třinci rychle chytil a stal se součástí nejlepšího útoku celého play off.

Zatímco Pánika si fanoušci všímali hlavně kvůli nesmyslným faulům, Cienciala sbíral kanadské body. Nakonec jich v bojích o titul napočítal za sedm gólů a sedm nahrávek čtrnáct.

A jako černé razítko v neděli natiskl šikovný útočník na nepovedený trejd vítěznou branku v prodloužení – ta bude tisíce fanoušků Dynama dlouho strašit ze sna. Pardubice nechtěně posílily svého rivala.

Vedení klubu musely znepokojit i výkony některých zamýšlených opor, kterým rozdalo smlouvy na řadu sezon. Mezi fandy hodně rezonovala kritika obránce Jana Košťálka. Borec, který přišel ze Sparty s nálepkou dobrého střelce, dal ve vyřazovací části jediný gól a jeho pobyt na ledě ve finále skončil poměrem účasti při vstřelených a obdržených brankách na nelichotivém čísle mínus pět.

Daleko více se čekalo i od Tomáše Hyky. Člen prvního útoku vedle Lukáše Sedláka za celé play off nedal branku. Proti Ocelářům získal pouze dva kanadské body za nahrávky a jeho slabší výkony dokonce trenéra Marka Zadinu donutily zkracovat mu čas na ledě.

„Víme, kde nás tlačí bota. Viděli jsme naše limity. Zapracujeme na tom, posuneme se, budeme ještě silnější,“ uzavírá sezonu Petr Dědek. Ten se s hořkou prohrou rozhodně nebude chtít smířit a dál bude tým posilovat. Pardubice jistě budou cílit na titul i příští rok. Dá se říct, že miliardář z Vrchlabí toho nenechá, dokud titul nezíská.