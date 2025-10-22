Muž vypadl z hořícího bytu v šestém patře, našli ho pod okny mrtvého

Mrtvého muže objevili pod okny domu hasiči při hašení středečního požáru bytu ve Svitavách. Podle zjištěných informací ze šestého patra vypadl člověk žijící v zasaženém bytě. Příčiny pádu vyšetřují kriminalisté.
Ilustrační snímek.
ilustrační snímek | foto: HZS Pardubického kraje

Požár vypukl v šestém patře bytového domu v ulici Kijevská ve Svitavách ve středu krátce po druhé hodině ranní. Na místo vyjížděly tři jednotky hasičů.

„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že požár bytu byl v plném rozsahu. Zhruba za hodinu se podařilo jej dostat pod kontrolu a kompletně uhašen byl ve 3:46,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Požár měl však tragickou dohru. Pod okny bytového domu byl nalezen muž, který na místě zemřel. Zda se například snažil zachránit před požárem skokem z okna, to zatím není jasné.

„Okolnosti úmrtí osoby vyšetřují kriminalisté. Po uhašení požáru byt ohledali i za pomoci psa se specializací na vyhledávání akcelerantů hoření,“ popsal mluvčí pardubické policie Tomáš Dub.

Další čtyři lidi museli hasiči evakuovat do poblíž zaparkovaného auta. Prověřili i další byty na zasaženém patře i pod ním a preventivně monitorovali střechu domu.

„Celková škoda byla vyčíslena na 4,4 milionu korun. Požár zničil celý byt, hasební voda však poškodila i další bytové jednotky,“ dodala Horáková.

