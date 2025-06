„Některá vozidla jezdí k zásahům do dneška, takže věřím, že technika nás nezklame a že opravdu dojedeme,“ řekl za Radu historie a muzejnictví Pardubického kraje Petr Bělohlávek před odjezdem ze svitavského náměstí, kde propagační jízda v úterý začala.

Kolemjdoucí mohou po trase jízdy obdivovat například Pragu RN-ASC 16 z roku 1953, se kterou jedou hasiči z Lubníku. Skvost ze své garáže vytáhl také Sbor dobrovolných hasičů v Bystrém, který se na cestu vydal méně známou automobilovou stříkačku Phänomen AS 16 z roku 1944.

Nejstarším účastníkem spanilé jízdy je však automobilová stříkačka Škoda 4R, která je chloubou dobrovolných hasičů v Křižanovicích. Jde o původně osobní automobil z roku 1927, který firma R. A. Smekal ze Slatiňan později přestavěla na hasičské vozidlo.

„Původní vozidlo mělo z výroby loukoťová kola, ale kvůli čerpadlu a dalšímu hasičskému vybavení, které přidalo autu na váze, museli dát železná kola, aby to Máňa snesla,“ řekl Aleš Krotil, strojník a zároveň řidič historického vozidla, které zasahovalo při ostrém výjezdu naposledy 21. srpna 1971, kdy v Křižanovicích hořela hospoda a stodola.

Dnes nedají tamní hasiči na zelenočervenou krásku, která je ozdobou mnoha hasičských oslav a soutěží, dopustit. „Snad dojedeme a neucpe se nám karburátor,“ dodává se smíchem další člen osádky vozidla Jarda Roško.

Cílem propagační jízdy není jen ukázka staré techniky, kterou ve svých garážích dobrovolní hasiči opečovávají. „Jedenáctý ročník Propagační jízdy krajem má potěšit kolemjdoucí a zároveň touto cestou ukázat, jak je naše práce potřebná. Chceme propagovat navštívené firmy, muzea a města spojená s hasičskou tematikou,“ dodal organizátor jízdy Bělohlávek.

Plánovaná trasa propagační jízdy má délku přibližně 400 kilometrů a je rozdělena do čtyř dnů. Ve čtvrtek se hasičská kolona vydá do Středočeského kraje, kde zakončí svoji cestu v Mladé Boleslavi. V pátek čeká hasiče přesun do Litoměřic na dvoudenní hasičské slavnosti.