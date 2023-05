Stará hala pro jezdeckou školu musí pryč, hyzdí okolí kladrubského hřebčína

Od roku 2019 už měli využívat studenti jezdecké školy i zaměstnanci kladrubského hřebčína pro výcvik koní novou halu. Ta však stále nestojí.

Uzavřená hala je přitom důležitou pomůckou, ne všichni žáci, kteří v prvním ročníku do jezdecké školy nastoupí, na koni umějí jezdit. Je třeba je základům jezdectví naučit právě v uzavřeném prostoru.

„Jízdárna velmi hyzdí okolní krajinu hřebčína. Máme to také ve výtkách, že by hala měla zmizet z prostor hřebčína. Pokud procházíme specifickou krajinou, tak tuto halu vidíme ze všech stran,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Problém je stále tentýž – peníze. Tedy spíše vhodná dotační výzva, s jejíž finanční pomocí by se nová moderní krytá jízdárna mohla postavit. „Aby její stavbu nemusel financovat Pardubický kraj, rozhodli jsme se tento projekt přesunout do příslušného evropského programu. Nyní v období 2021–2027 by měla být realizována, protože je součástí strategického plánu v oblasti školství,“ řekl Netolický.

Zelená pro stavbu nové haly teď bude záležet na tom, jestli kraj uspěje s dotací na orlickoústeckou Perlu, kde by měly vzniknout ateliéry pro tamní umělecko-průmyslovou školu. „Pokud se nám podaří získat peníze z jiných zdrojů, než jsme původně předpokládali, tak je hala první na řadě, spolu s dílnami v žamberské škole obchodu a služeb,“ řekl Netolický.

Protože se přiklepnutí dotace Perle jeví jako reálné, mohli by se studenti v Žamberku i Kladrubech nad Labem požadovaných změn dočkat.

Hala vyjde na 62 milionů korun. Pětaosmdesát procent by zaplatila Evropská unie.

Jízdárna by měla vyrůst přímo u školy. V bezprostřední blízkosti je hřebčín, takže logisticky na sebe všechno navazuje. Kraj jako zřizovatel této střední školy žádné další pozemky v okolí školy nemá, takže postavit ji těsně vedle školy je také nutnost.

„Hala je pro nás hodně důležitá. Je daleko bezpečnější, když nastoupí studenti prvních ročníků a mohou být v uzavřeném prostoru, jako je jízdárna,“ řekl ředitel školy František Horák.

Do školy se přihlásilo 75 dětí, do dvou tříd prvních ročníků škola přijme 48 nových studentů.

„Studenti sem dojíždějí z celé republiky, z opravdu velkých dálek. Od Brna, Českých Budějovic, Kamenického Šenova. Obor jezdec a chovatel koní má široké uplatnění,“ řekla vedoucí vychovatelka Domova mládeže Kateřina Němcová, která v týdnu představila nově opravený školní internát.

Domov mládeže byl postaven v roce 1977 a od té doby se výrazněji neopravoval. V pěti patrech s 30 ubytovacími buňkami o celkové kapacitě 120 ubytovaných má dále společné prostory, kancelář, prádelnu a sklad. Všechny pokoje v domově mládeže jsou dvoulůžkové se společným sociálním zařízením vždy pro dva pokoje.

Studenti volali hlavně po dostatečné zásobě radiátorů, aby mohli lépe sušit rajtky a další oblečení, které užívají při ježdění na koni. „Toto si teď moc pochvalují, protože při nepřízni počasí musí prádlo vyprat a rychle usušit, aby byli připraveni na další hodiny odborného výcviku,“ řekla Němcová.

Celkové náklady přesáhly 32 milionů korun.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem otevřel v Heřmanově Městci na Chrudimsku opravené výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky: