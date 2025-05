Lidem stále ještě více chutná dobrý oběd nežli pěkná báseň, posteskla si kdysi nejslavnější česká kuchařka. To je ostatně důvod, proč se o víkendu nerozjedou tisíce lidí do Litomyšle poslouchat básně, o něž se Rettigová pokoušela, ale ochutnávat husí játra, kotlíkový guláš či domácí bábovku.

Slavnostní zahájení gastroslavností se opět neobejde bez holdu slavné spisovatelce přímo u jejího hrobu na litomyšlském hřbitově. Na hlavním pódiu na Smetanově náměstí bude vařit například herečka Kateřina Macháčková, známá pekařka a vítězka soutěže Peče celá země Petra Burianová či šéfkuchař Petr Bui. Petra Burianová zde bude také podepisovat svoji knihu inspirovanou právě uměním M. D. Rettigové.

Na Smetanově náměstí budou moci lidé ochutnat husí jatýrka, speciality z grilu, míchané drinky, kapří hranolky, domácí zmrzlinu, bramborové placky na peci, francouzské makronky, sladké i slané palačinky, bramborové spirálky, bubble wafle se zmrzlinou i oceněné regionální potraviny.

Gastroslavnosti

M. D. Rettigové Sobota 24. května 2025 Smetanovo náměstí Program od 10.00 do 22.00. Na pódiu vystoupí publicistka a herečka Kateřina Macháčková, vítězka soutěže Peče celá země Petra Burianová, chlebový someliér Stanislav Janíček, kapela Nedivoč, šéfkuchař Petr Bui, Kapela Vanua2, na večerní tancovačce zahraje Machos Burritos. Zároveň se na náměstí uskuteční Rajská open i kuchařské klání odborných škol. Toulovcovo náměstí Soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Neděle 25. května 2025 Smetanovo náměstí Od 11.00 Soutěž o nejlepší bábovku. Od 12.00 Sousedská husička. Kompletní program je na webu gastroslavností.

Na Toulovcově náměstí opět po roce zavoní guláše. Soutěž O kotlík starosty Litomyšle nabídne kromě vůně dřeva, masa a koření i spoustu nápaditých převleků. Centrem tradičních gastroslavností bude hlavně Smetanovo náměstí. Po celý víkend návštěvníky čeká doprovodný program plný vaření, ochutnávek jídel a dalších zajímavostí.

Lety osvědčený program gastroslavností, které se poprvé uskutečnily v roce 2012, čeká drobná změna. „Místo Svíčkové open jsme vyhlásili soutěž Rajská open. Soutěžit budou také týmy odborných škol – na téma Vepřová panenka inspirovaná kuchařským uměním M. D. Rettigové,“ uvedla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Michaela Severová.

Součástí bude i připomínka nejznámější české kuchařky, která posledních 11 let pobývala v Litomyšli, kde v roce 1845 zemřela a je zde i pohřbena. Je autorkou nejen Domácí kuchařky, ale i básní a divadelních her. Letos si nejen Litomyšl připomíná výročí 240 let od jejího narození a 180 let od úmrtí.

O hudební doprovod se postarají Líšeňská cimbálová muzika, kapela Nedivoč či Vanua2 a chybět nebude ani večerní tancovačka s oblíbenými Machos Burritos. Na scéně u Smetanova domu bude připravena pohádka „Jak šel Kozlík do světa“. Děti si přijdou na své i ve stánku MLS Pardubického kraje na hlavním náměstí – bude zde dojící trenažer, naučná stezka či poznávání semínek.

Také letos se návštěvníci litomyšlských gastroslavností dočkají nedělní Sousedské husičky servírované na náměstí. Poukaz je možné zakoupit v litomyšlském informačním centru. V předprodeji porce husičky se zelím a karlovarským knedlíkem vyjde, stejně jako v loňském roce, na 279 Kč. V den konání na místě na 299 Kč.