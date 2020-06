ODS na pardubickou radnici vrátila arogantní styl, říká opoziční politik

Každý, kdo viděl alespoň jedno zasedání pardubického zastupitelstva, si ho musel všimnout. Stále poměrně mladý politik s delšími vlasy na sebe často strhává pozornost. František Brendl vytrvale velmi tvrdě a nezřídka i vtipně kritizuje vedení města.

Lídr opozičních Pardubáků však přiznává, že už i on se občas cítí při salvě kritiky trapně. „Vedení města je natolik slabé a dělá tolik chyb, že mi to prostě nedá. Musím se ozvat. Ale moje kritika i návrhy nepadají na úrodnou zem, takže je to dost vysilující. Koalice s námi zametá. A přiznávám i to, že občas si připadám i trapně. Vím, že kolegové mají pocit, že zdržuji, ale já si nemůžu pomoci,“ řekl Brendl, který byl mezi roky 2010 až 2014 náměstkem primátorky a prosadil opravy Tyršových sadů či parku Na Špici.

Při posledních jednáních zastupitelstva jsem měl skoro pocit, že jste na kritiku radních zbyl už sám. Ostatní včetně exprimátorky Fraňkové už notně ubrali. Vidíte to stejně?

Je to tak. S paní exprimátorkou Fraňkovou jsme se o tom i bavili. Sama říkala, že už toho má docela plný zuby. Za těch pomalu šest let vlády pana primátora Martina Charváta už ji opustila ta chuť neustále poukazovat na chyby, nedodělky, paskvily. Navíc v minulém volebním období nás radní k ničemu více méně nepustili, nyní nás tedy aspoň pustili do dozorčích rad městských firem a tu a tam nám něco ukážou, ale opoziční politika se tady nedělá dobře. I kdybych navrhl, ať v sále otevřeme okno, že tam je vydýcháno, tak to koalice smete, protože to je opoziční návrh.

Nedostalo se to třeba už i do osobní roviny? Třeba s primátorem Martinem Charvátem na sebe útočíte docela často.

Já myslím, že už ano. Ta ignorance je už dávána najevo tak jasně, že už se těžko bude mazat. Kdykoliv jsme s něčím za primátorem přišli jako opozice, tak to vyšumělo. Nestalo se většinou vůbec nic.

Vy jste zažil už hodně primátorů, můžete tedy hodnotit.

Z mého pohledu toto město primátor neřídí. Schoval se za své gesce. Stará se třeba o investice, což je hodně náročné a sebere to hodně času. Logicky tak nemá kapacitu na samotné řízení. Nikdy nic podobného v Pardubicích nebylo a myslím si, že to je chyba. Primátor má být šéf koalice a má být vizionář. Z něho však je dělník v holínkách.

Čemu tu proměnu přisuzujete?

Vidím to tak, že ho do té pozice poměrně obratně vmanipulovala ODS. Ostatně on z modré strany do ANO přišel, takže se jen uzavřel kruh. Tím však nastal další nemilý jev a ten ukazuje, že se nám do pardubické politiky vrací móresy, které jsme všichni, a věřím, že i členové hnutí ANO, chtěli vymýtit. Tedy arogance a takový ten styl s ničím se moc nepárat, teď se valíme my a ostatní uhněte.

Když jsme u ODS, tak jste v opozičních lavicích minimálně částečně přišel o Karla Haase, který stranu dovedl k druhému místu ve volbách, ale koalice vznikla bez něj...

Tak on se stále snaží, ale už to není ono. Je logické, že se mu nechce úplně ostře kritizovat své kolegy z ODS, kteří jsou v radě. Nějak v tom balancuje, ale takový tah na bránu jako v minulém období už mít nemůže. Podle mě je škoda, že z ODS po volbách za to, co mu kolegové udělali, neodešel. Dát si ho na plakát, získat díky němu hlasy, a pak ho odstavit - to byla velká podpásovka zbytku strany.

Když vás tak poslouchám, tak zřejmě máte taky názor, že v Pardubicích nyní vlastně vládne původně na kandidátce trochu schovaná garnitura ODS.

O tom se těžko dá polemizovat. Myslím, že i pro řadové zastupitele ANO musí být trochu hořké, že o všem klíčovém rozhoduje ODS v čele s bývalým členem strany Martinem Charvátem. Myslím, že nejlépe to bylo vidět na odvolání náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové z hnutí ANO. Já jsem sice její odvolání navrhoval prakticky od chvíle, kdy do židle usedla, ale nikdy jsem nebyl vyslyšen. Pak si však dupla ODS a pan primátor ji zobchodoval zřejmě za pomoc při záchraně Dynama Pardubice. Její konec je rozhodně velkým úspěchem ODS, protože ta se proti ní vymezovala během celého koaličního jednání po posledních volbách.

Když zmíníme několik aktuálních věcí, jak to vidíte s opravou Letního stadionu za bezmála půl miliardy, kterou jste sám podporoval, ale třeba právě ODS ji tvrdě torpédovala?

Já nechci být špatným prorokem, ale mám obavu, že ani po 30 letech se s problémem nakonec nepohne. Zastupitelstvo sice opravu schválilo, ale mám obavu, že radní v rámci úsporných opatření stadion škrtnou. Já doufám, že to tak nakonec nedopadne, protože věřím, že za ty poslední roky by po nás mohlo zbýt i něco jiného než zpackaná oprava prostoru před nádražím. V tomto bodě se také ukáže, jak na tom je síla primátora, protože on stavět chce, ale ODS ne. Bude to zajímavé.

Tak ODS dostala do ruky poměrně silný argument, že je potřeba v době krize šetřit...

To ano, jenže ono je to přesně opačně. Právě v těžkých chvílích by měl stát, potažmo obce či kraje investovat, aby se ekonomika udržela v chodu. Každý blbec umí sáhnout na investice. My se naopak v Pardubicích a vlastně v celé zemi musíme začít bavit o tom, jak snížit podíl peněz, které projídáme. Máme obyvatel jako New York, ale řídíme to neskutečnou armádou politiků a úředníků. Máme čtrnáct krajů, 6 500 obcí, jen v Pardubicích osm malých radnic se starosty a tajemníky. K tomu magistrát s dalším aparátem. Dohromady to dělá ohromné částky, které doslova házíme z okna. Myslím, že právě koronakrize je ten pravý čas zastavit se a říct si, jestli to je udržitelné. Podle mě ne.

Máte pocit, že za vaší éry to bylo na radnici lepší? Řekl bych, že úřady bují tak nějak vytrvale.

No to je těžké říct. Co nám však nikdo nevezme, že jsme uspořádali referendum o městských obvodech se záměrem je zrušit jako zbytečné. To, že pak zastupitelé nebyli ochotni přeložit nízkou účast voličů ve stylu: lidem je to jedno a vzkazují nám, ať si s tím děláme, co chceme, je věc jiná. V každém případě jsme ten aparát okleštit chtěli. Jen bych chtěl připomenout, že Pardubice obvody stojí 80 milionů ročně, což znamená, že pět let jejich fungování stojí jako celý Letní stadion.

Nicméně vůle k jejich zrušení v Pardubicích není...

Je to tak. Je to nepopulární, nicméně je třeba začít křičet: My už si tento luxus nemůžeme dovolit. Myslím, že by to lidé vzali. Jinak bude třeba zdražovat popelnice nebo daň z nemovitosti. Zdroje dochází a město si je umí získat. Ovšem často na svých občanech.

Když připomeneme poslední zasedání zastupitelstva, kde jste se hádal s radními, tak bych začal u prodeje Dynama. Drtivá většina politiků i fanoušků podporovala Petra Dědka. Vy jste však šel proti proudu a bojoval jste za Vladimíra Pittera. Proč?

Abychom si rozuměli. Já vůbec nemám nic proti panu Dědkovi. Dokonce musím uznat, že jeho renomé a zdroje jsou takové, že jeho nabídka byla skutečně nejlepší. Ale mně na celé věci vadil právě ten ódéesácký styl, kdy se náměstek Jan Mazuch tvářil, že řídí soutěž, ale od začátku to byla nedůstojná fraška, která měla za cíl jedinou věc, a to dostat do klubu pana Dědka. Opakuji, nic proti tomu, ale proč z pana Pittera dělat dva měsíce blbce? Proč být tak arogantní vůči Pardubákovi? Nebylo by lepší říct, hele, promiň, máme tady lepšího? Myslím, že si to pan Pitter nezasloužil, a proto jsem proces kritizoval.

Hodně jste útočil i na to, že rada vzala na vědomí připravovanou výstavbu sídliště u ulice S. K. Neumanna. Tam vám vadilo co?

Máme na radnici systém poradních orgánů rady města. Také když se něco schvaluje, tak většinou předkladatel nezapomíná zdůraznit, že bod prošel tou a tou komisí, čímž vlastně říká, že je to v pořádku. A najednou u takto zásadní výstavby, která se od dob socialismu v Pardubicích nekonala, je vše jinak. To logicky vzbuzuje otázky. Uprostřed města má vyrůst více než tisíc bytů, komise všemi hlasy napříč politickým spektrem radním řekne, hele, takhle úplně ne. To není dobrá cesta. Je tam potřeba udělat to a to. Jenže další postup je takový, že pan Kvaš si tedy splní povinnost, do komise to dal, ale i tak přes její odpor materiál posunul dál do rady a tím vlastně projektu dal zelenou. Chápu, že developer na politiky tlačí, to dělají všichni investoři, všichni chtějí maximalizovat své zisky, ale radniční aparát by měl postupovat u všech projektů stejně. A ne jednou všechno třikrát zkoumat a podruhé říct, hele, to už je dobrý, to stačí, jdeme dál. Výsledek je takový, že projekt je možná dobrý, ale já to nevím, protože jsem ho neviděl. Opět mně vadí ta cesta k výsledku. Opět z ní cítím tu arogantní ODS, kterou lidé před roky odmítli a díky které této zemi vládne Andrej Babiš s podporou komunistů.

Vidíte na vládě současné radniční koalice něco pozitivního?

Ale ano, světlé momenty jsou. Teď se třeba povedlo to půjčování kol (smích). Ne, vážně, tu a tam se skutečně něco daří. Asi nejvíce bych chválil náměstka Jakuba Rychteckého z ČSSD. Je velmi pracovitý, navíc školství mu sedí, hodně se tomu věnuje. Toho bych vážně ocenil, a to za většinu projektů.

Vy se politicky řadíte do liberálněpravicové části spektra. Tedy do skupiny, která dostává permanentně už tak šest sedm let téměř u všech voleb přes ústa. Vidíte nějakou šanci na změnu?

Vždy si říkám, že už nemůže být hůř, ale ono pokaždé je. Teď jsem slyšel takový vtip, že koronavirus a volič hnutí ANO mají dost společného. Nikdo je nikdy neviděl, přesto tady jsou a docela řádí. Vždy mě dostane na kolena další volební průzkum. U nich si říkám, kde to vlastně žiju? Jak může mít ANO po tolika chybách a skandálech 35 procent? Ovšem snad světlo na konci tunelu by mohlo být v tom, že když vás řídí nemehla, tak se to v čase hojnosti ztratí. Nyní přichází však těžká doba a tam se ten amatérismus projeví více. Mám za to, že premiér si nyní už nebude moci dovolit to populistické rozdávání, a nebo si ho dovolí a pak tuto zemi zadluží na dlouhé roky.

Ovšem řada lidí vám řekne, že nemá prostě koho volit. Na pravici chybí osobnosti.

S tím musím bohužel souhlasit. Než bych volil ODS, tak si raději useknu ruku. Pardubický případ Karla Haase ukazuje přesně, co ta strana je zač. Volit ANO v čele s Babišem také nejde, Piráti se zatím spíše učí, další strany jsou malé. K tomu ještě připočtěte Miloše Zemana na Hradě s jeho arogantní partou a máme tady hodně smutnou realitu. Musíme jen doufat, že se dočkáme nějaké generační obměny, která nás z toho marastu dostane.