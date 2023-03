Za polidštění sektorů hostů. Pardubická klec nastartovala změny v českém fotbale

Stadion Arnošta Košťála, nebo jak říkají zástupci klubu CFIG Arena, má za sebou sotva tři prvoligové zápasy. Ovšem i tak stánek, za který pardubická radnice dala více než 400 milionů, promlouvá do budoucnosti soutěže. Dá se říct, že všechny odpovědné lidi totiž natolik vyděsil pohled na sektor pro hostující fanoušky, že chtějí změnit pravidla pro jejich podobu.

Už žádné klece, ale smířlivé prostředí, to je cesta, po které se chtějí vydat šéfové Ligové fotbalové asociace (LFA). Ti se totiž rozhodli zřídit pracovní skupinu, která bude řešit zlepšení podmínek pro hostující fanoušky na prvoligových stadionech. Na svém zasedání o tom rozhodl ligový výbor LFA.

Podle předsedy představenstva pražské Slavie Jaroslava Tvrdíka budou mít ve skupině zastoupení kluby, které při venkovních zápasech doprovází nejvyšší počet příznivců.

Právě Tvrdík stál na startu celého humbuku, který se kolem pardubického stadionu vytvořil. Slavia byla první, kdo na něm hrál, a Tvrdík klec pro fandy červenobílých podrobil zdrcující kritice. Tu podpořil tím, že ze sektoru zápas sledoval spolu s fanoušky pražského týmu.

„Já se byl podívat v kotli v Pardubicích, v té pověstné kleci. Nebylo to tak strašné, jak to vypadalo na obrázcích, ale musím říct, že nejsem ochoten se s takovým pohledem na hostující fanoušky smířit. Český fotbal musí mít ambici blížit se nejlepším ligám, nemůžeme zůstat tam, kde jsme. Musíme to zmodernizovat a kráčet dopředu,“ řekl Tvrdík novinářům.

Podobné řešení je i na jiných stadionech

Přitom zástupci FK Pardubice se celou kauzou cítili poměrně dotčeni. A vlastně právem. Na přestavbě Letního stadionu se aktivně podíleli a snažili se maximálně dbát na to, aby stánek pro 4 620 fanoušků splňoval všechna požadovaná kritéria.

„Stavební firma PORR, která stadion projektovala, vše konzultovala s bezpečnostními složkami a s komisí pro stadiony, která vychází ze zkušeností z ligových zápasů. Jejich cílem bylo, aby stadion úspěšně prošel kolaudací a certifikací, po jejich vzájemné komunikaci vznikl sektor pro fanoušky hostů v této podobě. Dokud se v České republice nezmění legislativa, což je záležitost ministerstva vnitra, budou bohužel sektory hostujících fanoušků vypadat podobně jako na našem stadionu,“ uvedl sportovní ředitel pardubického klubu Vít Zavřel.

Sektor pro hosty je na jižní tribuně CFIG Areny obehnaný pletivem a sítí. Podobné bezpečnostní prvky má ale i řada dalších prvoligových stadionů. Kritika tak zamířila na Pardubice hlavně kvůli tomu, že už dlouho se v České republice žádný nový stadion neotevíral, a tak se bezpečnostní opatření ani veřejně neřešila.

„Vnímáme názory ve veřejném prostoru, které se v poslední době přenesly i na úroveň klubů a jejich vedení, což je jednoznačně dobrá zpráva. Bez podpory klubů bychom to měli hodně složité. Cílem pracovní skupiny bude vést konstruktivní debatu se všemi dotčenými subjekty a nastavit standardy pro venkovní sektory, které postupně budeme chtít aplikovat a vyžadovat po ligových klubech,“ uvedl na webu LFA předseda ligového výboru Dušan Svoboda.

Stadion se osvědčil

Nicméně se hodí dodat, že Pardubice v jarní části soutěže zažily už dva mimořádně rizikové zápasy. Po Slavii totiž pod telekomunikační věž dorazil i Baník Ostrava, jehož fanoušci mají pověst těch největších chuligánů v Česku. Oba zápasy se však obešly bez větších incidentů a problémů.

„Musím říct, že stadion vše zvládl a naše pořadatelská služba za přispění policie a strážníků taktéž. Vlastně žádné velké problémy nebyly,“ uvedl mluvčí FK Pardubice Radek Klier.

Nicméně podoba sektoru už odstartovala proces, který může fanouškům do budoucna zážitek z fotbalu vylepšit. Ostatně Slavia už během víkendového šlágru s Plzní nechala od sektorů hostů odstranit většinu zábran.

„Původně jsme zvažovali, že sundáme celé oplocení sektoru hostů. Byla to trochu revoluce, nejde to udělat na každý zápas. Je důležité, aby na tom spolupracovaly oba kluby. Od Viktorky máme garanci, že bude podobně jako my působit na fanoušky, aby se chovali slušně,“ řekl Tvrdík s tím, že pořadatelé odebrali hlavně plot z čela sektoru, a fanoušci hostů tak měli neomezený výhled.

„Věřím, že tento krok opět posune atmosféru na stadionech směrem, který bychom si přáli,“ dodal Tvrdík.