Víme, že mohou přijít těžké chvíle, říká majitel ligového nováčka

Na jaře zažil zklamání z toho, že mu vedení pardubické radnice neprodalo hokejový klub Dynamo. Ovšem už za pár týdnů pachuť vystřídala euforie. FK Pardubice si vybojoval postup do první ligy. A byť kvůli absenci adekvátního stadionu bude klub muset hrát své domácí zápasy v Praze, Vladimír Pitter se nemůže dočkat nedělního startu v první lize.

„Jsme natěšení. Pevně věřím, že budeme na první zápas v Jablonci maximálně připravení a že ve něm nezklameme,“ říká v rozhovoru bývalý majitel hokejové Slavie Praha nebo firmy Remoex.

V čem se lišila příprava klubu na druhou ligu a nyní na nejvyšší soutěž?

Tak v zásadě to bylo podobné. Novinkou vlastně bylo hlavně sehnání náhradního stadionu, na kterém budeme hrát domácí zápasy. Jsem rád, že se povedla domluva s pražskými Bohemians na pronájmu Ďolíčku. Spousta práce byla spojená s tím, jak se budou měnit reklamy na stadionu a také jak bude probíhat stěhování mužstva i personálu klubu.

Jak se vám líbí v azylu?

Řekl bych, že moc. Ďolíček je vlastně taková naše větší Vinice. Cítíme se tam dobře. Jsou tam některé věci stejné jako u nás, těšíme se tam, je to sympatický stadion.

Jak budete rozdělovat omezenou kapacitu vstupenek v Ďolíčku?

Aktuálně můžeme využít asi 1 575 míst. Spustili jsme prodej permanentek, máme samozřejmě vyčleněná místa pro partnery. Ve svých záměrech jsme střízliví, takže si dokážu představit zápasy, na které to bude dostačující, ale hned ve třetím kole máme doma Slavii, u které si dovedu představit, že by přišel plný stadion. Což je pro nás samozřejmě velká škoda, tato omezení nejsou v našem rozpočtu zohledněna. Proto budu doufat, že v budoucnu se podaří omezení zmírnit, příjem ze vstupného je pro nás významná položka.

O kolik bude pro vás první liga dražší?

Původně jsem avizoval, že rozpočet půjde nahoru nějakých 15 milionů oproti druhé lize. Nakonec jsme šli nahoru ještě o něco více. Celkový rozpočet tak bude vyšší o dvacet milionů, ale do toho počítám vše včetně týmu žen, mládeže či údržby stadionu Pod Vinicí. Neumím ty částky oddělit, tak to máme v jednom balíku.

Kolik tedy bude rozpočet klubu pro příští sezonu?

Pokud jde vyloženě o provozní náklady a nepočítám do toho výdaje na případné přestupy, budeme se pohybovat kolem 62 milionů.

O kolik sezonu prodraží povinné testy na přítomnost koronaviru?

Testování celého týmu na covid-19 každý týden je nepříjemná položka navíc. Už máme první za sebou, musí na něj jít pětatřicet osob včetně řidiče autobusu. Cena je kolem sedmnáct set korun za test, takže určitě přes dva miliony za celou sezonu. A je to položka, kterou jsem v rozpočtu neměl, takže je to nemilé.

Bezprostředně po postupu jste mluvil o dlouhodobém plánu hrát evropské poháry. Vrátil se vám nějak tento výrok?

Ne. Vyplynulo to z debaty, že jsme splnili určitý mezník, padlo tam, že teď budou následovat další cíle. A proč by jedním z nich nemohly být evropské poháry? V Pardubicích jsme veselá parta akcionářů, máme rádi výzvy, uvidíme, co se v roce 2030 stane. My se tomu nebráníme.

A nevystrašilo vás v této souvislosti víkendové vyřazení z MOL Cupu na hřišti divizního Kolína?

Na zápase jsem samozřejmě byl, stejně jako pro trenéra to pro mě bylo zklamání. Jsem hodně emotivní člověk, ale naučil jsem se ovládat. Takže jsem s kolegy rychle sedl do auta a odjel domů, abych tam někomu něco neřekl. Ale pokud to byla daň za to, že zůstaneme prvoligoví, tak to beru.

S jakými ambicemi jdete to první ligy?

Nemůžeme myslet na nic jiného než na záchranu. Matematika je jasná, musíme pod sebe dostat další tři týmy. Přejeme si, abychom se do Pardubic za dva roky vraceli na zrekonstruovaný stadion jako prvoligoví. Určitě nechceme ve Fortuna:lize hrát jen nějakou krátkou epizodu, naším cílem bude stát se jejím stabilním členem. Je to velká výzva, ale měl jsem možnost vidět naše přípravné zápasy a věřím, že tým na to má a že to společně dokážeme.

Jak to nyní vypadá se stavbou stadionu v Pardubicích?

Pan primátor nás během slavnostního přijetí na radnici informoval, že probíhá stále výběrové řízení na stavitele s tím, že vyhodnocení se odsouvá do září. U setkání byli i náměstci primátora a všichni slibovali, že se tím budou intenzivně zaobírat, až soutěž skončí. A věřím, že tím, že jsme prvoligoví, tak udělají maximum pro to, aby se stadion brzy opravil.

Přesto se o spuštění stavby bude znovu hlasovat v zastupitelstvu. nejste z toho už na nervy?

Na nervy trochu jsme, ale přece jen jsme už o něco klidnější než v minulých letech. Je to politika a jestli si to takhle vedení radnice domluvilo, tak budiž. Já však věřím, že se potvrdí, že většina zastupitelů chce, aby město získalo konečně důstojný stadion.

Podmínkou spuštění stavby je, že oprava nesmí být dražší než 430 milionů. Myslíte si, že je tato cena reálná?

Nejsem stavař, ale věřím, že ano.

Pokud jde o posily týmu, nejvíc se skloňuje jméno útočníka Stanislava Klobásy. Nakolik se vaše představy s těmi jihlavskými rozcházejí?

Na začátku jsme si řekli nějakou svoji představu. S hráčem byla vzájemná spolupráce dojednána ihned k oboustranné spokojenosti, ale s Jihlavou se zatím nemůžeme shodnout. Standovi tam za rok končí smlouva, ještě je na to dost času. Ten rozdíl je diametrální, Jihlava chce zhruba dvaapůlkrát tolik, co nabízíme. Chápu, že chtějí za svého stěžejního hráče utržit nějaké peníze, ale naši trenéři znají jeho limity, byla tam nějaká zranění, takže uvidíme. Hlavně nesmíme panikařit, musí to mít hlavu a patu. Musí to být hráč, který zapadne do kabiny, protože na ni hodně dáme.

Takže do žádného finančního harakiri nepůjdete?

Ne. Za poslední měsíc u nás padala spousta i zvučných jmen z Jablonce či z Plzně, ale v našem případě je hodně aspektů, které do sebe musejí zapadnout a není to jen o jménu případné posily. V tomhle nejsme střelci, i když víme, že můžou přijít těžké chvíle. Nechceme, ale panikařit, musíme pracovat koncepčně, stejně jako ve druhé lize.

Stihl jste během hektického měsíce vůbec dovolenou?

Věděl jsem, že si po náročném jaře musím odpočinout, tak jsem hned po posledním kole na dva týdny odjel na dovolenou. Ovšem i na ní jsme pracoval. Okamžitě jsem začal připravovat i rozpočet a další věci.