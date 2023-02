Opravený fotbalový stadion obstál, lidem ale vadí ostrá světla a málo bufetů

Úleva. Ale také seznam věcí, které je třeba vylepšit. První pocit u zástupců FK Pardubice 4. února převažoval. Ovšem hned v dalších dnech je čekala pořádná porce práce. „Stadion jsme převzali 1. února. Už čtvrtého se hrál první zápas. Času na přípravu bylo velmi málo, ale v rámci možností jsme to zvládli skvěle,“ uvedl mluvčí FK Pardubice Radek Klier.

Fakt je ten, že až na ostrou kritiku sektoru hostí, do které se pustil především šéf sešívaného klubu Jaroslav Tvrdík, byly reakce lidí na nový stadion vesměs pozitivní. Až na jednu výjimku.

„Seděli jsme na východní tribuně a téměř jsme neměli šanci koupit si občerstvení. U okýnek byly neskutečné fronty. Dát si pivo znamenalo obětovat dvacet minut zápasu,“ uvedl Lukáš Podstata z Pardubic.

Problém přiznávají i lidé z vedení prvoligového klubu. „Byl to jeden z hlavních nedorazů. Víme o tom a už to řešíme. Cesta by mohla být instalace stanů s občerstvením, připravujeme také rozšíření okýnek bufetů. Ovšem je potřeba také zmínit, že zápas byl vyprodaný, což s sebou samozřejmě nese podobné věci,“ uvedl Klier.

Světla svítí do bytů

Až překvapivě ostrá debata se také rozpoutala kolem stožárů s umělým osvětlením. Část lidí nadává na to, že světla jsou příliš silná a že jim svítí až do bytů.

„Stěžují si lidé ze Sukovy třídy, z Polabin i z Dražkovic. To osvětlení je příliš silné,“ uvedl zastupitel města Filip Sedlák zvolený za Naše Pardubice. Na druhou stranu zástupci klubu i města upozorňují na to, že pod umělým osvětlením se bude hrát zcela výjimečně.

„Na jaře možná ještě zápas se Spartou či s Hradcem. Ovšem musíme brát v potaz, že se bude protahovat den, takže ta intenzita osvětlení nebude třeba tak velká. Jinak trénovat pod světly na stadionu určitě nebudeme, bylo by to příliš drahé,“ řekl Klier.

Radní města René Živný pak kritikům přidává ještě jednu radu. „My tedy nejsme žádní miliardáři, bydlíme v paneláku v centru Pardubic, ale i k nám dorazila ta vymoženost žaluzií, kdyby nás náhodou obtěžoval ten světelný smog na asi šesti zápasech za rok,“ napsal na Twitter radní za Společně pro Pardubice.

Stadion může klub užívat až 25 let

Stadion patří městu. Ovšem fotbalový klub může být jeho nájemníkem díky opcím až 25 let. FK Pardubice bude zajišťovat kompletní péči o travnatou plochu a běžnou údržbu do 200 tisíc korun. Na catering a gastroprovoz si fotbalisté najmou externí firmu. „Smlouva s městem je dlouhodobá, dává fotbalovému klubu stabilitu,“ řekl primátor města Jan Nadrchal z ANO.

Stadion má nový vyhřívaný trávník, který lemují čtyři tribuny s kapacitou 4 620 diváků, z toho 600 míst se nachází na historické západní tribuně. Kapacitu lze v budoucnu pomocí přístaveb nových tribun zvýšit na 6 500 až 8 000 míst.

„Vedle hlavní hrací plochy se nachází tréninková plocha s umělým trávníkem a i zázemí pro diváky, novináře a zejména hráče. Nabízí vše, aby byla splněna kritéria Fotbalové asociace ČR pro českou nejvyšší soutěž a podmínky Unie evropských fotbalových asociací pro stadion kategorie 3,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Stadion má nyní dva oficiální názvy. Jeden mu dalo město, které ho opravilo. Jmenuje se po Arnoštu Košťálovi, který byl činný v protinacistickém odboji a zároveň jako aktivní sportovec a fotbalový funkcionář. Současně si fotbalový klub sehnal mecenáše, proto se stadion jmenuje po donátorovi CFIG Arena. Ve sportovním prostředí bude převažovat název s finanční skupinou, která fotbal sponzoruje.

„Město vědělo, že jedna z našich podmínek je, že si chceme nechat prostor na zobchodování jména arény,“ řekl předseda představenstva FK Pardubice Vladimír Pitter.

Smlouva s městem a koncept stadionu podle něj neumožňuje, aby se tam konaly i jiné akce kromě fotbalu. „Neplánujeme zde pořádání koncertů a jiných kulturních akcí. Takováto podoba nájemního vztahu funguje i na jiných stadionech v ČR,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).