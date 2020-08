Fotbalisté Pardubic po půl století nastoupili v lize, očekávají tři posily

Stadion Střelnice, neděle 23. srpna, 16.30 hodin. To jsou údaje, které se navždy zapíší do historie pardubické kopané. Právě pod potemnělou horou Ještěd se totiž „Tesla“ vrátila po 51 letech do nejvyšší fotbalové soutěže.

„Pardubice, Pardubice,“ křičelo zhruba 30 fanoušků z východních Čech už půl hodiny před zápasem. Celou dobu se starali o to, že se červenobílí mohli cítit jako doma. „Hoši, děkujem!“ křičeli na konci zápasu i přes těsnou porážku 0:1.

Už před startem zápasu si hrací plochu zblízka prohlížel i majitel Jablonce a bývalý šéf svazu Miroslav Pelta. Později taktovku u postranní čáry převzal domácí kouč Petr Rada, který jako vždycky nešetřil ostrými výrazy a hlasitými příkazy. Naopak jindy bouřlivý trenér Pardubic Jiří Krejčí opustil poprvé svou lavičku až v 68. minutě, tedy pár minut poté, co Robert Hrubý dal vítěznou branku.

Za zmínku stojí i to, že trenéři se mohli na střídačkách cítit poněkud osamoceni, protože těsně před startem duelu rozhodčí vykázali náhradníky na tribunu. Šlo o hygienické opatření kvůli nemoci covid-19, ale o jeho smysluplnosti by se dalo s úspěchem pochybovat. Hráči obou týmů si totiž sedli na novinářskou tribunu, a to bez rozestupů i roušek.



Novináři těsně u hráčů

Nakonec to tedy vypadalo tak, že například redaktoři MF DNES seděli doslova pár centimetrů od opor domácích Martina Doležala a Jana Chramosty, kteří nebyli v základní sestavě. „Vidíš tu Slávii? Dva nula za pět minut,“ informoval kolegy odpočívající střelec Doležal o vývoji dalších zápasů.

Co se týče fotbalu samotného, tak první poločas velkou show nenabídl. Pardubice dobře bránily a čekaly na brejky. Na konci první půle pak měl ohromnou šanci Emil Tischler, ale historický gól Pardubic nedal.

„První poločas měli domácí větší tlak, ale byli jsme dobří v obraně a nepouštěli jsme je do šancí. V závěru měl velkou příležitost Tischler,“ hodnotil první úsek hry oficiální hlavní trenér Pardubic Jaroslav Novotný.

Ve druhém poločase se hra více otevřela a šancí i střel přibylo. Ujala se však jen jedna jediná. „Zaplať pánbůh za ty dary. Pardubice předvedly velmi sympatický výkon. Vítězství Jablonce se rodilo velmi těžce, nebylo to jednoduché,“ říkal po zápase hlasatel Jablonce.

„Do druhého poločasu jsme šli odvážněji, snažili jsme se zakončovat a stříleli jsme, ale nic z toho. Po gólu Jablonce jsme se snažili to otevřít a řekl bych, že za výkon jsme si bod zasloužili,“ doplnil Novotný.

Co se týče atmosféry v hledišti, tak se dá označit za normální. Jen skutečný detailista by našel důkazy toho, že v České republice probíhá pandemie koronaviru. Ačkoliv z amplionu neustále zněla nařízení, která by fanoušci měli dodržovat, v reálu se jimi řídil málokdo. Také hráči a trenéři obou mužstev si mezi sebou normálně podávali ruce, plácali se po zádech, tedy dělali vše, na co jsou normálně zvyklí. Dá se tedy říct, že si hráči i fanoušci užili premiéru v lize tak, jak se patří.

„Kromě Černého a Boháče nikdo neměl s ligou zkušenosti, takže se všichni těšili. Věřili jsme, že jsme druhou ligu nevyhráli náhodou a můžeme uspět,“ dodal Novotný, který bude s kolegou Krejčím chystat tým na druhé kolo. To Pardubičtí odehrají ve svém azylu v pražských Vršovicích v neděli 30. srpna od 16.30 hodin, kdy přijedou do Ďolíčku Teplice. A dá se očekávat, že Pardubice do svého prvního „domácího“ zápasu nastoupí s posilami. Především útočná vozba je evidentně potřebuje. „Dorazil k nám hráč ze Španělska a přijít by měli ještě další dva hráči. Budou na zkoušku, tak uvidíme, jestli k nám zapadnou a stanou se posilami,“ doplnil k tomu trenér Novotný.