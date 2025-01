Po fotbale v Pardubicích vypukla strkanice na VIP tribuně, padly i facky

Fotbalový podzim skončil pro prvoligové hráče FK Pardubice v sobotu 14. prosince. Od 16 hodin nastoupili proti Liberci, které vedl bývalý kouč domácích Radoslav Kováč. Zápas skončil dělbou bodů a řada diváků, tak jako po jiných duelech zůstávala ve VIP sektoru. Tedy v odděleném prostoru na hlavní tribuně.

„Byla dobrá atmosféra, konec podzimní části. Navíc se neprohrálo, měli jsme pár dobrých výsledků v řadě, tak se trochu slavilo a pilo se,“ popisoval situaci ve VIP prostoru majitel FK Pardubice Vladimír Pitter, který byl osobně u incidentu.

Ten údajně odstartoval jeden z opilých hostů, který vyvolával konflikty s ostatními. „Nebylo to příjemné, ten pán to přehnal s alkoholem. Padly nějaké facky, byla strkanice. Snažili jsme se situaci uklidnit a dostat toho pána pryč. To se nakonec podařilo,“ uvedl Pitter.

Jenže alkoholem posílený VIP host si prý na tribuně zapomněl kabát a další věci a nemohl se k nim dostat, tak přivolal policii. „Naše hlídka policistů z obvodního oddělení na fotbalovém stadionu zasahovala v sobotu 14. prosince večer, zhruba o půl jedenácté, kam byla přivolána k rozepři mezi návštěvníky VIP sektoru v CFIG aréně. Událost zatím prověřujeme, zjišťujeme okolnosti a zatím jej evidujeme jako podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ potvrdila mluvčí Policie ČR Markéta Janovská.

Partneři si VIP kartičky půjčují

Podle Pittera se tedy nejednalo o žádné velké drama. Přesto šéf klubu chce po incidentu změnit pořádky na VIP tribuně. Tedy v místech, kam si fanoušci normálně lístky koupit nemohou.

„Budeme si z toho brát ponaučení. Minimálně musíme nechat déle po zápase na místě lidi z ostrahy. Není možné, aby takový incident museli řešit lidé z klubu. Také se musíme více zaměřit na to, jací hosté k nám do VIP chodí. Partneři si různě kartičky půjčují a my tak nemáme úplný přehled. To budeme chtít změnit,“ doplnil Pitter.

Leckoho by mohlo zarazit, že incident policie řešila až čtyři a půl hodiny po zápase. Utkání totiž končilo před 18. hodinou. Ovšem „dohrávání“ ligových zápasů se stalo v CFIG Areně už tradicí.

„To je běžné, po každém zápase se tam sedí dlouho do noci. Partneři a lidé z klubu si chtějí o zápase promluvit, také probrat třeba věci z byznysu. O incidentu jsem slyšel a to hned z několika míst. Jsou toho plné Pardubice, asi to nebyla úplná banalita,“ uvedl zdroj detailně obeznámen s pardubickým fotbalovým prostředí, který si však nepřeje být v této věci jmenován.

O tom, že nešlo o běžnou strkanici okresního formátu může svědčit i to, že o incidentu dobře věděli třeba i šéfové hokejového Dynama Petr Dědek a Ondřej Heřman. „Už jste slyšel, jak se kluci porvali po fotbale ve „vipu“? Prý to bylo docela maso,“ hlásili redaktorovi MF DNES na pátečním utkání Sparta Praha – Dynamo Pardubice.