Bez gólů i bez lidí, hráči fotbalových Pardubic zažívají mimořádně těžké časy

Neděle večer. Ideální jarní počasí. Teplo. Do Pardubic přijela Viktoria Plzeň. Špičkový český tým, který se jako poslední stále drží v pohárové Evropě. Za normálních okolností šlágr. A v hledišti „se tísní“ téměř trapných 1 963 diváků.

Realita FK Pardubice, který se před pěti lety slavně dostal mezi tuzemskou fotbalovou smetánku, není právě povzbudivá. Každá debata fanoušků klubu začíná a končí jedinou větou: „Zaplaťpánbůh za České Budějovice!“

Jen díky extrémnímu trápení klubu z jihu Čech nemusí mít příznivci červeno-bílých barev strach z přímého sestupu. Ale baráži Pardubice už jen těžkou uniknou.

„A v ní to nemusí být žádná legrace. Celý rok prohráváte, a proti vám jde klub, který naopak ve druhé lize sbíral úspěchy,“ řekl Michal Meduna, bývalý hráč Sparty Praha a odchovanec Pardubic.

Pravda je, že pohled na některá čísla nahání hrůzu. Na jaře Pardubice odehrály šest ligových a jedno pohárové střetnutí. Ani v jednom nedaly gól. To je dohromady 630 minut. A když se k tomu přičte fakt, že v posledním podzimním zápase s Libercem, který skončil 1:1, si Severočeši dali vlastní branku, tak „Tesla“ už útočí na nepříjemný rekord v počtu minut bez vstřelené branky.

Podle webu Československý fotbal v číslech, který statistiku sleduje od roku 1954, se už Pardubice dostaly do první desítky tabulky. Rekord drží Zlín, který byl v roce 1995 na suchu 1 004 minut.

„Musím konstatovat, že se trápíme v koncovce. Musíme na tom dennodenně pracovat, aby se to zlepšilo. Náš výkon byl solidní, ale nevedlo to k ničemu,“ uvedl kouč Pardubic David Střihavka například po nedávném vypadnutí z poháru s Baníkem Ostrava.

Dobrý výkon s Plzní snad tým do závěru ročníku zvedne

Toho však přesto mohl těšit alespoň nedělní výkon proti Plzni, který stačil na první jarní bod za remízu 0:0. „Nechci ale z jednoho výsledku dělat velké haló. Musíme jít s pokorou dál a opřít se o tento výkon, který nám v sezoně může pomoct,“ uvedl kouč po zápase.

Nicméně ani zmíněný bod nic nemění na tom, že Pardubice čeká svízelný konec sezony. A to jak po sportovní stránce, tak po té marketingové. Při současné bídě nebude totiž vůbec snadné v sobotu nalákat diváky na důležitý zápas proti Dukle Praha. „Je to výzva. S kolegy děláme, co se dá,“ řekl Matěj Drajer, který se po odchodu Radka Kliera stará o mediální obraz klubu.

Jeho tým mimo jiné pobavil vtipnou scénkou, která odkazovala na to, že na zápasy se sice dá dívat i z nově otevřeného parkovacího domu, ale že z hlediště CFIG Areny je vidět přece jen lépe. Teď to chce další originální nápad. A to tím spíš, že vedení FK Pardubice musí v posledních týdnech řešit nepříjemnou mediální přestřelku se svým bývalým manažerem, trenérem a hráčem Martinem Shejbalem.

„Můj odchod byl plánovaná politická akce,“ řekl krom jiného v rozhovoru pro Sport.cz. bývalý brankář Shejbal, který byl z klubu na podzim nečekaně vyhozen.

„Klub jsme vybudovali na základě pevných vztahů, dovolím si říct až kamarádských. Člověk pozná, když se něco mění. Na klub se začali nabalovat lidé a rádci, kteří získali velký vliv. To se na vztazích odrazilo. Já navíc vždy říkám věci na rovinu, což se majitelům nemuselo líbit,“ doplnil Shejbal v rozhovoru, na který vedení FK Pardubice v čele s majitelem a šéfem Vladimírem Pitterem reagovalo obsáhlým vyjádřením na webu klubu.

„Zazněla řada zkreslených tvrzení a nepřesností, které poškozují jméno klubu a mohou ovlivnit jeho vztahy s partnery, fanoušky a hráči. Důrazně se také ohrazujeme proti jakémukoli zveřejňování interních informací a jejich dezinterpretacím,“ stojí v prohlášení.

Nutno dodat, že z původní party lidí, která byla před pěti lety u historického postupu do nejvyšší soutěže, už v organizaci mnoho lidí nezůstalo. Neslavně zmizeli třeba tehdejší kapitán Jan Jeřábek, trenér Jiří Krejčí i mediální tvář Radek Klier. U všech to navíc bylo s pachutí.