Pardubičtí fotbalisté vyhlížejí v sezoně návrat domů na nový stadion

Ten rok se Československá socialistická republika stala federací. Hokejisté dvakrát slavně porazili na MS hráče SSSR. Konal se slavný festival ve Woodstocku a mezi Hondurasem a Salvadorem proběhla fotbalová válka.

A na jaře 1969 se také naposledy pardubičtí fotbalisté představili ve svém městě v první lize. Konkrétně 16. června před 8 400 fanoušky tehdejší tým VCHZ hrál bez branek se Slovanem Bratislava.

Nyní čeká fotbalisty návrat po velmi dlouhých 54 letech. „Sezona nám začíná v neděli proti Budějovicím, se kterými budeme hrát ještě v Ďolíčku. Ale logicky už máme v hlavě únorový zápas proti Slavii Praha, při kterém všichni z nás budou chtít být v základní sestavě. Bude to velký svátek,“ těší se na první start na opraveném Letním stadionu útočník Pavel Černý, který už patří k inventáři pardubické kabiny.

Letní stadion je už hotový, alespoň co se hrubé stavby týče. Začíná instalace trávníku a za pochodu se dodělává zázemí stánku pro 4 600 fanoušků.

„Ačkoliv je s tím teď spojeno spoustu práce, tak už všichni vyhlížíme přesun na nový Letní stadion. Máme jasně daný termín i rozpočet a můžeme počítat s tím, že se na jarní část sezony určitě přesuneme zpátky domů,“ uvedl předseda představenstva pardubického klubu Vladimír Pitter.

Navíc dodal, že Pardubice jdou do sezony s rekordním rozpočtem, který bude vyšší než 80 milionů korun. Podle něj však pokladnu nebude problém zaplnit.

„Díky tomu, že se vracíme domů, bude mít větší možnosti naše obchodní oddělení. Jasné je, že by nám od jara měl najet vyšší příjem ze vstupného. Měli jsme štěstí na los, přijede Sparta, Slavia, Baník nebo Hradec Králové. Očekávám, že tyto zápasy vyprodáme,“ uvedl Pitter a potvrdil, že plnění navýšilo několik partnerů a povedlo se udržet generálního sponzora – firmu ČPP Servis.

„A kdyby peníze nakonec nestačily, tak to musíme doplatit my akcionáři,“ dodal.

Skončit do desátého místa, přeje si trenér Krejčí

Pardubice díky vydařenému závěru zakončily uplynulou sezonu na 11. místě, ač ještě po základní části byly předposlední. Sestupovým problémům se chtějí tentokrát vyhnout.

„Nemám rád, když se kladou přehnané cíle, většinou bývám skromnější. První úkol je záchrana, chceme se vyvarovat nervů z minulé sezony,“ zdůraznil trenér Jiří Krejčí, který vede mužstvo spolu s Jiřím Novotným, „kdybychom skončili do desátého místa, tak by to bylo dobré. Nechybí nám sebevědomí, ale na místě je i pokora.“

Kouče může těšit, že se do kabiny po roce vrátil Michal Hlavatý, středopolař, který v roce 2020 výrazně pomohl Pardubicím s postupem do ligy.

Klub ho nyní koupil z Plzně a podle sportovního manažera Víta Zavřela to nebylo vůbec snadné:

„Michal měl hodně nabídek, mohl si vybírat. Navíc Plzeň měla nějaké požadavky, ale Michal chtěl k nám a jsem rád, že se to povedlo. Byla to pro nás obrovská investice. I díky jeho přestupu jsme letos dali na posily rekordní částku. Jedná se o nižší desítky milionů.“

Klub už začal prodávat permanentky na podzimní část sezony. Na tu jarní, už domácí, však zatím ne. Důvod je prostý, zatím klub nemá dohodu s městem, kolik mu bude platit za pronájem stadionu.

„Permanentky na jarní část sezony budeme prodávat v listopadu a v prosinci. Věřím, že to může být pro hodně lidí pěkný vánoční dárek,“ uvedl tiskový mluvčí FK Pardubice Radek Klier.

Samozřejmě chce klub odměnit právě ty věrné, kteří za týmem jezdili dvě a půl sezony do Prahy. „Určitě si budou na novém stadionu vybírat svá místa jako první. Vyčleníme jim ta nejlepší místa na východní tribuně, která nyní bude dominantní,“ dodal Vladimír Pitter.