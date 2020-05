Filmaři zavítají do kraje, režisérka Únosu natočí nový film ve Slatiňanech

Zastupitelé Pardubického kraje před nedávnem schválili půlmilionovou dotaci na vznik tohoto filmu, který by se měl ještě letos natáčet v nově opraveném slatiňanském zámku a jeho okolí. Režisérkou snímku slovenské produkce bude Mariana Čengel Solčanská, jež je podepsána pod slovenským filmem Únos z roku 2017, který se inspiroval kauzou z 90. let – zavlečením syna prezidenta Michala Kováče do Rakouska.

„Bude to celovečerní film, točený u nás v kraji, modelový příklad podpory audiovizuální tvorby v našem regionu,“ uvedl krajský radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný.

Služku připravuje produkční společnost Bright Sight Pictures, která už zástupcům kraje oznámila, že chce točit od poloviny září do poloviny listopadu tohoto roku. Většina natáčení se má odehrávat přímo na zámku, tým v česko-slovensko-maďarském složení by mohli lidé spatřit při práci i v přírodě v okolí Slatiňan. Ve filmu, který by měl jít do kin na podzim 2021, si zahrají Aňa Geislerová, Václav Neužil i Eva Kerekes.

Drama na pozadí rozpadu monarchie

Nový film má vzniknout podle stejnojmenné knižní předlohy Hany Lasicové z roku 2013, která vypráví příběh nemanželské Anny z Banské Šťiavnice, jež odešla jako dvanáctiletá do Vídně, aby tam pracovala jako služka v jedné vysoce postavené rodině. Dívka se musí vyrovnat nejen s těžkou otrockou prací bez volných dní či odpočinku, ale také se zájmem mladého pána. To vše na pozadí událostí konce první světové války.

„Příběh Služky je ženský příběh. Příběh dívky, která neměla otce, pohybovala se téměř výhradně v ženském světě domácí služby. Příběh ženy, která se stranila mužů, protože duševní a tělesné souznění našla v jiné ženě,“ cituje server medialne.sk Hanu Lasicovou, která je autorkou scénáře.

Kde se v kraji v poslední době natáčelo? Ústí nad Orlicí - Já, Olga Hepnarová, 2014

Veselý Kopec - Nejlepší přítel, 2017

Peklo Čertovina - Čertoviny, 2017

Pardubice - Jan Palach, 2017

Pardubice - dětský seriál Kriminálka 5. C, 2018

Pardubice - LOVEní, 2018

Hrochův Týnec, Litomyšl - norský seriál Atlantic Crossing, 2019

Litomyšl - Fenomén Josef Váchal, 2019

Veselý Kopec a Betlém Hlinsko - Princezna a půl království, 2019

Kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta zatím neví žádné podrobnosti, na nově opravené památce se podle něj nyní natáčí často. „V neděli byly Slatiňany v Toulavé kameře České televize, před třemi týdny se tu natáčel pořad o vaření Kluci v akci, který by měl být uvedený tento týden,“ uvedl.

Pardubický kraj před lety připravil projekt, který měl do kraje přilákat filmové produkce. Hejtmanství na grantech od roku 2015 rozdělilo několik milionů korun. Finanční přínosy z natáčení ale politiky zklamaly a plošnou podporu financování kinematografie zrušili.

Na druhou stranu dávají na vznik filmů či dokumentů stále poměrně velké peníze. Letos už schválili 1,4 milionu korun. Částku 700 tisíc korun uvolní na celovečerní film Slovo – rodinné drama z roku 1968, které se bude natáčet mimo jiné i v prostorách nemocnic v Litomyšli a Svitavách, a také v Chrudimi. Ve filmu se představí Martha Issová, Ondřej Sokol nebo Taťjana Medvecká.

Ze všech snímků, které kraj podpořil, stojí za to zmínit snad jen film Já, Olga Hepnarová, který vzbudil zájem diváků. Přitom získal od kraje jen zhruba sto tisíc korun.