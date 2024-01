Grand Festival smíchu má vítěze. Bodovalo Dejvické divadlo i Petr Nárožný

Co se může stát při cestě dálkovým vlakem mezi Prahou a Hamburkem v jeho jídelním voze? O tom vypráví stejnojmenná komedie Jídelní vůz, kterou v režii Davida Šiktance uvedlo Činoherní studio z Ústí nad Labem.

Právě tato inscenace, která vznikla na základě zážitků režiséra, se v pondělí stala v Pardubicích komedií roku.

„Tato komedie byla nejlepší. Obsahovala spoustu gagů, zajímavě pointovaných situací. Je mimořádně zpracovaná i po formální stránce. Cenný je také existenciální vhled do života člověka,“ řekla divadelní kritička Karola Štěpánová.

Grand Festival smíchu Komedie roku 2023

David Šiktanc / Jídelní vůz

režie David Šiktanc

Činoherní studio Ústí nad Labem Nejlepší ženský herecký výkon

Magdaléna Holcová v roli Puka a Filostrata v komedii Sen čarovné noci, Divadlo Petra Bezruče, Ostrava Nejlepší mužský herecký výkon

Zdeněk Trčálek v roli Adama Fojtíka v komedii Třináctkrát za svědka, Slovácké divadlo, Uherské Hradiště Cena za režii

David Šiktanc za režii komedie Jídelní vůz Cena odborné poroty

David Šiktanc / Jídelní vůz Cena studentské poroty

William Shakespeare / Sen čarovné noci, Divadlo Petra Bezruče, Ostrava<CF31> Komedie diváků 2023

Petr Zelenka / Fifty

Dejvické divadlo, Praha, režie Petr Zelenka Cena Génia smíchu 2024

Petr Nárožný

Hlavní roli číšníka Peterky, který se proplétá mezi stoly a obsluhuje cestující, ztvárnil Jan Plouhar. Ten se však ocenění za herecký výkon nedočkal. Z Pardubic si ho v pondělí odvezl Zdeněk Trčálek za roli Adama Fojtíka v komedii Třináctkrát za svědka, se kterou soutěžilo Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Nejlepší ženský herecký výkon předvedla Magdalena Holcová v dvojroli Puka a Filostrata v komedii Sen čarovné noci divadla Petra Bezruče z Ostravy.

U diváků bodovalo Dejvické divadlo. Ze sedmi nabízených představení se jim líbila nejvíce jeho hra Fifty. Pro tento soubor ho na míru dejvickým hercům napsal Petr Zelenka. Pro Ivana Trojana a spol. je to Zelenkova pátá hra.

„Jeho hry jsou komedie, ale ne toho typu, že se všichni strašně moc smějí. Ta komedie je o nás, jak si dokážeme životy zbabrat a jak z toho pak ven, a to je pro mě na tom podstatné. Zelenkovy postavy jsou sice podivné, ale divák s nimi takzvaně jde. Najednou není rozdíl mezi jevištěm a hledištěm a všichni vědí, o co se jedná,“ řekla další členka poroty divadelní kritička Radmila Hrdinová.

Zmínila také další Zelenkovu výhodu, a sice že ví, pro které herce hru píše. „Tak, jak je tato komedie napsaná, by se dala hrát velmi bujaře a mohly by z toho být hlášky, které se budou citovat. Ale dejvičtí herci ji hrají se vší vážností. A čím víc navážno se to hraje, tím větší sranda to je,“ dodala Hrdinová.

Vítězná Komedie roku Jídelní vůz získala také Cenu odborné poroty a její režisér David Šiktanc též Cenu za nejlepší režii. Cena studentské poroty pak připadla Snu čarovné noci.

Letos se na festivalu sešly tři původní komedie, které vznikly přímo pro účinkující soubory. „Šotkovský, Zelenka i Šiktanc podávají důkaz, že dobré komedie stále stojí za to psát. Každá z nich je úplně jiná. Je fajn vidět skrz ně svět,“ řekla Hrdinová.

Festivalová komise posuzovala sedm komediálních inscenací minulé divadelní sezony. Dramaturgie festivalu stála na oceňované autorské hře Fifty Dejvického divadla, romantické komedii nejen o lásce Třináctkrát za svědka v podání Slováckého divadla Uherské Hradiště, gangsterce pro celou rodinu z Divadla v Dlouhé s názvem Amberville – Plyšoví gangsteři, Shakespearově Snu čarovné noci v rytmu disco ostravského Divadla Petra Bezruče, konverzační komedii Blbec k večeři z Městského divadla Kladno, zábavném sledu scének a skečů na kolejích Jídelní vůz souboru Činoherního studia z Ústí nad Labem a adaptaci známé knihy o záludnostech studia cizí řeči Pan Kaplan má třídu rád domácího Východočeského divadla Pardubice.

Titul Genia smíchu si v pondělí z Pardubic odvezl herec komediálních rolí Petr Nárožný. Cena mu byla udělena „za osobité komediální herectví, které spojuje intelekt s autentičností a spontaneitou,“ jak uvádí vysvětlení poroty.