Světové hvězdy i Kabáti. Východní Čechy letos potěší fanoušky hudby

Kdo má rád hudební festivaly a koncerty pod širým nebem, měl by pomalu začít šetřit peníze. V roce 2025 bude nabídka všech možných akcí více než pestrá.

Asi nejvíce ze všech ční koncert kanadského zpěváka Bryana Adamse, který vystoupí prvního srpna na letišti v Hradci Králové. Akci uspořádají stejní lidé, kteří už roky na stejném místě chystají obří hudební festival Rock for People.

Výběr hudebních akcí na východě Čech v roce 2025 18. 4., Park 360, Hradec Králové

Hradecký majáles 16. a 17. 5., Cihelna, Pardubice

Pardubický majáles 11. až 14. 6., Park 360, Hradec Králové

Rock for People 18. a 19. 7., Kunětice u Pardubic

Hrady CZ 1. 8., Park 360, Hradec Králové

Bryan Adams Pozn.: Lístky na akce jsou již v prodeji.

„Koncert Adamse jsem navštívil trochu náhodou. Původně jsem jej neměl v plánu a nic moc jsem od toho nečekal. Jenže jsem z něj odcházel totálně nadšený. To vystoupení bylo plné energie a jednoho hitu za druhým. Nebyl jsem jeho velkým fanouškem, ale po tom úžasném zážitku už ano. Nenechal ani na chvilku vydechnout a do publika sypal jeden hit za druhým. Zkrátka když jsme po Edu Sheeranovi měli možnost přivézt i Bryana Adamse, bylo to snadné rozhodování,“ řekl Michal Thomes, jeden ze zakladatelů festivalu Rock for People.

Ten už v půlce června přitom fanouškům hudby nabídne svou obvyklou akci. I když kultovní festival bude vlastně také výjimečný. Letos totiž mezi 11. až 14. červnem oslaví už své třicáté narozeniny. A tomu odpovídá i sestava, která se do Hradce sjede.

„Třicátý ročník bude nepochybně největší v historii. Věřím, že budeme vyprodaní. Jedním z představitelů toho nejlepšího bude kapela Slipknot, která se k nám vrátí po dvou letech,“ řekl Thomes a doplnil, že účast přislíbila už i kapela Linkin Park. Půjde přitom o jeden z pouhých čtyř festivalů v Evropě, na které skupina zamíří již s novou zpěvačkou Emily Armstrongovou.

Vrcholem hudební sezony na Pardubicku pak bývá festival Hrady CZ, který se už roky koná na pastvinách pod hradem Kunětická hora. A letos opět pořadatelé při shánění hvězd nešetřili. Na festival se totiž vrací momentálně nejúspěšnější česká kapela Kabát.

„Hrady CZ je letní kulturní festival, jehož 20. ročník se uskuteční během léta 2025 na významných českých a moravských historických památkách postupně v osmi různých krajích České republiky,“ hlásí pořadatelé na svém webu a dodávají, že pro jubilejní ročník získali také kapely Dymytry, Divokej Bill nebo zpěváky Tomáše Kluse či Richarda Krajča. Festival se u Kunětic koná 18. a 19. července.

A právě posledně jmenovaný bude jedním z hlavních taháků i vůbec první větší akce roku. Krajčova kapela Kryštof totiž dorazí na Pardubický majáles. Ten se na louce nedaleko koupaliště Cihelna koná 16. a 17. května. Mezi účinkujícími jsou ohlášeni i Leoš Mareš, Pokáč. Marpo, Xindl X, Wohnout nebo MIG 21.

„Pro návštěvníky jsou připravené také doprovodné aktivity. Mezi ně patří tradiční představení krále Majáles, který bude vládnout univerzitě a městu po dobu studentských oslav. Další show na vás čeká ve spolupráci s partnery Majáles, kterými jsou například Univerzita Pardubice. Součástí programu budou i atrakce pro děti,“ uvedl za pořadatele akce David Audrlický.

Pestrou nabídku však chystají i rockové kluby a menší koncertní haly. Například už ve středu 15. ledna zazpívá v Kulturním domě Hronovická lídr Kabátů Josef Vojtek. V sobotu 22. března zahrají ve Žlutém psu Monkey Business, den před tím na to samém místě vystoupí kapela Sto zvířat. A 28. března tam hraje punkový Visací zámek.