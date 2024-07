Do Pardubic míří tisíce účastníků festivalu her Czech open, hotely jsou plné

Na 35. ročník mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open, který se koná od 11. do 28. července, dorazí do Pardubic 4 500 hráčů. Asi 1 100 z nich se zúčastní mistrovství republiky v hospodském kvízu. Kvůli akci jsou hotely ve městě úplně plné.