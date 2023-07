Pardubický festival her se rozjíždí, pro účastníky ale chybí vhodné ubytování

Pardubické kongresové centrum Ideon bude do konce července patřit hrám všeho druhu. Již dnes rozehráli svůj turnaj šachisté při otevřeném mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev. Festival her Czech Open se počtem soutěžících vrací do doby před covidem.

Zasednout k šachovnici, složit co nejrychleji Rubikovu kostku nebo sehrát partii bridge přijedou účastníci ze všech pěti kontinentů. Festival sice ze známých důvodů přišel o silnou šachovou výpravu z Ruska, avšak díky obnovené přímé letecké lince ze Soulu do Prahy projevili o šachový turnaj na festivalu zájem velkou měrou Jihokorejci, odkud přijede šedesát šachistů, což je rekordní účast této země na pardubickém turnaji.

Hlavní šachové turnaje budou hrát z jedné třetiny Češi. „Dostáváme se na předcovidová čísla, v nichž byl velký počet zahraničních hráčů. Němců přijede okolo dvou set, stovka Poláků, své zastoupení budou mít šachisté indičtí, dále pak ukrajinští, ale i z Lotyšska a Izraele či Spojených arabských emirátů. Například z Jihoafrické republiky jich bude devět,“ řekl ředitel festivalu Jan Mazuch.

Czech Open

v číslech Účast v hlavních turnajích:

rok 2020

přes 200 účastníků

rok 2021

přes 400 účastníků

rok 2022

přes 600 účastníků

rok 2023

přes 900 účastníků

Součástí festivalu Czech Open bude i mistrovství republiky v hospodském kvízu , na nějž se sjede tisícovka lidí. Loni se této populární hry zúčastnili například Pan Lišák a Kalkulátor z televizní vědomostní soutěže Na lovu. Loni jejich tým nevyhrál, dostal se do první desítky.

, na nějž se sjede tisícovka lidí. Loni se této populární hry zúčastnili například a z televizní vědomostní soutěže Na lovu. Loni jejich tým nevyhrál, dostal se do první desítky. Tito dva přijedou do Pardubic i letos a spolu s nimi bude hrát v jednom týmu nově i další lovkyně - Kvízová dáma .

. Dalšími hrami, které se objevily na playlistu festivalu her, jsou například backgammon, dáma, folky, mankala nebo také scrable, shogi, sudoku či logika.

Nejvýznamnějším kláním je otevřený šachový velmistrovský turnaj Pardubice Open. Počtvrté se v něm pokusí získat titul Sergej Movsesjan. Na programu budou také turnaje ve Fischerových šachách, v bleskovém šachu, šachový maraton, který se hraje 24 hodin, a řada dalších šachových her.

Drtivá většina nešachových her se odehraje o víkendu. Návštěvníci mohou přijít sledovat třeba turnaj v go mezi hráči z evropské špičky.

Rubikova kostka je

v kurzu

„Velký nárůst jsme zaznamenali u skládání Rubikovy kostky. Kapacita pro turnaj je 120 hráčů, další už jsme nepřijímali, máme v zásobě náhradníky. V 80. letech byla Rubikova kostka velký hit, který později upadl, ale kolem roku 2000 se tento fenomén zase vrátil. Silná výprava sem přijede na tuto disciplínu z Maďarska, kde má Rubikova kostka svůj původ,“ sdělil pořadatel festivalu Petr Laušman.

Turnaj ve skládání Rubikovy kostky má jednu zajímavost: každý plnoletý hráč se ocitne už v kategorii seniorů. „Nejlepší výkony zde podávají děti mezi 15 a 18 lety. Bylo mi vysvětleno, že mají větší ohebnost prstů a v 18 už není rychlost a ohebnost taková,“ vysvětlil Laušman.

Novou hrou, která se na festivalu letos rozjede v nesoutěžním módu, je matheso. Vychází ze známého pexesa, ale jeho součástí jsou početní úkony a strategie. Vymyslel ji prezidentský kandidát, matematik Karel Janeček, který se v minulosti Czech Open účastnil. „Hrál zde go,“ připomněl Laušman.

Jakkoli se Czech Open vrací do předcovidových parametrů a dost možná se dere i dál, pořadatelé turnaje opět řeší tradiční problém. Kde soutěžící ubytovat?

„Máme dostatek místa na kolejích. V Pardubicích ale chybí více ubytování té nejvyšší kategorie, zejména s klimatizací. Penziony, které ho nabízejí, byly první obsazené. Jediný čtyřhvězdičkový pardubický hotel Euro, který jím disponuje, bychom zvládli vyprodat třikrát,“ řekl Laušman.