Tlak pardubického hejtmana zabral. Pára po zavedení ETCS pojede i po koridorech

Letos v květnu tomu bude přesně deset let, co Pardubický kraj vypravil z Pardubic do Moravan první mimořádný historický vlak, aby zpropagoval tehdy horkou novinku v podobě pravidelných parních vlaků pod Králický Sněžník, které se postupem času setkaly s velkým zájmem nejen železničních nadšenců.

Zatímco v prvopočátku jezdily vlaky tažené třeba Velkým Bejčkem nebo Ušatou jen na podorlických tratích z Letohradu do Hanušovic, s přibývající oblibou začaly bafající lokomotivy ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku jezdit i po hlavním železničním koridoru na Českou Třebovou, Pardubice, Hradec Králové či Svitavy.

Od ledna mají tyto vlaky oficiálně utrum. Vlaky na hlavních železničních koridorech začínají postupně jezdit pod výhradním provozem evropského zabezpečovače ETCS. Už na podzim hejtman Pardubického kraje Martin Netolický varoval, že pokud se nenajde řešení, které přitom směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii umožňuje, provoz historických vlaků je ohrožen.

Jízda s moderní lokomotivou? Vrchol trapnosti, říká hejtman

„Parní provoz není jen o vzpomínkách a zamáčknutí slzy železničními pamětníky či nostalgiky. Existuje zde širší veřejný zájem včetně propagace železnice jako takové. Když budeme tak tvrdošíjně a dogmaticky odmítat, pak se rozlučme příkladně s oblíbenými každoročními Dny železnice. Konají se totiž v místech, kde v nejbližší době bude zaveden systém ETCS L2. Není to škoda, když bezpečné řešení je možné nalézt? Jen se ovšem musí chtít,“ polemizoval Netolický nad striktním přístupem Správy železnic (SŽ). V tuto chvíli totiž neexistuje technické řešení, jak jízdu vlaku taženého parní lokomotivou pod dohledem ETCS nehledě na finanční náročnost uskutečnit.

Náhradní řešení v podobě zapojení elektrické lokomotivy vybavené ETCS do soupravy kraj striktně odmítá. „Přijde mi jako vrchol trapnosti, kdybychom si hráli nelogicky na parní provoz, který bude tažený elektrickou trakcí. To je prostě nesmysl,“ dodal hejtman.

Jak se zdá, úředníci nakonec ustoupí a řešení se s největší pravděpodobností najde v přechodném období, během kterého by měly být historické vlaky na tratích s výhradním režimem ETCS provozovány v určitém režimu, dokud nebude vyvinut například speciální přípojný vůz komunikující s komponenty evropského zabezpečovače.

„Mám ubezpečení jak ministra dopravy, tak generálního ředitele, že se najde režim, jak historické parní vlaky z koridorů nedostat pryč,“ řekl MF DNES na konci minulého týdne hejtman.

Výluka se bude posouvat s jízdou vlaku

Řešení by spočívalo v zavedení zvláštního režimu, který by umožnil jejich samostatný provoz na mezistaničních úsecích. Na koridoru by to znamenalo, že například mezi Dlouhou Třebovou a Ústím nad Orlicí by se kromě parního vlaku nemohl vyskytovat žádný jiný vlak. Šlo by o jakousi mobilní výlukovou činnost, která by se mezi stanicemi posouvala s jízdou parního vlaku.

Aby se riziko nehody co nejvíce minimalizovalo, v rámci bezpečnostních opatření bude parní lokomotiva posílena o ještě jednoho strojvedoucího.

O tom, že slova generálního ředitele Správy železnic a ministra dopravy byla míněna vážně, svědčí vydání prvního opatření, o kterém krátce nato informoval server Zdopravy.cz. Opatření, které vydala Správa železnic na Portálu provozování dráhy, umožňuje provoz vlaků na koridorových tratích pod dohledem ETCS bez palubní jednotky.

Žádost o souhlas musí dopravce podat nejméně 30 kalendářních dní před plánovaným dnem jízdy. „Souhlas lze vydat pouze pro nostalgické jízdy s přepravou cestujících, nikoliv pro návoz a odvoz souprav,“ stojí v dokumentu.

Pardubický kraj má už v tuto chvíli na letošní rok zažádáno o stejné trasy jízd, které provozoval v loňském roce.

Výjimka z ETCS však nebude platit pro každý spolek, který provozuje historická vozidla. Podle informací MF DNES existuje obava, že běžní dopravci by mohli prohlašovat jakékoli vozidlo za historické, což by mohlo vést k nejasnostem a zneužívání výjimek. Proto má výjimka platit pouze na parní lokomotivy.

20. října 2024