Pardubické Dynamo vyjde nová sezona na rekordních 350 milionů. A hned vyzve Jágra

„Díky permanentním vstupenkám jsme prodali více než 60 procent kapacity haly,“ řekl mluvčí HC Dynamo Pardubice Jan Mroviec.

To v reálu znamená, že do volného prodeje půjde maximálně dva a půl až tři tisíce lístků. Zápasy proti Spartě Praha nebo Hradci Králové se budou vyprodávat snadno. Ostatně už ve středu bude plno na první kolo, ve kterém se v Pardubicích představí Kladno – v sestavě snad i s Jaromírem Jágrem.

„Všichni se už těšíme na 18. září, až začne extraliga. A je skvělé, že zrovna v prvním zápase se proti sobě postaví dvě legendy českého hokeje Roman Červenka a Jaromír Jágr. Bude plný dům, bude to svátek,“ uvedl kouč Pardubic Marek Zadina na pondělní předsezonní tiskové konferenci.

Dynamo, které v posledních dvou letech bralo bronz a stříbro, je podle bookmakerů jasným favoritem na zlato. A není divu. Už tak hodně nabušený kádr v létě ještě vyztužil kapitán mistrů světa Roman Červenka.

„Jsme v Dynamu pátou sezonu. Stále chceme jít nahoru, stále chceme posilovat značku. A Roman Červenka je právě jeden z těch střípků, který by nám v tom měl pomoci. Je to přesně ten hráč, kterého chcete v týmu mít. Je to skvělá reklama pro celou extraligu, která patří mezi nejlepší soutěže v Evropě,“ řekl majitel klubu Petr Dědek.

Kvalita ovšem něco stojí. A rozpočet Dynama to potvrzuje. Podle podnikatele z Vrchlabí Dynamo v následujícím ročníku spotřebuje zhruba 350 milionů korun. Nikdo v historii české extraligy nepřiznal vyšší rozpočet.

„Loni jsme skončili s menší ztrátou, tentokrát máme rozpočet 350 milionů a plánujeme, že bude vyrovnaný. Avšak záleží na mnoha okolnostech, zda se to povede. Každým rokem se snažíme tu značku posilovat. Musíme pracovat na tom, aby peníze do Dynama proudily různými cestami a my je mohli využívat dál, protože permanentky nelze zdražovat do nekonečna,“ pokračoval Petr Dědek.

Ten také potvrdil, že jeho tým architektů a projektantů dál usilovně pracuje na tom, aby už za tři roky mělo jeho Dynamo nedaleko sídliště Cihelna novou halu. Moderní aréna by měla pojmout kolem dvaceti tisíc lidí a samozřejmě dát klubu další možnosti. „Potřebujeme přilákat více fanoušků a snažíme se na tom intenzivně pracovat. Zůstává naším cílem zahájit sezonu 2027/28 v nové aréně a děláme pro to maximum,“ zdůraznil Dědek.

75. sezona mezi elitou

Tradiční klub vstupuje do jubilejní 75. sezony mezi domácí elitou. To znamená, že v nejvyšší soutěži působí nepřetržitě od sezony 1950/1951 tedy nejdéle ze všech extraligových mužstev. „Hockeytown ožívá. Po minulé sezoně, kterou považuji za velmi úspěšnou, když jsme v ní vybojovali stříbro, hráli finále na Spengler Cupu a v Lize mistrů postoupili poprvé do play off, se určitě nejen já, ale celé Pardubice těšíme na novou sezonu. Každá sezona je trochu jiná, my se ale každým rokem posouváme o krok výše, jak jsme slíbili,“ uvedl Petr Dědek.

Velkým favoritem na titul bylo Dynamo už před rokem. Vyhrálo jasně základní část, na cestě do finále ztratilo jediný duel a v boji o trůn s Oceláři vedlo už 3:2 na zápasy. Přesto to velmi těsně nestačilo. „Ne vždy se povede vyhrát každý zápas, ale my chceme vyhrávat. Samozřejmě cílem je být ve finále a být zlatý, ale pořád je to sport. Budeme bojovat. Jsme ambiciózní klub a vždycky chceme hrát o medaile. Říkám vždycky i všem hráčům, kteří k nám přicházejí, že musí být připravení na tlak ze všech stran,“ podotkl Dědek.

Sportovní stránku klubu bude mít na povel bývalý skvělý útočník Pardubic Petr Sýkora, který na židli sportovního manažera na jaře vystřídal Dušana Salfického. „Je obrovskou motivací pokusit se zase posunout a vylepšit věci, které se nám třeba nepovedly v sezoně minulé,“ je si vědom i Petr Sýkora.

Pomoci naplnit nejvyšší cíle mají zvučné posily. Vedle reprezentačního kapitána Červenky má sílu ofenzivy pomoci zvýšit Jiří Smejkal, jenž poslední sezonu působil v zámoří. Obranu vyztuží Andrej Šustr, jenž má letité zkušenosti z NHL a naposledy hrál v Kolíně nad Rýnem. Kádr naopak opustili brankář Dominik Pavlát a útočníci Tomáš Hyka, Robert Říčka, Adam Musil a Richard Pánik. Bek Jan Košťálek stráví sezonu ve Vítkovicích, v Dynamu má přerušený kontrakt. „Jsem spokojený s tím, jaká jména se nám s realizačním týmem podařilo přivést,“ liboval si Dědek.

„Hráče vždy přivádíme s nějakým záměrem do rolí, které potřebujeme obsadit, nebo aby pomohli zaplnit něco, co nám chybí. Všichni ti kluci, kteří přišli před touto sezonou, nám v klubu dávají smysl. Věříme, že budou obrovským přínosem. Je to reklama pro celou extraligu, že se takoví hráči vracejí do extraligy,“ dodal Petr Sýkora.