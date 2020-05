Dvoukolejka může vzniknout, ale stěně u trati se nesmí říkat protihluková

„Bylo to náročné, ale jsme rádi, že to takto dopadlo. Jsme spokojení,“ uvedl starosta Stéblové Vladimír Exner.

Na první pokus obec se svojí žádostí o stavbu protihlukové stěny neuspěla. Hygienici z hlukové studie zjistili, že kvůli dvoukolejce budou ve Stéblové dělat vlaky plus minus stejný rachot jako dosud, normy překročeny nebudou.

„Hluková studie predikuje dodržení hygienických limitů,“ uvádí se v závěru přezkumného řízení ministerstva zdravotnictví.

Obyvatele ve Stéblové samozřejmě ruší vlaky, je to ale takzvaná stará hluková zátěž, historicky daná, a stát podle zákona není povinen ji odstranit, když na to nemá dost peněz, stejně jako může s klidem ponechat svému osudu staré ekologické zátěže v Semtíně.

Správa železnic tak mohla obci jen říct - pardon, nemůžeme za státní peníze postavit stěnu, která podle hygieniků není potřeba.

Bezpečnostní plot? To ano!

Když ale obec před rokem dosáhla kvůli chybám úředníků zrušení původního územního rozhodnutí, zkusila to jinak.

Starosta úřadům oznámil, že kvůli navýšení dopravy a zvýšení traťové rychlosti žádá stavbu bezpečnostního plotu, který by zabránil lidem vstoupit do kolejí. A tentokrát uspěl, Správa železnic doplnila projekt o 287 metrů betonového plotu o výšce dva metry.

„Domnívám se, že kdyby to měli postavit jako protihlukovou stěnu, tak by to nešlo. Podle výsledků protihlukové studie pro to nebyly splněny podmínky,“ uvedl Exner.

Dvoukolejka mezi Hradcem a Pardubicemi má vyrůst ve čtyřech etapách. Ta první je už od roku 2015 hotová, mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem spoje jezdí po dvou kolejích rychlostí 160 kilometrů za hodinu.

Teď je třeba vybudovat dvoukolejku v úseku Opatovice - Hradec, dále provést modernizaci pardubického nádraží a postavit právě dvoukolejku na osmikilometrovém úseku Pardubice - Rosice - Stéblová za původně odhadovaných 2,1 miliardy korun.

Nejde jen o vybudování druhé koleje, ale i o úpravy uspořádání železniční stanice v Rosicích, které umožní cestujícím bezpečný přístup k vlakům.

Vznikne nová zastávka Stéblová – obec, nová budou i všechna zabezpečovací zařízení. Stavba navíc odstraní špunt východočeské železniční sítě, jímž je nedostatečná kapacita úseku Rosice - hlavní nádraží Pardubice, který vede po mostě přes Labe. Ten využívají jak vlaky spojující obě krajská města, tak i soupravy na trase Pardubice - Chrudim.

Vlaky jedoucí z Chrudimi a na Chrudim musí občas deset i více minut čekat v Rosicích na volnou trasu přes most. Pokud by byl dvoukolejný most, který má během stavby Pardubice - Stéblová vzniknout, prostoje v Rosicích odpadnou.