Vlaky jezdí z Rosic nad Labem do Stéblové na Pardubicku po dvou kolejích

„Rekonstruovali jsme kompletně železniční spodek i svršek, zmodernizovali jsme traťové zabezpečení, které nám hlídá protisměrné vlaky. Je tu daleko vyšší komfort pro cestující, máme zde rozhlas, informační zařízení jsou i na zastávkách. Lidé se včas dozví o jakýchkoli omezeních a zpožděních,“ řekl náměstek pro investice ze Správy železnic Radomil Novák.

Na třech místech stavbaři trať napřímili. Vlaky už na sebe díky druhé koleji nebudou muset v Rosicích a Stéblové čekat, což vedlo často ke zpoždění spojů.

Práce na vylepšení 7,5 kilometru dlouhé a původně jednokolejné trati jsou už za polovinou. Letos v prosinci se ještě otevře nová zastávka ve Stéblové, k dokončení modernizace pak bude chybět ještě úsek vedoucí z Rosic přes Labe, kde stavbaři budují nový dvoukolejný železniční most.

Stavbaři se chystají na výsuv nového mostu

„Nyní se na mostu přes Labe pracuje na nových pilířích a opěrách na obou březích. Na pravém břehu vznikla dráha pro budoucí výsun ocelové nosné konstrukce, kterou nyní vyrábíme, a pak bude probíhat její montáž na pravém břehu,“ uvedl projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner. Oblouková konstrukce umožní, aby měl most jen dva pilíře, původní střední zmizí a nebude už komplikovat průjezd lodí.

Drobnou vadou na všech investicích je skutečnost, že nyní ani příští rok cestujícím nezajistí rychlejší spojení mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, které nyní soupravy zvládnou za 18 minut.

V prosinci se jízdní řády nezmění, kapacitu dál omezuje úzké hrdlo železnice ve východních Čechách, kterým je jednokolejný most přes Labe v Rosicích. Ale ani v prosinci roku 2023, kdy bude hotový most, nelze čekat žádné zrychlení.

Po rekonstrukci 7,5 kilometru dlouhého úseku budou moci teoreticky vlaky jezdit mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem rychlostí až 100 km/h a mezi Rosicemi a Stéblovou až 160 km/h. Ve skutečnosti soupravy budou moci překročit na novém úseku stokilometrovou rychlost až po zprovoznění zabezpečovacího systému ETCS, které Správa železnic plánuje na rok 2024.

„Pak se dostaneme na nízké časy, ale nedokážu spočítat, kolik to bude. Záviset to bude na jednotkách, které zde nasadíme,“ uvedl Radomil Novák.

Úplně ideální to nebude ale ani pak. Stále bude chybět poslední část dvoukolejky mezi Hradcem a Pardubicemi, která byla rozdělena na čtyři etapy. Ta první je už od roku 2015 mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem hotova. Další dvě etapy zahrnující dvoukolejku z Rosic do Stéblové a modernizaci pardubického nádraží jsou před dokončením. Poslední sedmikilometrový úsek Opatovice – Hradec Králové se ale zasekl na sporech o budoucnosti tamní kaštanové aleje, která by měla kvůli dvoukolejce padnout. To se místním obyvatelům nelíbí.

„Byly zde dvě varianty. Jedna byla vykácet jednu řadu kaštanky. Druhá byla lidem zabrat zahrádky na druhé straně kaštanky,“ uvedl Novák. Jednání se podle něj kvůli komunálním volbám a sestavování nového vedení Hradce Králové zastavila.