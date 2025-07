Posun vpřed. Pardubice chtějí halu pro basket, stavba má začít za dva roky

Manažeři pardubických basketbalistů roky žehrají na to, že nemají důstojné podmínky pro svůj sport. Stařičká hala na Dukle, která se právě představuje na tréninkové centrum, přestala stačit už dávno. Nový domov pak našel prvoligový tým v hale Dašická. Jenže ta se po sérii škrtů v projektu proměnila spíše v lepší školní tělocvičnu.

„Hala Dašická má kapacitu jen něco přes tisíc míst. Navíc má další limity. Nejsme v ní našim partnerům schopni nabídnout odpovídající podmínky, a to ani při jejich prezentaci nebo třeba při občerstvení. Problém je i s parkováním, prodejem suvenýrů a programem během zápasu. Bez nové, větší haly nejsme schopni klub dál posouvat. Nyní jsme narazili na strop,“ opakuje už poměrně dlouho předseda představenstva BK Kvis Pardubice Pavel Stara.

Ten je zároveň členem týmu, který připravuje výstavbu nové haly, která by vedle basketbalu sloužila i házenkářům, florbalistům nebo volejbalistům. Stát má na Dukle v tamní sportovním areálu a po posledním jednání zastupitelstva už není jen ve fázi přání a snů. Politici totiž uvolnili peníze na dotažení projektu. Konkrétně šlo o necelých deset milionů korun.

„Zastupitelstvo schválilo dokončení projekčních prací tak, abychom byli schopni zahájit v roce 2027 výstavbu multifunkční haly. Ta by měla navázat na nynější rekonstrukci basketbalové haly, jež je nezbytným zázemím pro basketbalové týmy. U multifunkční haly máme vydané pravomocné stavební povolení, takže to není nějaký sen nebo chiméra,“ řekl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Podobných hal je málo

Hala bude moderní a unikátní svou velikostí. V celé republice je totiž minimum velkých arén určených jen pro míčové sporty. S výjimkou Opavy a Brna se jedná jen o menší stavby bez dostatečné kapacity. Je tak velký předpoklad, že do nového stánku by se stahovaly i mezinárodní zápasy jednotlivých sportů.

„Kapacita pro basketbal je největší. Tam počítáme, že se do haly vejde 4 100 lidí. Pro ostatní sporty to bude 3 600. Součástí budovy budou i podzemní garáže, kde plánujeme 189 parkovacích míst pro návštěvníky zápasu. Dále počítáme s velkou vstupní halou, zázemím pro sportovce, šatnami. Dostali jsme za úkol, abychom se co nejvíc přiblížili parametrům mezinárodní basketbalové federace FIBA. Proto jsme třeba udělali kabinu pro A-tým co největší,“ uvedla projektantka z firmy Prodin Martina Hejská.

Podporu má zatím projekt napříč politickým spektrem na radnici. A to možná i proto, že nepůjde jen o sportovní zařízení. Možností využití bude mnohem více.

„Bude tam možné pořádat také tréninky, mládežnické turnaje, ale i koncerty pro 3 400 osob, pro taneční akce a plesy je kapacita 2 500 až 3 000 lidí,“ řekl Rychtecký.

„Hala bude sloužit jako zázemí nejen pro nejpočetnější sálové sporty ve městě, tedy basketbal, florbal, házenou či futsal, ale bude otevřená také dalším odvětvím, jako jsou judo, karate, MMA nebo taneční a gymnastické disciplíny. Multifunkčnost prostoru je základem celého řešení,“ dodal Pavel Stara.

Multifunkční halu propojí dvorana s basketbalovou halou. Basketbalové zázemí z roku 1966 město modernizuje od ledna za 143 milionů korun. Hlavní změnou bude to, že z haly zmizí část hlediště, a tak se do ní vejdou dvě palubovky vedle sebe. V plánech toho je ale mnohem více. Stavba, která dohromady spolyká miliardy, je rozdělena na etapy. Do investice je zahrnut třeba i nový vrhačský sektor pro atlety a další věci.

„Součástí první etapy budování projektu Dukla sportovní bude i dopravní řešení ulic v okolí stadionu, zvýší se v nich parkovací kapacity a město počítá s podzemním parkovištěm pod halou,“ uvedl Rychtecký.

Architektonickou soutěž na novou podobu atletického stadionu město dokončilo v roce 2016, od té doby usiluje o obnovu areálu. Areál na Dukle je z roku 1959 a má rozlohu 80 tisíc metrů čtverečních. Ročně se tam konají desítky akcí s účastí desítek tisíc sportovců.

Hlavní problém projektu jsou jako obvykle peníze. Hala by měla vyjít na zhruba miliardu. Radní doufají, že si sáhnou na nějakou dotaci. Ideálně z Národní sportovní agentury. „Víme, že Národní sportovní agentura má omezené peníze na podobné akce, ale my se o tu dotaci zkusíme porvat,“ dodal Rychtecký.