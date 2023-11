Pardubice mají další uzavřený most, řidiče čekají nové komplikace v dopravě

Stavební dělníci začali v pondělí kolem deváté dopolední za pomoci jeřábu zvedat první betonová svodidla, aby silnici I/36 připravili pro novou pokládku. Na místo pak okamžitě vjížděl další stroj, který začal přebytečný asfalt likvidovat.

„Postavili jsme zcela nový most, který propojí Lázně Bohdaneč a Semtín s Pardubicemi. Je to mimořádně důležitá tepna. Byli jsme nuceni uzavřít veškerý provoz, abychom ho mohli napojit na trasu, kde bude sloužit,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Od prosince budou moci využívat řidiči jedoucí od Hradce Králové přípojný pruh na Lázně Bohdaneč. „Rozšíření o přídavný pruh od Hradce Králové bude znamenat plynulý odtok dopravy od centra směrem na Lázně Bohdaneč,“ řekl Radek Soukup z pardubické pobočky ŘSD. Místem však bude i nadále bez omezení projíždět záchranka, hasiči i policie.

Ta městská pak bude dohlížet, aby do zákazu nevjížděli řidiči. Neomezeně tudy projedou také linky MHD. Protože je zde však nyní jednosměrný provoz, místo řídí semafory. Řidiči tedy musí jezdit po objízdných trasách. „Oboustranná objízdná trasa je vedená přes Stéblovou, Staré Ždánice, Lázně Bohdaneč a Semtín,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Michael Kučera.

Silničáři prosí řidiče nejen o trpělivost, ale žádají je, aby pozorně sledovali objízdné trasy. „Všechny objízdné trasy včetně sjezdů na tyto objízdné trasy jsou značené, nicméně je to zcela mimo řidičské zvyklosti. Je třeba dávat pozor, protože kdo tento sjezd mine, bude se obtížně vracet,“ řekl Rýdl.

Novinou na objížďce je například semafor ve Starých Ždánicích. „Je to silnice nižší kategorie při odbočení ze Stéblové na Staré Ždánice. Jezdí tudy celá logistická doprava na centra v Synthesie a další. Proto jsme zvolili cestu semaforu, který dynamicky řídí dopravu,“ řekl Soukup.

První stavební úpravy začaly loni v listopadu, v průběhu roku silničáři vybudovali provizorní silnici dočasným přemostěním. Před měsícem a půl ho silničáři odstranili.

„Na dokončení stavby mostu zbývá dodělání silničního tělesa, odvodnění mostu, vozovkové vrstvy na předpolích a příjezdových rampách. Do finální trasy se musí převěsit trolejové vedení,“ řekl Soukup.

Nový most vyjde ŘSD na 107 milionů korun bez DPH. Cena se ale ještě vyšplhá, neboť v ní nejsou započteny náklady na provizorní přemostění pro MHD.

Silničáři se snaží co nejvíce využít příhodného počasí, které stále přeje bez omezení stavebním pracím. Dřívější otevření nového mostu pro řidiče ale nejspíš nestihnou.

„Termíny máme napěchované. Předpokládám, že pokud budeme pracovat nejintenzivněji na asfaltových krytech, tak 28. budeme mít finální úpravu mostu,“ řekl Soukup.

Původní most označil v klasifikačním stavebním stavu na šestém stupni, tedy, kdy už hrozí možné havárie. „Od 70. let se tomu intenzivně skoro nikdo nevěnoval, přitom narůstala doprava a objekt si tu opravu vyloženě vyžádal. Hlavní nosná konstrukce byla proteklá,“ popsal stav původního mostu Soukup. Mostovka nového mostu má životnost sto let. Stavba je předvojem napojení na severovýchodní obchvat Pardubic, který se nyní staví.