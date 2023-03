Kvalifikace na Velkou pardubickou se poběží o milion, má nalákat cizince

„Důvodů, které nás vedly k tomuto rozhodnutí, je hned několik. Chtěli jsme dát zejména zahraničním stájím možnost poznat naše závodiště, vyzkoušet si dráhu a překážky dříve než při Velké pardubické a naučit koně připravované v zahraničí běhat a skákat u nás. Nicméně výhody to má i pro tuzemské stáje, i ony můžou vyhrát zajímavější peníze a uspokojit své potřeby,“ vysvětluje šéf Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Původně se všechny čtyři kvalifikační dostihy běhaly o 400 tisíc korun. Nově se dotace třech z nich zvedá na půl milionu korun a ta druhá v pořadí se poběží o rovný milion.

Seriál kvalifikací zůstává čtyřdílný, první se běží 20. května, druhá 24. června, třetí 5. srpna a čtvrtá 2. září. Červnový termín byl zvolen kvůli letní pauze na francouzských drahách, tudíž je největší šance dostat do Pardubic zahraniční účastníky. To je také první krok k tomu, aby měli chuť se sem vrátit. A třeba se postavit na start Velké pardubické. Dostihový spolek usiluje také o zařazení tohoto dostihu do mezinárodního seriálu Crystal Cup, což by ještě více zvýšilo jeho prestiž.

Mění se i kvalifikační klíč pro start ve Velké pardubické. Platí, že koně musí absolvovat jeden ze čtyř kvalifikačních dostihů v Pardubicích, ovšem podmínkou je dokončení dostihu na dotovaném místě, nebo maximálně s odstupem 20 vteřin od času vítěze. Tradiční podmínka absolvovat kvalifikaci bez pádu a vybočení již neplatí a pouhé docválání do cíle ke vstupence na start Velké pardubické neopravňuje.

Podmínky vstupu na start Velké pardubické lze splnit také v dostihu seriálu Crystal Cup nebo absolvováním obdobného dostihu na tratích v Irsku, Anglii, Francii a Itálii. Vítěz loňského ročníku Velké pardubické má nárok startovat bez kvalifikace.

Zvedne se také prize money v Ceně Vltavy, tedy dostihu při mítinku Velké pardubické, i v ní si prvních pět v cíli rozdělí půl milionu korun.

Delší sezona

Do Pardubic se nově stěhuje také prestižní dostih dvouletých klisen. Cena zimní královny se poběží v sobotu před Velkou pardubickou. Pardubické dostihy tak dostaly více než slušný předkrm před tradičním překážkovým vrcholem.

V pořadí již 42. ročník Ceny zimní královny tak doplní už nyní nabitý program s vrcholnými dostihy přes proutěné překážky a klasické steeplechase.

„Je to pro nás čest uspořádat takový dostih. Na druhou stranu nás mrzí, že složitá situace v českém dostihovém sportu znemožnila pokračování tradice v lázeňském městě, kam se dostih před deseti lety přestěhoval z Mostu, resp. z Velké Chuchle, kde se v 80. letech minulého století zrodil,“ doplňuje Jaroslav Müller. Dvouleté uchazečky o tento dostih si budou moci vyzkoušet pardubické závodiště v přípravném srpnovém dostihu, který pro ně Pardubice připravily.

To však nejsou jediné novinky, která závodiště chystá. Sezona zde nezačne v květnu, jak bývalo zvykem, ale už 16. dubna a potrvá do 12. listopadu. Páteční dostihy se konat nebudou, jejich pořadatelství se přeměnilo v dostihové dny v dubnu a listopadu.