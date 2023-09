Hnědák Mr Spex jde za obhajobou s novým jezdcem a pověstnou třináctkou

Cesta za obhajobou loňského triumfu ve Velké pardubické nezačala pro narostlého hnědáka dobře, celkově byla letos trnitá a také blátivá.

Trnitá proto, že tým růžových barev stáje Lokotrans musel letos opět hledat na poslední chvíli jezdce, kterému svoji překážkovou jedničku svěří do Velké. Volba nakonec padla na Ira Patricka Mullinse.

„Byla to náhoda. Přemýšleli jsem nad zahraničním jezdcem, ale zase jsme chtěli někoho, kdo už Pardubice trochu zná, protože je to specifické závodiště. Chvíli předtím jsem četl článek o Patricku Mullinsovi, že vyhrál 700 dostihů. To mi uvízlo v hlavě. Jezdil v Pardubicích ve Velké, ale nikdy s koněm daleko nedojel. Přes našeho manažera Michala Liska jsme ho oslovili a on okamžitě kývl,“ řekl trenér Mr Spexe Luboš Urbánek.

Blátivý důvod je potom ten, že jediný start, který Mr Spex dosud absolvoval, byl ve třetí kvalifikaci. Běžela se ovšem na měkkém blátivém terénu, na němž to narostlého hnědáka příliš nebavilo a pod francouzským žokejem Solignacem skončil osmý.

„Bláto a podmínky ho zastavily. Říkal nám i žokej, že na tom nechtěl cválat. pro příště už bych ho asi běhat nenechal, pokud by to nebylo nezbytně nutné,“ řekl Urbánek. Původně chtěl Mr Spexe poslat hned do první kvalifikace, ale kůň se zranil. „Při tréninku si prorazil kopyto o kámen,“ řekl Urbánek.

Intenzivní trénink

Pak už šlo vše, jak mělo. Chybějící přípravný dostih dohonil Mr Spex intenzivnějším tréninkem. „Poslední práce před Velkou pardubickou mi udělala radost. Šlapal hodně dobře. I dobře zregeneroval, těšíme se,“ dodal Urbánek.

Trenér dlouho počítal s tím, že Spexův loňský žokej Lukáš Matuský se do jeho sedla vyhoupne i letos. Jenže ten musel dodržet dohodu, kterou má s trenérem Radkem Holčákem a jezdit ryzáka Stuka. (Ani s ním však Matuský nepojede, neboť se zranil při posledním velkém dostihovém podniku v Meranu).

„Mullinsovi jsme jen napsali: Mr Spex Pardubice. Odpověděl, že se těší, že přijede. Už si prošel všechna videa. On ale Mr Spex není složitý na ježdění. Musí si nastudovat pardubické zkratky. Pokud to bude svižný dostih, Spex není v průběhu zas tak rychlý, musí někde našetřit metry a být ve správný čas na správném místě. Chci s ním všechno v sobotu projít, aby na koně nezatlačil, kde nemá. Ideální by bylo, kdyby na trávu vbíhal kolem pátého místa. Pak věřím tomu, že Patrick prodá jeho finiš,“ řekl Urbánek, sám několikanásobný účastník Velké.

Zatímco čeští žokejové budou v neděli v plné permanenci, Mullins další rita odmítl. „Nabízel jsem mu ještě Conspirationista v jiném dostihu. Řekl, že se chce soustředit jen na Velkou pardubickou a jít do ní s čistou hlavou a nepřemýšlet nad dalšími dostihy,“ popsal Urbánek.

Patrick Mullins přesto oblékne růžovo-bílý dres stáje Lokotrans dvakrát. Poprvé už v sobotu, kdy se vyhoupne do sedla klisny Wonder Woman.

Po „Zázračné ženské“ bude celá dostihové obec zvědavá na to, kdo za týden v neděli procválá první cílem.