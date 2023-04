Dělníci stabilizují svah u tunelu Hřebeč. Jde o prevenci, ujišťuje ŘSD

Asi každý řidič, který v těchto dnech jede od Mohelnice směrem na Litomyšl, si klade otázku, proč po necelém roce od poslední půlroční uzavírky tunelu Hřebeč musí opět odbočit na starou silnici plnou serpentin, kde jakýkoliv problém ve stoupání na hlavním tahu I/35 znamená dopravní kolaps.

Silničáři proto v úterý k východnímu portálu tunelu svolali tiskový brífink, aby vysvětlili, z jakého důvodu museli prozatím jen půlku tunelu uzavřít. Na konci června ho na více než dva týdny zavřou úplně.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl předem poprosil řidiče o pochopení a trpělivost. „Detekovali jsme riziko, které by mohlo nastat, pokud bychom ho zanedbali. Proto na takto zatížené komunikaci provádíme stabilizaci svahu hned,“ vysvětloval mluvčí za ohlušujícího rámusu pilotážní soupravy, která do devítimetrové hloubky prováděla vrty pro pilotové založení opěrné stěny.

Svah v geologicky nestabilním prostředí od roku 2006, kdy se na silnici sesunulo 10 tisíc kubíků zeminy, monitoruje soustava měřicích bodů a inklinometrů, která nestabilní svah hlídá.

„Nejdůležitější zprávou je, že jsme nereagovali na nějaký pohyb, posun či skluz podloží. Tady jde čistě, výhradně, jen a pouze o preventivní opatření,“ ujistil Rýdl s tím, že pokud by se svah začal v příštích desítkách let hýbat, pilotová stěna se sedmnáct metrů dlouhými kotvami zafixovanými do pevného horninového podloží tomu má zabránit.

Nedávno proběhla generální oprava tunelu

Dopravní omezení související se stavbou potrvá do konce června. Má vliv zejména na provoz z Moravy do Čech, neboť objízdná trasa vede po staré silnici. V pondělí 12. června se přidá i druhý směr a tunel bude až do začátku letních prázdnin uzavřen.

Zejména pravidelně projíždějící řidiči se diví, proč investici za téměř 14 milionů korun nešlo spojit s generální opravou tunelu prodlužující jeho životnost na 50 let, od které uplynulo sotva půl roku.

Na ŘSD takové úvahy byly, ovšem existovalo velké riziko, že by se obě investice mohly navzájem blokovat, přitom jakékoliv zpoždění stavby znamenající posun termínů do zimních měsíců by mohlo znamenat kolaps na objízdné trase.

„Ve chvíli, kdy by na objízdnou trasu nasněžilo, mohlo by to snadno vést k zablokování této extrémně důležité tranzitní trasy. Proto jsme se rozhodli v zájmu stoprocentní jistoty zachování plynulosti silničního provozu posunout investici na letošní rok,“ podotkl mluvčí ŘSD.

Termíny nejsou v tuto chvíli pro zhotovitelskou firmu žádný problém. Podle dělníků na stavbě jsou tím největším rizikem neukáznění řidiči překračující v místě stavby maximální předepsanou rychlost 40 km/h.

„Práce probíhají podle harmonogramu. Nejtěžší je koordinace stavebních prací s dopravním provozem. Je tady zúžený provoz, ale řidiči stejně nejezdí podle předpisů. Dostat dělníka na stavbu, když máte za sebou rozjetý kamion, je docela problém. Nemluvě o stavebních strojích,“ upozorňuje na bezpečnost Roman Winter z firmy Swietelski.