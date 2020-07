Dopravní obslužnost? ANO a STAN vidí rezervy, lídři koalice jsou spokojení

Když se hovoří o dopravní obslužnosti, ve skutečnosti se za tím v Pardubickém kraji skrývají dva docela odlišné světy.

Obce, které leží na železnici, jsou na tom většinou dobře. Na vlakové spojení jde stále více peněz, zavádějí se nové spoje, jako byly třeba spěšné vlaky na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu, nebo dokonce přímý spoj do Prahy z Králík.

Autobusové řády se ale příliš nemění, spojení zejména z menších obcí a měst se postupně zhoršuje, a lidé tudíž přestupují do aut, protože jim často nic jiného ani nezbývá. Pokud to udělají, zpátky do autobusů je už nikdo asi nedostane. Těch, kterým bídné spojení vadí a chtěli by jej po politicích zlepšit, tak vlastně ubývá. Mezi cestujícími převládá apatie.

Jeden příklad: Když mezi Pardubicemi a Chrudimí loni v listopadu jezdil neuvěřitelně přecpaný autobus, cestující to snášeli se stoickým klidem. Vedení Pardubického kraje spoj posílilo o další vůz až po zveřejnění videa z jedné takové divoké cesty na serveru iDNES.cz.

Zatímco rozpočet Pardubického kraje dával na autobusovou dopravu 307 milionů v roce 2016, letos to mělo být podle schváleného rozpočtu 360 milionů. To železniční doprava zažila skok z 345 milionů (2016) na 471 (2020).

Podle letošního průzkumu MF DNES 125 ze 451 obcí kraje nemá o víkendu žádné spojení se světem. V jiných krajích už léta mají dokument, který mimo jiné určí, na jakou úroveň spojení mají obce podle počtu obyvatel nárok. V Pardubicích se něco takového připravuje.

Dopravní obslužnost podle lídrů krajských voleb

Je tedy třeba něco zásadního změnit? „Nelze si myslet, že autobusy či vlaky budou jezdit v desetiminutovém taktu ze všech sídel. Naší snahou však je, aby na sebe spoje navazovaly, jezdily v časech, kdy je to nejvíce potřebné a kdy je o ně zájem. Každoročně tak probíhají debaty se starosty měst a obcí či významnými zaměstnavateli,“ uvedl lídr koalice 3PK hejtman Martin Netolický.

Čtyři roky byl za dopravu odpovědný Michal Kortyš, radní a současný lídr ODS. Ten soudí, že dopravní obslužnost je uspokojivá. „Na železnici jsme již uzavřeli smlouvy na příštích deset let. U autobusů je po zrušení výběrového řízení situace maličko složitější, ale po podpisu smluv bude i v tomto ohledu na deset let vystaráno. Vylepšení bych se kolektivně věnoval v připravovaném strategickém plánu veřejné dopravy,“ uvedl.

Lídr Koalice pro Pardubický kraj náměstek hejtmana Roman Línek slibuje lepší služby pro cestující. „Více způsobů odbavení (platební karty), integrace MHD Pce a HK, modernizace vozového parku (především na železnici), technologické zajišťování dobré provázanosti spojů v přestupních uzlech, rozšíření služeb IREDO (provozní doba dispečinku, e-shop),“ napsal MF DNES.

Lídr komunistů Jan Foldyna úroveň dopravní obslužnosti označil za dobrou, zároveň ale do ní chce nalít více peněz z krajského rozpočtu tak, aby „zajišťovala oprávněné požadavky samospráv a občanů na dopravu do práce, zdravotnických zařízení, škol, za kulturou i poznáváním nejen z měst a větších obcí, ale i ze vzdálenějších a okrajových oblastí Pardubického kraje“.

Ke kritikům současného stavu patří lídr ANO Martin Kolovratník. „Velké nedostatky vnímám v řešení přeshraniční dopravy do jiných krajů (typicky relace Moravská Třebová – Mohelnice) a u chybějících přímých dálkových autobusů,“ uvedl.

Zcela novou funkci by přidělil společnosti OREDO, která by podle něj měla být plným hráčem na poli objednávky i integrace s okolními kraji. „Klíč k úspěchu je v plánování tzv. ‚oběhů vozidel‘ a v efektivním využití kilometrů. Dále vidím slabé místo v prakticky nulové komunikaci mezi krajem a jednotlivými městy, která mají vlastní MHD,“ uvedl Kolovratník.

Jednička na kandidátce Pirátů Daniel Lebduška by zlepšil spojení míst v okrajových částech regionu. „Z hlediska dopravní obslužnosti odlehlejších částí kraje chceme projít možnosti sdílené osobní přepravy nebo ‚krajského taxi‘, a tím omezit téměř prázdné, neefektivní spoje veřejné hromadné dopravy,“ uvedl.

Michaela Matoušková kandidující v čele STAN prosazuje změny, ale ty by chtěla zavádět až po důkladné analýze současného stavu. „Po rozhovorech se starosty vím, že někde jezdí opakovaně přeplněné autobusy a jinde jsou naopak spoje rušeny pro menší zájem o ně. Svět se mění, lidé mění své zvyklosti a mají jiné nároky. A hejtmanství musí reagovat na potřeby občanů, obcí i měst,“ uvedla.

Ta mimochodem nepřímo zpochybnila hejtmanovo tvrzení o pravidelných debatách zástupců kraje se starosty o jízdních řádech. „Osobně jsem jako starostka Řečan na takové jednání byla přizvána naposledy asi před pěti lety. Opět zde narážím na nedostatečnou komunikaci hejtmanství s obcemi,“ uvedla.