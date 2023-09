Na nepřehledné křižovatce přibývají nehody, obec tam chce snížit rychlost

Poté, co bylo minulou středu při srážce tří vozů na obchvatu Slatiňan zraněno pět lidí a jeden řidič zemřel, objevila se zde přenosná značka omezující rychlost na sedmdesátku. V pondělí ji silničáři odvezli, ale vedení města chce, aby se tam nějaké omezení vrátilo. Napořád.

„Dopravní značka byla na místě umístěna pouze dočasně s ohledem na stav vozovky po nehodě,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková. Zastupitelstvo Slatiňan rozhodlo o požadavku na snížení rychlosti shodou okolností ve stejný den, kdy se stala na křižovatce další, tentokrát tragická nehoda.

„Chceme, aby se zde snížila rychlost, vznikají zde nebezpečné situace. Není to samospasitelné, ale mohlo by to pomoci zvýšit bezpečnost,“ řekl starosta Slatiňan Jan Brůžek.

Nemyslí si to jen tamní politici. „Ta křižovatka není moc povedená. Je v mírné zatáčce a je tam ještě klesání, je to poměrně nepřehledné. Sedmdesátka tam měla být už od začátku, měli by ji tam dát co nejdříve,“ řekl majitel chrudimské autoškoly Vladimír Blažek.

Nehoda po pár minutách

První nehoda se na tomto místě odehrála hned 20. prosince 2021, pár minut po otevření obchvatu. Od té doby v policejních statistikách přibylo nejméně deset nehod, při kterých na nájezdu na obchvat byli čtyři lidé lehce zraněni. Nehoda z minulého týdne ale počty raněných zásadně změnila. Policie okolnosti nehody zatím šetří.

Pravdou je, že při průjezdu křižovatkou je rozumné být ve střehu. Při odbočování do Slatiňan ve směru od Nasavrk hrozí, že řidič špatně odhadne rychlost přijíždějícího auta, které se objevuje v zatáčce. Tím spíš, že vozy jedoucí na Chrudim mu mohou zakrýt výhled. Někteří řidiči si stěžují i na relativně krátký připojovací pruh ve směru na Nasavrky. A úplně příjemné není ani odbočení ve směru od Slatiňan na Chrudim. „Když zatáčíte na Chrudim, tak se velmi špatně odhaduje rychlost přijíždějících vozidel,“ uvedl Blažek.

Paradoxem je, že každé protažení nové silnice I/37 od Pardubic na jih provází stejná debata. Když v roce 2006 vyústila nová silnice u Medlešic, vytvořilo to křižovatku smrti. Úřady tvrdily, že křížení nové silnice a staré vedoucí na Vestec je v pořádku. Čtyři mrtví a přes dvacet zraněných na tomto místě během roku 2007 je ale přesvědčili, že je nezbytné křižovatku upravit.

Když byla v roce 2015 silnice protažena až na výpadovku na Vysoké Mýto, přišly opět problémy. Na sjezdu z obchvatu na silnici I/17 se opakovaly nehody tak často, že chrudimští politici prosadili změnu značení a stopku. Teď o úpravu křižovatky budou usilovat Slatiňany.

„Na to, že to nejsou ani dva roky, je těch nehod příliš mnoho,“ řekl starosta Brůžek. Mluvčí krajského úřadu Dominik Barták uvedl, že žádnou žádost ohledně trvalého snížení rychlosti ve Slatiňanech zatím neevidují.