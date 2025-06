Provoz ze Svitav na Brno brzdí dvě stavby, obce by raději novou silnici

Evropská silnice E461 propojující Svitavy a Brno dostala toto označení v minulosti zřejmě omylem. Dopravně zatížená spojnice dostává svého jména snad jenom u Svitav, kde byl před rokem a půl zprovozněný moderní obchvat.

Dál na jih se úzká a nevyhovující silnice, na které dochází k častým tragickým nehodám, řadí k nejhorším dopravním tepnám na Moravě. Dopravní situaci v těchto dnech navíc zhoršují opravy.

Minimálně s půlhodinovým zpožděním musejí v dopravních špičkách počítat řidiči na hlavním silničním tahu mezi Svitavami a Letovicemi.

Začátkem týdne za plného provozu začala oprava 1,5km dlouhého úseku silnice na pomezí Pardubického a Jihomoravského kraje mezi obcemi Rozhraní a Skrchov.

„Provoz je veden kyvadlově na semafory v kratších úsecích v délce cca 500 metrů. Opravu poškozeného povrchu vozovky chceme opravit za dva týdny,“ sdělila Lucie Trubelíková za brněnskou správu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Na frekventovaném tahu mezi Svitavami a Letovicemi jde o již druhé omezení. Od počátku června dělníci pokládají asfaltový koberec od křižovatky na Hradec nad Svitavou po Březovský les. „Práce na opravě povrchu silnice I/43 v úseku mezi Svitavami a Březovským lesem pokračují podle harmonogramu a v tuto chvíli počítáme s plánovaným dokončením 26. června,“ uvedla za pardubickou správu ŘSD Petra Drkulová.

Zhruba čtrnáctidenní souběh obou akcí se nelíbí řidičům ani obyvatelům dotčených obcí. Kvůli zpožděným autobusům z Březové nad Svitavou do Letovic, které v úterý nabíraly až půlhodinová zpoždění, cestující nestíhají přestupy na vlak.

„Lidé z obce mi říkali, jaké kolony se dělají u Svitav a teď to čeká i nás. Termín opravy je ale naštěstí posunutý, původně měly být práce zahájené k 1. červnu,“ řekl starosta Skrchova Miroslav Kubiš.

„Však to je v pohodě, objedeme to po I/73,“ okomentoval Petr Tomášek na sociálních sítích ironicky dvě uzavírky, které se prakticky nedají objet, neboť o plánované čtyřproudé silnici I/73 v trase Hitlerovy dálnice se zatím jen mluví.

Aby se na hlavním tahu na Brno netvořily velké kolony, v dopravní špičce je provoz řízen pracovníky stavby kyvadlově.

Spraví to nová silnice, ta je zatím v nedohlednu

Obce na pomezí dvou krajů by místo běžné opravy úzké a nevyhovující silnice uvítaly její rozšíření, o které se mluví minimálně 20 let. Jde o jeden z nejproblematičtějších úseků na trase ze Svitav do Brna.

„Připravuje se dokumentace a vykupují pozemky, ale pořád se to táhne. Silnice je dlouhodobě nevyhovující, jen se záplatují výtluky nebo se položí nový koberec, ale přivítali bychom zásadnější rekonstrukci, při které se počítá i se stavbou chodníků,“ řekla starostka Stvolové Oldřiška Kořístková k náročné stavbě v zařízlém údolí řeky Svitavy.

Podle informačního letáku ŘSD se má čtyřkilometrový úsek silnice mezi Rozhraním a Letovicemi začít rozšiřovat na etapy v roce 2027 s termínem dokončení 2028 až 2030.

„Navržené řešení modernizace předmětné silnice v okolí řeky Svitavy vyžaduje nákladné zásahy do skalního terénu. Probíhá zajištění diagnostiky vozovek a opěrných zdí a bude realizován inženýrsko- geologický průzkum na zajištění stability svahu a vlivu toku dotčené řeky na stabilitu,“ píše se v letáku ŘSD. Předpokládaná cena stavby je 420 milionů korun bez DPH.

Zásadní pomoc regionu by měla přinést až stavba čtyřproudé silnice I/73. Její příprava ale roky stála kvůli sporům o uzemní plán Jihomoravského kraje, který obsahuje od roku 2020 trasu v koridoru Hitlerovy dálnice. Letos v dubnu ale Nejvyšší správní soud zamítl třetí, poslední kasační stížnost proti aktualizaci zásad územního rozvoje.

Ředitelství silnic a dálnic tak může pokračovat s přípravou stavby silnice, která má charakter standardní dálnice se dvěma pruhy v každém směru s rychlostí 130 kilometrů za hodinu. Podle informačního letáku ŘSD by 33 kilometrů dlouhý úsek severní úsek navazující na dálnici D35 mezi Starým Městem a Svitavkou bude hotov nejdříve v roce 2034.