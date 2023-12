Po padesáti letech čekání mají Svitavy obchvat, řidičům ušetří šest minut

Otevření nové přeložky silnice I/43 se dá ve Svitavách srovnat snad jen s první polovinou 80. let minulého století, kdy byl přeložen hlavní dopravní tah mimo svitavské náměstí.

„O obchvatu se mluvilo více než padesát let. Dlouhé roky byl jen čárou na mapě. Konečně se sliby proměnily v činy. Pro Svitavy to znamená výrazné zvýšení bezpečnosti v lokalitě Lačnova a Lánů, kde byl tranzit velmi hustý,“ řekl na slavnostním otevření silnice starosta Svitav David Šimek.

Zásadní dopravní změnu ve třetím největším městě Pardubického kraje kromě obyvatel ulic Kapitána Jaroše, Školní, Bezručova, Jana Želivského a Hlavní pocítí také řidiči, kteří na průjezdu městem dosud ztráceli dlouhé minuty. Z hlavních výpadovek se při jakémkoli dopravním problému na „pětatřicítce“ stalo parkoviště.

Kdo jel na Brno od severu, tomu cesta trvala místními částmi Lačnov a Lány za normálního provozu zhruba 13 minut. V dopravních špičkách mnohem víc. Test portálu iDNES.cz na průjezdu po nové silnici ukázal, že časová úspora je zhruba poloviční.

Ještě dnes odpoledne však mnozí řidiči jedoucí od Poličky tápali, zda mohou na nový obchvat vjet. Na hlavní křižovatce ve městě totiž silničáři zapomněli strhnout přelepené nápisy na Brno a Lanškroun. Mnohé šoféry tak zmatečné dopravní značení svedlo na starou silnici ve směru na Brno přes město. Původní silnice pod železničním viaduktem je však od dnešního odpoledne zaslepena a jedinou cestou je průjezd přes Hradec nad Svitavou.

„Pracujeme na revizi veškerého dopravního značení. Jednotlivé nedodělky vyřešíme v co nejkratší době,“ ujistil správce stavby Miroslav Řehák z pardubické pobočky ŘSD.

Obchvat Svitav se s délkou 9,5 kilometru řadí v Česku k nejdelším zprovozněným obchvatům za několik posledních let. Při pohledu do statistik se podobně dlouhé silnice I. třídy řidiči dočkali naposledy v roce 2015, kdy se v Moravskoslezském kraji otevřela čtyřproudá přeložka, která zkapacitnila frekventovaný silniční tah I/11 mezi Opavou a Ostravou a odvedla tranzitní dopravu z Hrabyně a Velké Polomi.

Přípravu obchvatu Svitav provázely nemalé komplikace. Když řidiči v listopadu 2009 vyjeli na nový obchvat Opatova, slibovali politici rychlé zprovoznění další části silnice I/43 kolem Svitav. Trvalo však dalších čtrnáct let, než se řidiči dočkali.

Přitom nebýt škrtů někdejšího ministra dopravy Víta Bárty, obchvat by patrně stál už několik let. „Naplno se příprava stavby rozběhla v roce 2017. Za šest let jsme dokázali vykoupit pozemky, získat stavební povolení, vysoutěžit dodavatele a stavbu postavit. Domnívám se, že doba, kdy se stavělo desítky a desítky let, jsou pryč. Postavit 9,5 kilometru dlouhou silnici za 20 měsíců je ukázka toho, že stavět v České republice umíme,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Clony proti oslnění

Stavbu vysoutěžilo konsorcium společností firem Eurovia a M-Silnice za cenu 787 milionů korun bez DPH. Podle Mátla je to vzhledem k délce silnice „hodně muziky za málo peněz“. Navýšení rozpočtu oproti původnímu plánu bude kolem 50 milionů korun. „Stavba ještě není dokončená, ale odhadujeme, že vyjde na zhruba 830 milionů korun bez DPH,“ dodal Mátl.

Na rovné a přehledné silnici se dvěma okružními a jednou mimoúrovňovou křižovatkou řidiče nemá moc co překvapit. V Lánech, kde se obchvat dostává do blízkosti železničního koridoru Česká Třebová - Brno, však řidiči na jednu libůstku narazí.

Jde o zelené plastové clony na svodidlech, které se na silnicích I. tříd často nevyskytují. Zcela běžné jsou na dálnicích ve středním dělicím pásu, kde brání oslnění řidičů protijedoucích vozidel. Ve Svitavách nejsou kvůli autům jedoucím v protisměru, ale kvůli vlakům. Clony proti oslnění byly požadavkem Správy železnic, neboť silnice kopíruje železniční koridor Česká Třebová – Brno,“ dodal Řehák.

Práce se teď soustředí na dobudování sjezdu do Lánů z mimoúrovňové křižovatky v Lánech a u Hradce nad Svitavou, kde dojde k rekultivaci původní přeložky I/43. Silničáři starou silnici I/43 u železničního viaduktu v Hradci nad Svitavou zaslepili už dnes společně se zprovozněním obchvatu. Ústit bude do polí.

Stará silnice I/43 od hlavní okružní křižovatky v centru města přes Lačnov do budoucna stane místní komunikací. Ulice Kapitána Jaroše, která je výpadovkou na Hradec nad Svitavou, se promění v silnici II. třídy a naváže na krajskou silnici na Jevíčko.