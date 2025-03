Silnice za půl miliardy zatím nebude, můžou za to námitky ekologů

Jedna z nejhorších silnic v kraji je hlavně u hranic kraje s Vysočinou na pokraji rozpadu. Letos se sedmikilometrový úsek silnice II/362 z Jedlové u Poličky směrem na Vysočinu měl dočkat velké rekonstrukce za více než půl miliardy korun. Kraj ji ale odložil, nemá povolení ke kácení. Proti poražení stovek stromů podél silnice bojuje sdružení Tilia Thákurova.

Na které opravy letos kraj najde peníze Pardubický kraj chce letos investovat do oprav a stavby nových silnic 2 miliardy 241 milionů korun. Loni to bylo o čtvrt miliardy více. Přehled nejnákladnějších akcí: Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice 452 milionů Kč Stavba nového mostu v Řečanech 236 milionů Kč Modernizace silnice Jablonné nad Orlicí – Mladkov 189 milionů Kč Rekonstrukce mostu Pavla Wonky v Pardubicích 183 milionů Kč Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice 152 milionů Kč Modernizace II/337 Třemošnice – hranice kraje 132 milionů Kč Modernizace silnice III/29817 Holice, ul. Br. Čapků 55,7 milionu Kč Oprava silnice III/327 22 Břehy – křiž. III/32728 55 milionů Kč

Náměstek hejtmana pro dopravu Ladislav Valtr (ODS) uvedl, že kraj kvůli námitkám ekologů nemá povolení kácet. Firma, která v soutěži získala zakázku, by tak nemohla stavět celý úsek.

„Je to velká komplikace, měli jsme vysoutěženo, připravené prostředky, byl jsem hodně zklamán, ale taková je realita,“ řekl Valtr.

Kraj tak akci rozdělí, bude se snažit zatím opravit jen průtahy obcemi Jedlová a Bystré, kde potíže kvůli kácení alejí nejsou. Musí ale upravit projekt, což přinese zdržení. „Naším cílem je mít letos dodavatele, aby mohl příští rok rekonstrukci zahájit,“ řekl Valtr.

Pro vedení obce Jedlová je to zklamání. „Byla to obrovská šance, že se silnice dočká kompletní rekonstrukce. Projektant mi říkal, že by pak vydržela sto let. Teď se udělá intravilán, ale silnice je v nejhorším stavu v extravilánu, kde se při běžné opravě kvůli kořenovému systému stromů nemůže jít do hloubky,“ řekl starosta Jedlové Radomil Horníček.

Rekonstrukce byla navržena bez kompromisů. Šířka vozovky, která se v tomto úseku pohybuje mezi 5,5 až 11 metry, měla být sjednocena. Křižovatky jsou zde podle odborníků nepřehledné a nebezpečné, i to se má změnit. V minulých letech kraj opravil úsek téže silnice z Poličky do Jedlové.

Jde o barbarský plán, říká spolek

Sdružení Tilia Thákurova kritizuje chystané kácení stromořadí podél této silnice dlouhodobě. Podle údajů zveřejněných Pardubickým má kvůli rozšíření silnice padnout celkem 248 stromů, jejichž obvod ve výšce 130 centimetrů nad zemí přesahuje 80 centimetrů.

Úřady, které mají na starosti ochranu přírody, rekonstrukci dodnes nepovolily. „Záměr je natolik bezohledný, brutální a nevratný, že se Pardubickému kraji nedaří získat souhlas orgánu ochrany přírody ke zničení krajinného rázu. Proto byla zastavena návazná řízení o povolení kácení,“ uvedla předsedkyně spolku Tilia Thákurova Marie Jelínková. Kraj by měl podle ní na to reagovat jako dobrý hospodář – nepokoušet se silou protlačit velkou zakázku, ale přistoupit k prosté opravě vozovky bez zničení krajiny.

Spolek Tilia Thákurova působí po celé zemi. Tvrdí o sobě, že podporuje místní obyvatele, kteří aktivně brání své životní prostředí „proti nepřístojnostem úřadů“. Zabránil například pokácení 48 lip lemujících silnici mezi Chlumem a Svárovem v Jihomoravském kraji.

Starosta Jedlové soudí, že spolek má brát ohledy na místní. „Řeší narušení krajinného rázu, dopad na životní prostředí, ale nebere v úvahu, kolik lidí zemřelo kvůli těm stromům. Nabídli jsme jim jiné lokality, kde by ty stromy měly uplatnění,“ řekl Horníček. Osekání rekonstrukce nepotěšilo ani Poličku. „Jsme alespoň rádi, že se udělala první etapa od poličského gymnázia po Jedlovou,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Připravené peníze z Unie se podle kraje mohou použít na opravu průtahů obcí Jedlová a Bystré, případně na jiné akce v Pardubickém kraji. Oprava celého tahu se tak odkládá na neurčito, zatímco kraj hledá cestu, jak stromy vykácet a projekt zachránit. „Předpokládám ale, že to bude dlouhý proces,“ uvedl Valtr.