Vedení Pardubic chce menší parkovací dům u terminálu. Nesmysl, namítá opozice

Doba hojnosti končí. A tak politici z vedení pardubické radnice koukají, na čem by se dalo v budoucnu ušetřit. Nyní jim padl do oka plánovaný Terminál Jih s velkým parkovacím domem pro více než 500 aut. O budoucnosti projektu budou v pondělí jednat zastupitelé.

Podle primátora Jana Nadrchala z hnutí ANO by bylo dobré stavbu osekat tak, aby se ušetřily desítky milionů korun. „Otevřela se nám možnost, že bychom místo železobetonové konstrukce, která je poměrně nákladná, ale zato věčná, postavili lehkou montovanou. Je to o polovinu levnější. Rozpočet není nafukovací,“ řekl na podzim zvolený primátor Nadrchal.

Pětipatrový parkovací dům z železobetonu by při současných cenách prý vyšel na víc než půl miliardy korun. Bylo by v něm 550 míst. Loni v listopadu město začalo zvažovat, že postaví tři patra s 350 parkovacími místy, což by stálo asi 400 milionů korun.

A radnice teď zvažuje ještě levnější variantu. „Ta by mohla stát 250 až 270 milionů korun,“ odhadl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku, který má pro město parkovací dům postavit a pak jej také provozovat

„Jsou na stole tři varianty. Postavit pět pater. Nebo tři patra, ale konstrukce by pak byla zbytečně mohutná, měla unést pět pater a parkování na střeše. A ještě se můžeme poohlédnout po lehké montované konstrukci, přinesla by také 350 parkovacích míst,“ řekl Pelikán pro ČTK.

Nejlevnější variantu označil Pelikán za reálnou, rozhodnuto ale není. Maximální dotace na parkovací dům by mohla být necelých 100 milionů korun. Je pravděpodobné, že si podnik bude muset vzít úvěr. „Je to složitý příběh. Pozemky máme koupené. Terén připravíme během letoška. Termín zahájení stavby jasný není,“ řekl Pelikán.

Nejlepší bude co největší parkoviště, říká exnáměstek

Město navíc chce ušetřit i na tom, že nebude dodělávat sjezd ze silnice I/37. Přitom exit ze čtyřproudové silnice od Chrudimi už u železničního koridoru stojí. „Museli bychom vykupovat pozemky od firmy enteria, tady bychom taky dokázali ušetřit,“ řekl Nadrchal.

Ovšem to je podle bývalého náměstka primátora za ODS Petra Kvaše špatný nápad. „Ten sjezd je prakticky hotový. Zbývá dodělat 200 metrů asfaltu, na což už máme i stavební povolení. Sjezd by navíc značně ulevil křižovatce na Teplého ulici,“ uvedl Kvaš, podle kterého není ani dobrý nápad parkoviště zmenšovat.

„Šel bych přesně opačným směrem. Zkusil bych ho udělat co největší. V první fázi by třeba stačilo postavit levnější pozemní parkoviště a otestovat řidiče, jak moc o stání v lokalitě stojí a kolik jsou za něj ochotni zaplatit,“ doplnil Kvaš s tím, že bude chtít od vedení města slyšet, jaký má plán s celou lokalitou na severním konci Dukly.

S parkovacím domem je totiž v plánu i oprava ulice K Vápence. Vzniknout tam mají i nové autobusové zastávky. Zástupci ekologických spolků záměr kritizují, protože tam bude nejspíš nutné kácení stromů. Podle primátora radnice jinou možnost asi mít nebude.

„Měl jsem snahu, aby se stromy přesadily, ale to by bylo hodně problematické. Kořenový systém zasahuje do veřejného osvětlení, které se má předělávat,“ řekl Nadrchal.

V lokalitě má také být v roce 2024 dokončena lávka přes koridor, kterou staví během modernizace nádraží Správa železnic.