Konečně posun. V Pardubicích se blíží stavba provizorního mostu přes Labe

Za pár týdnů to budou už tři roky, co pardubický magistrát musel z hodiny na hodinu zavřít most kapitána Bartoše. Spojnice mezi sídlištěm Polabiny a nádražím na tom byla tak zle, že statik další zatížení nechtěl povolit. Radní následně aspoň vyjednali kyvadlový provoz středem mostu.
Od té chvíle se připravuje stavba nejprve mostu provizorního a následně úplně nového. „Věděli jsme, že se něco takového může stát, a nyní se to děje. Samozřejmě, že to je hlavně problém pro dopravní podnik, ale i pro ostatní řidiče. Chci se jim za komplikace omluvit,“ uvedl na začátku února 2023 náměstek primátora Pardubic pro dopravu Jan Hrabal z ANO.
Tehdy byl vlastně nováček na úřadě a hned na něj spadl velký problém. Jeho odstranění věnoval prakticky celé volební období. Příprava výstavby provizoria se z různých důvodů několikrát zdržela.
„Stavební firma nejdřív udělá přeložky inženýrských sítí,“ uvedl nyní Jan Hrabal, kterému se notně ulevilo, že stavba začala. „Nebylo vůbec snadné celým procesem projít, ale nakonec se to podařilo. Jsem za to rád,“ uvedl politik a zároveň nabádá lidi, aby v okolí mostu byli opatrní. Bude se tam pohybovat těžká technika.
„Kolem řeky Labe tak bude v příštích měsících v etapách poměrně rušno. Nejprve bude zahájena výstavba přeložky plynovodu a vodovodu, na ně navážou úpravy veřejného osvětlení a přeložky trakčního vedení. Po nich začne výstavba vlastního provizoria,“ doplnil Jan Hrabal.
Harmonogram prací mohou ovlivnit klimatické podmínky, přesto město doufá, že provizorní most bude hotový co nejdřív. „První kroky jsou nezbytné pro zachování dopravní obslužnosti území během samotné výstavby nového mostu,“ uvedl specialista v oboru mosty a inženýrské konstrukce Jan Pavlica ze společnosti SGS Czech Republic, jež vykonává technický dozor stavebníka. Podle něj se zatím řidiči u mostu nějakých zásadních komplikací obávat nemusí.
„Do doby výstavby nového mostu bude zachován kyvadlový provoz i na novém provizorním mostu v obdobném režimu. Krátkodobá omezení během výstavby provizoria se mohou dotknout také cyklistů a pěších, vždy však s důrazem na bezpečnost pohybu na obou březích Labe,“ doplnil Pavlica.
Nový most vyjde na 357 milionů
Až bude provizorium hotové, firma zbourá starý most, který má základy z konce 19. století, a postaví nový. Hotový by mohl být v roce 2028. Stavební firma vyhrála zakázku s částkou 357 milionů.
„Nový most bude mít moderní podobu odpovídající současným i budoucím potřebám města, nabídne širší vozovku, samostatně vedené cesty pro pěší i cyklisty a vyšší úroveň bezpečnosti. Na východní straně vznikne oddělený obousměrný pás pro cyklisty a pěší šíře šest metrů, na západní straně samostatný chodník o šíři tři metry,“ uvedl Hrabal.
Aktuálně je na mostě kyvadlový provoz, nesmí na něj těžká vozidla včetně MHD. Dopravní podnik proto vozí cestující minibusy. Až bude hotové mostní provizorium, bude tam nadále kyvadlový provoz, ale velké autobusy i trolejbusy už budou mít povolený vjezd.