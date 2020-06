Lidé v Pardubicích mohou odborníkům poradit, kde stojí doprava

Doprava v Pardubicích ve špičkách kolabuje zcela pravidelně, obchvaty se stále nezačaly ani stavět. Každý, kdo do centra nemusí, snaží se ho objíždět okolními okreskami. Tím, jak přibývá lidí i aut, je situace čím dál horší. I proto se pardubičtí radní rozhodli spustit přípravu plánu udržitelné městské mobility.

„Efektivní městský dopravní systém je pro zdravý ekonomický a společenský rozvoj života ve městě nezbytný. Prakticky všechna světová města, která jsou symbolem vysoké kvality života, pracují se strategickými dokumenty,“ řekl primátor města Pardubice Martin Charvát.

Odborníci vytvořili aplikaci, do které lidé mohou poměrně jednoduše zanést místa, kde se z jejich pohledu tvoří největší dopravní komplikace ve městě. Radní pak na základě dat mohou pozměnit fungování semaforů, upravit parkování, namalovat někde cyklopruhy či upravit křižovatky. Tedy udělat aspoň něco, co může pomoci větší plynulosti dopravy.

„Plán městu řekne, co udělat v příštích pěti letech. Automobilová doprava je přímo závislá na ekonomické síle společnosti, lineárně stoupá počet osobních aut,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš odpovědný za dopravu.

Město spustilo i webové stránky, kde budou postupně přibývat data. Součástí je i takzvaná problémová mapa. Do ní mohou lidé vyplňovat své dopravní výtky, které mají. Bude funkční asi tři měsíce.

Zapojte se, žádá město své obyvatele

„Město osloví Pardubické i dotazníkem a veřejnými setkáními,“ řekl manažer strategie Martin Kříbala s tím, že lidé se mohou zapojit na webu parduplan.cz/problemova-mapa.

„Obyvatelé jsou znalci míst, máme obrovskou příležitost zapojit veřejnost,“ řekl Kvaš s tím, že lidé, kteří nemají přístup na internet, budou mít k dispozici papírovou mapu v informačním centru.

Na přípravě dokumentu se bude podílet 40 až 60 odborníků. Tým čeká rozsáhlý sběr dat a jejich hodnocení. Na začátku příštího roku bude mít hotový návrh, který bude kompletní a vypracovaný do konce roku. Akce město vyjde na 3,36 milionu korun.

„V návrhové fázi bude vytvořena sada stavebních, investičních či organizačních opatření, která pomohou dosáhnout kýženého cíle, aby doprava byla ve městě efektivnější,“ řekl projektant ze společnosti Udimo Pavel Roháč.

Pardubice podle dřívějšího průzkumu mají dobrý poměr všech druhů dopravy, z toho 33 procent tvoří cyklisté. Obsazenost aut je naopak nízká. Do vozidel nasedá v průměru 1,2 pardubických obyvatel a 1,4 návštěvníků města, kteří přijedou z okolí.

„Podíl osobní dopravy by se v ideálním případě měl snížit. Pardubice mají hodně aut. Na tisíc obyvatel je 550 automobilů, což není krásná vizitka a je to silně nad průměrem České republiky,“ dodal Roháč.

Město kvůli strategickému dokumentu zahájilo i spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Už má projekt, který se věnuje nákladní dopravě, zejména se zaměřuje na expresní, balíkové a kurýrní zásilky.

Takzvaná Smart City logistika se věnuje doručování zboží koncovým zákazníkům. „Vidíme ve městě spoustu kurýrů, kteří jezdí křížem krážem, často nejsou plně vytížení. Náš projekt zefektivní doručování,“ řekl děkan fakulty Libor Švadlenka.

Pro úspěch celé akce je však zásadní, aby do aplikace přišlo co nejvíce dat, tedy aby se zapojilo co nejvíce lidí. „Chtěl bych občany města i přespolní poprosit, aby se nebáli označit ta kritická místa. Pomůže nám to,“ dodal Kvaš.