Severovýchodní obchvat Pardubic nabral zpoždění, protahuje se soutěž

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se opět rozhodlo prodloužit soutěž na výběr stavební firmy na nový severovýchodní obchvat Pardubic. Tentokrát mají firmy možnost podat své nabídky do 14. března 2022. To znamená, že stavba může odstartovat nejdříve ve druhé polovině příštího roku.

„Nabídky jsou posunuty až do března příštího roku, ale věřím že se nám to podaří vysoutěžit,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Za dvacet dní to bude přesně rok od chvíle, kdy ŘSD vyhlásilo na stavbu čtyř kilometrů z Trnové na Dubinu výběrové řízení. Podle původního plánu mělo být o vítězi rozhodnuto v květnu 2021.

ŘSD ovšem soutěž vyhlásilo v režimu Design and Build. To znamená, že vítězná firma bude postupovat podle projektu, který sama zpracuje. Jde o historicky největší zakázku ŘSD, která se takto soutěží.

„Všichni jsme se radovali, že to je nový způsob zadávání, i dodavatelská sféra se na zakázku těšila. Ukázalo se, že jsme si naběhli. Pardubice teď trpí tím, že to je celé nové, dodělávají se v Praze metodiky. Na nás se to teď zkouší,“ uvedl pardubický poslanec ANO Martin Kolovratník, který ještě na začátku roku sliboval, že stavba letos začne.

Podle Věstníku veřejných zakázek ŘSD během soutěže změnilo termín pro podání nabídek třiadvacetkrát. Naposledy ŘSD uveřejnilo na začátku prosince 92. změnu dokumentace či vysvětlení s tím, že vyhodnocení soutěže přijde na řadu 14. března 2022.

Chyby v dokumentaci

Mohou za to nejasnosti a chyby v dokumentaci, na které poukazovali zájemci o zakázku. V listopadu například jeden z uchazečů upozornil, že není jasné, zda součástí dokumentace mají být i příčné řezy stavebních objektů. Naposledy se objevil vážnější problém, jeden ze zájemců uvedl, že v zadání není dostatečně řešena ochrana závěsů mostu. Soutěž podle ŘSD zkomplikoval i růst cen materiálů.

„Narychlo proto na přání zhotovitelů budeme dodávat valorizační koeficient do podmínek, aby zohledňoval valorizaci budoucích let,“ uvedl letos v září Mátl.

Zatímco na začátku letošního roku ŘSD slibovalo, že se začne stavět ještě letos, nyní je termín druhá polovina příštího roku.

„Ještě řešíme majetkoprávní přípravu, nemáme vykoupeny všechny pozemky, bude dílčí vyvlastnění. Přesto věřím, že minimálně do prvního pololetí bychom měli získat jak zhotovitele, tak příslušné pozemky. Stavební povolení máme v právní moci a ve druhé polovině roku 2022 budeme moci stavbu zahájit,“ uvedl Mátl.

Severovýchodní obchvat Pardubic

Od Nového roku 2021 vstoupila v platnost novela liniového zákona, která umožňuje, aby se dálnice i silnice první třídy mohly budovat i na pozemcích, jejichž vyvlastňování nebylo ukončeno.

Náklady mají dosáhnout půldruhé miliardy korun. Stavba nazvaná I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina propojí kruhový objezd v Poděbradské ulici u Globusu na příjezdu ve směru od Hradce Králové s kruhovou křižovatkou na Dubině na výpadovce na Holice. Obchvat by odvedl důležitou část tranzitní dopravy mimo střed města a pomohl by výrazně i okolním obcím.

Ještě letos v září ŘSD ve svém informačním letáku počítalo s tím, že obchvat spustí v roce 2023. Nyní už je v kolonce uvedení do provozu letopočet 2025.

Pardubice čekají i na jihovýchodní obchvat od Dražkovic do Černé za Bory. I zde z pohledu krajského města příprava nepostupuje dost rychle. Zahájení stavby podle informačního letáku ŘSD nebude dříve než v roce 2025 a zprovoznění v roce 2027.