Na rušné ulici v Pardubicích budou cyklopruhy, semafor ohlídá výšku náklaďáků

Hned několikrát se pardubičtí politici pohádali o to, jak by nově měla vypadat doprava na ulici 17. listopadu v centru krajského města. Ve čtvrtek však slovní přestřelku, která by se dala nazvat „parkování vs. cyklisté“, ukončili a dá se říct, že docela elegantně.

Shodli se totiž na řešení v jižní části ulice, se kterou vlastně žádný problém nikdy nebyl. „Mezi železničním podjezdem a ulicí Smilovou budou po obou stranách ulice cyklopruhy,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš, který je odpovědný za dopravu.

Právě on pak chtěl, aby cyklopruh pokračoval dále až k třídě Míru. S tím však vůbec nesouhlasili zástupci na radnici dominantního hnutí ANO.

„Jsem spokojený s tím, že se ulice rozdělila na dvě části, cyklisté se nyní bezpečně dostanou do Smilovy ulice a dále na třídu Míru. Jsem ale pro to, aby tam i nadále zůstalo co nejvíce parkovacích míst,“ uvedl zastupitel za ANO Jan Procházka, který v posledních měsících bojoval za zachování parkování ve vytížené a poměrně úzké ulici. Má totiž na ní provozovnu.

„Rád bych se na kole dostal nejen do Smilovy ulice, ale také bych se chtěl bezpečně dostat i dál k AFI Paláci, k aréně nebo přes most Pavla Wonky dále na Stavařov. Nebo bych se rád dostal i do druhé části ulice 17. listopadu, kdybych si třeba u pana Procházky chtěl zřídit v jeho pobočce novou pojistku,“ reagoval ostře Jakub Kutílek, zastupitel ze Strany zelených.

Nakonec však politici z Babišovy strany nepochodili. Náměstek Kvaš totiž přišel na způsob, jak debatu rázně ukončit. Rozhodl se totiž problém dále posunout na bedra majitele silnice, tím je Pardubický kraj.

„Navracíme severní část ulice vlastníkovi silnice, tedy krajské Správě a údržbě silnic. Ať on rozhodne, jakým způsobem zabezpečí bezpečnost a plynulost dopravy v ulici. Jen připomenu, že nedávno na konferenci BESIP byla ulice vyhodnocena jako jedna ze dvou nejvíce nebezpečných v kraji,“ uvedl Kvaš s tím, že podle něj nezbude krajské organizaci nic jiného než většinu parkovacích míst v ulici zrušit a zřídit i v severní části ulice cyklopruhy.

Víc parkovacích míst neprošlo

„Bavil jsem se šéfem správy a údržby silnic a v tomto duchu mluvil. Také uvedl, že se mu líbí náš městský projekt, který počítal se zrušením většiny parkovacích míst,“ doplnil Kvaš, který si v krátké době připsal další výhru nad koaličními kolegy z ANO.

Nedávno je přetlačil ve sporu o územní plán a nyní zase v otázce parkování v ulici 17. listopadu. Politikům z ANO totiž těsně neprošlo ani kompromisní usnesení. „Jsme pro převod na kraj s tím, aby majitel zachoval na místě co nejvíce placených parkovacích míst. Zjišťovali jsme si názory mezi našimi členy a vnímáme i petici podnikatelů z ulice, kteří si přáli zachování maximálního počtu parkovacích míst,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal, který však získal pro svůj návrh jen 19 hlasů.

Naopak ve shodě byli politici z ODS i ANO v případě nového semaforu u přechodu, který navazuje na ulici Malou. „Přechod u ulice Malá je podle mne naprosto neadekvátní a nechci ho tam,“ uvedl zastupitel Kutílek, který však s tímto názorem zůstal v menšině. „Právě přes tento přechod chodí děti do nedaleké základní školy. Za mne tam přechod smysl má,“ dodal Hrabal.

Světelná signalizace navíc bude mít ještě jednu funkci a pro někoho možná překvapivou. Bude totiž blokovat vjezd příliš vysokých aut do nedalekého železničního podjezdu.

„Plánujeme světelnou závoru u přechodu u ulice Malá. Zastaví vysoké nákladní vozy, které nám v podjezdu často strhávaly trolejové vedení. Bude tam laserový měřič, který když zjistí, že ulicí jede vůz vyšší než 3,3 metru, tak mu dá červenou,“ řekl Kvaš s tím, že následné odtažení vozu zpět způsobí menší zdržení než případné stržení trolejí, které tam není ničím výjimečným.