Další atrakce v rychle se rozvíjejícím středisku ve východním cípu Pardubického kraje má do Dolní Moravy přilákat více návštěvníků, kteří vykryjí návštěvnické propady na jaře a na podzim, kdy už se nedá lyžovat nebo je venku ošklivě.
Ačkoli podle fotografií z webových stránek wellness centra se zdá, že nic nebrání otevření, podle marketingového manažera horského resortu Dolní Morava Karla Keklaka je stále v režimu stavby.
|
OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit
„K návštěvě z řad našich pracovníků musíme ještě žádat zhotovitele o povolení. Bazény jsou jinak napuštěné, technologie jsou v provozu, sauny jsou vyhřáté, ale ještě nejedou na sto procent, aby nedocházelo zbytečně k plýtvání energiemi. Systémy byly zapnuty na plný výkon jen pro pořízení oficiálních fotografií a videí,“ popsal současný stav Keklak s tím, že cílem zhotovitele je testováním potvrdit funkčnost všech nainstalovaných systémů.
Celková kapacita pro bazénovou i wellness část dohromady je 400 lidí. Do sauny bude vstup limitován věkem 15 let. Areál je soustředěn do třípatrové budovy ve svažitém terénu, kterému v nejnižší části dominuje wellness se saunovým světem a panoramatickou prohřívárnou s výhledem na okolní pohoří Králického Sněžníku.
|
Sauny, tobogány, jezero i vodopád. V resortu na Dolní Moravě se rodí další atrakce
Venku nechybí bazénky s uměle vytvořenou skálou a ochlazovacími vodopády. Venku se nachází také severský srub, ve kterém se budou konat saunové ceremoniály. V bazénové části, která se rozkládá na ploše více než 550 metrů čtverečních, najdou návštěvníci kromě zážitkového bazénu s plaveckými drahami venkovní výplavový bazén s výhledem na hory i dětský zážitkový bazén s brouzdalištěm.
„Kdo si koupí vstupenku do bazénů či saun, nebo jako společnou do bazénové a wellness části, dostane náramek, na kterém bude vstupenka nahraná. Turniket pak návštěvníky bude pouštět tam, jaké služby si zaplatili,“ vysvětlil Keklak. Nejvyšší patro novostavby bude sloužit jako fitness centrum.
Rodinné vstupné za 1 690 korun
Přestože ceník ještě nebyl ve středu veřejný, podle informací MF DNES vstup do bazénové i saunové části vyjde dospělého na tři hodiny na 990 korun. Samotné wellness bude po stejnou dobu stát o 140 korun méně.
Ceny vstupného Melori aqua & spa
Bazény
Bazény a wellness
Wellness
Pozn. ceny jsou uvedeny ke vstupu na 3 hodiny
Kdo si bude chtít po dobu tří hodin užít jenom radovánek v bazénech s tobogány, o mnoho neušetří. Dospělí vytáhnou z peněženky 690 korun, rodiče za své děti pak 490 korun. Rodinné vstupné pro čtyřčlennou rodinu vyjde na 1 690 korun. Kdo se ubytuje v apartmánech, má od 31. ledna za každý den pobytu zahrnut vstup do bazénové části na dvě hodiny. Saunovou část si musí vždy přikoupit.
O návštěvníky se bude v nové části horského resortu každý den od 10 do 22 hodin starat zhruba sto lidí. V současné době se ještě hledají lidé na pozice v gastro provozu.
Resort kvůli už dříve kvůli dříve otevřeným apartmánům a wellness dovedl do obce na své náklady plyn či vystavěl novou čistírnu odpadních vod. Díky moderním technologiím se snaží být i ekologický. V novém wellness se například podařilo spotřebu vody snížit na minimum. Až 80 procent se po vyčištění vrací do oběhu.