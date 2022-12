Na Dolní Moravě startuje lyžařská sezona, o visutý most návštěvníci nepřijdou

Lyžaři díky nabídce výrazně ušetří a za obousměrnou prohlídku 721 metrů dlouhého mostu si na rozdíl od plného vstupného připlatí jen 200 korun.

Za všechno ostatní v porovnání s loňskem ale budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. „Uvědomujeme si, že nemůžeme do cen skipasů promítnout všechny náklady, které s sebou neseme, což jsou v letošním roce zejména náklady spojené s nárůstem energií. Snažili jsme se proto hledat v cenách kompromisy. Například rodinné jízdné nebo jízdné pro děti jsme upravili řádově o jednotky procent. U celodenního skipasu došlo k nárůstu o zhruba deset procent. Příjemnou novinkou je, že dítě do šesti let má lyžování zdarma. Rodič zaplatí pouze skipas pro dospělého, dítě do šesti let neřešíme vůbec,“ řekl obchodní ředitel horského střediska Dolní Morava Tomáš Drápal.

V roce 2020 celodenní skipas zakoupený přes internet vyšel v závislosti na termínu na 730 až 790 korun. Dnes jízdné vyjde na 1 030 až 1 090 korun. Stejně jako v minulých letech platí, že nejvýhodněji lze nakoupit skipasy na eshopu resortu. Úspory se pohybují v desítkách procent.

Rodiče ušetří, když se budou na lyžích střídat

Zvýhodněným tipem pro rodinu s dítětem do šesti let je rodičovský přenosný skipas. Ten stojí 1 405 korun a díky němu se rodiče mohou na svahu během dne prostřídat. Zveřejněný ceník pro letošní sezonu počítá v pracovním týdnu i se zvýhodněnými cenami pro seniory a studenty.

„Nově nabízíme i jednodenní skipass včetně večerního lyžování na sjezdovce Kamila. Člověk, který u nás chce strávit celý den, si už nemusí kupovat zvlášť večerní a zvlášť denní jízdné,“ dodal Drápal k variabilitě cenových nabídek.

Příjemnou novinkou v resortu, který nabízí více než 10 kilometrů sjezdovek všech úrovní pokročilosti, jsou pro letošek i bezobslužné pokladny. Miliony korun resort investoval také do vybudování dvou akumulačních nádrží, které slouží jako zásobárny vody pro výrobu umělého sněhu.

Oficiální začátek sezony je naplánován na sobotu 10. prosince, kdy zimní sezonu odemkne koncert hudební kapely O5 a Radeček nebo DJ Pavel Cejnar. Lyžaři se ten den mohou těšit na 3,5 km zasněžených sjezdovek Vyhlídková, Kamila a Slamník za zvýhodněnou celodenní cenu 390 korun.

Kdo se bude chtít vyhnout návalu, může kvalitu prvního sněhu vyzkoušet už v pátek, kdy vlekaři otevřou sjezdovky Vyhlídková a Kamila za zvýhodněnou online cenu celodenního skipasu 590 korun. Stejná cena bude na sjezdovkách platit do odvolání i od neděle. Děti od 6 let zaplatí 450 korun.