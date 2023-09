Navštivte na Pardubicku méně známé památky, otevírá se mlýn školy i šatlava

1 Historický mlýn potravinářské školy

Potravinářská průmyslovka v Pardubicích

Všichni chodí kolem budovy pardubické potravinářské školy naproti kostelu svatého Bartoloměje, ale prohlédnout si detailně interiér mohou jen výjimečně. Šanci mají tentokrát lidé, kteří dorazí v sobotu ve třináct, čtrnáct či patnáct hodin před vchod náměstí Republiky, kdy začínají skupinové půlhodinové prohlídky. „V rámci letošního ročníku bude nově otevřen objekt Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice, v jehož prostorách na návštěvníky čeká komentovaná prohlídka unikátního historického školního mlýna,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Zájemci uvidí interiéry budovy ve stylu moderny z let 1927–30 navržené architektem Karlem Řepou. Podle odborníků jde o vysoce kvalitní meziválečnou architekturu, budova sloužila jako hlavní pavilon celonárodní Výstavy tělesné výchovy a sportu, v minulosti zde byly výstavní prostory živnostenské komory. Nyní je interiér přizpůsoben školnímu provozu – v přední části jsou situovány dílny, pekárna a další provozy, v zadní učebny.

2 Lábus bude číst v tiskárně dopisy Boženy Němcové

Jiří Lábus

Augustova tiskárna v Litomyšli patří k nejstarším tiskárnám na území, vznikla již v roce 1503, půl století po vynalezení knihtisku. Založili ji čeští bratří, kteří v roce 1503 do Litomyšle povolali tiskaře Pavla z Meziříčí. Lidé si v sobotu mohou prohlédnout budovu, kam byla tiskárna přenesena na počátku 17. století.

Své povídkové prvotiny zde vydával Josef Kajetán Tyl, později, když tiskárnu v letech 1852–63 vlastnil Antonín Augusta, tu jako redaktor pracoval Jan Neruda a začaly tu vycházet i sebrané spisy Boženy Němcové. Tiskárna bude otevřená v určitých hodinách od 8. do 10. září, uskuteční se zde rovněž komentovaná prohlídka s Michalem Šimkem z Muzejního spolku Augustova tiskárna. V sobotu od 11 hodin zde bude na zahradě tiskárny herec Jiří Lábus číst z díla Boženy Němcové.

3 Nahlédněte pod ruce konzervátorů

Depozitář Ohrazenice

Během Dnů evropského kulturního dědictví se v neděli otevře nedávno vybudovaný muzejní depozitář v Ohrazenicích. „Nově letos zpřístupníme depozitární areál v Ohrazenicích. Zájemci si mohou rezervovat jak prohlídky depozitářů s kurátory v 10, 13 a 15 hodin, tak i exkurze do konzervátorských dílen s restaurátory v 13 a 15 hodin. Sraz účastníků je před branou depozitáře, v Semtínské ulici 157,“ zve ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

K vidění bude například vojenský polní telefon z 30. let minulého století, prvotisk Pražské bible z roku 1488 nebo historická pohlednice s pravým bažantím peřím. Restaurátoři zase ukážou, co obnáší práce s loutkovým divadlem, pravěkými nádobami, kovy z doby bronzové a železné, ale také plakáty či textilem.

4 Od zámku přes chlapecký domov po moderní školu

Barokní zámek Chroustovice

Původně gotická vodní tvrz v Chroustovicích přeměněná v renesanční zámek, který byl později přestavěn ve stylu rokoka, toho pamatuje opravdu hodně. Posledními majiteli byl rod Thurn–Taxisů, kterým zámek patřil do roku 1919. Od 20. let 20. století začal zámek sloužit zdravotnickým a školským účelům. Nejdříve zde byla umístěna pobočka tuberkulózní léčebny v Košumberku. Za okupace byl zámek propůjčen Dívčímu výchovnému ústavu Kostomlaty.

V roce 1948 zámek vyhořel. Po jeho obnově v zámku vznikl 1. března roku 1949 Zvláštní chlapecký domov pro mentálně postiženou mládež. Z chlapeckého domova v roce 1955 vznikla zvláštní učňovská škola, která se postupně proměňovala v moderní speciální učiliště. Brány rozlehlého areálu a zahrad se otevírají v sobotu na tři hodiny ve 14 hodin.

5 Podkarpatský kostelík zachránil Václav Klofáč

Interiér dobříkovského kostelíku

Téměř 350 let starý podkarpatský dřevěný kostelík v Dobříkově už dávno nemusel stát. Kdyby se v roce 1927 o chátrajícím kostelíku na Zakarpatské Ukrajině nedozvěděl prvorepublikový politik Václav Klofáč, kdoví jak by dřevěná stavba s typickou věží krytou šindelem dopadla. Značně poškozený kostel tehdy koupil za 16 tisíc korun a nechal jej vlakem převézt do Dobříkova.

Na převozu, následných opravách a znovupostavení se podílel architekt Adolf Kolena z Mukačeva. Kostel byl slavnostně otevřen 6. července 1931 za účasti patriarchy Církve československé Dr. Gustava Procházky. Dřevěná památka v byzantsko-gotickém stylu se otevře v sobotu od 15 do 18 hodin. V interiéru je zvláště hodnotný a kvalitní barokní ikonostas z konce 18. století.

6 Chrudim otevře bývalou šatlavu

Chrudimská šatlava

V Chrudimi se do každoroční akce zítra zapojí Regionální muzeum, Muzeum barokních soch, Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie a Muzeum loutkářských kultur, kde na malé i velké návštěvníky čeká od 9 do 17 hodin workshop v ateliéru muzea. V 10:30 a ve 14 hodin se koná komentovaná prohlídka muzea. Mimořádně se otevře i kostel sv. Kateřiny nebo chrudimská šatlava, kde návštěvníky v sobotu od 9 do 15 hodin čeká prohlídka třípatrového sklepení.

7 Po stopách kamenů zmizelých i Stezce Silver A

Kameny zmizelých v Pardubicích

Dny památek v Pardubicích nově nabídnou program Institutu Paměti národa, který ve spolupráci s okresním archivem chystá komentovanou prohlídku po kamenech zmizelých, takzvaných Stolpersteinech. Procházka začne v Machoňově pasáži v sobotu v 10:30 hodin. Navečer budou moci zájemci zhlédnout dokumentární film Return to Auschwitz, který letos získal prestižní ocenění Emmy Awards.

„Ve spolupráci s Klubem vojenské historie chystáme program u Zelené brány, který návštěvníky díky dobovému oblečení a improvizovaným scénkám přenese do období 1. republiky. Příznivci historických vozidel se po oba dny budou moci projet historickými trolejbusy Dopravního podniku města Pardubic, pro ty, co se pro změnu rádi projdou, máme připravenou tradiční procházku po Městské památkové rezervaci a Stezce Silver A za doprovodu historika Františka Šebka,“ uvedla vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu magistrátu Jana Fiedlerová.

Přehled památek zapojených do Dnů evropského dědictví je na webové stránce ehd.cz.