Pozor, divočák! Do drogerie vběhl kanec a kličkoval mezi regály, lidé se schovávali

  10:18,  aktualizováno  10:18
Pořádné pozdvižení způsobil ve čtvrtek kanec v Heřmanově Městci na Chrudimsku. Dezorientovaný jedinec vběhl do drogerie v menším obchodním centru na okraji města, kde běhal mezi regály, než ho zpacifikovali hasiči.
Nezvaného hosta v drogerii v Heřmanově Městci utratil přivolaný myslivec.
Nezvaného hosta v drogerii v Heřmanově Městci utratil přivolaný myslivec. | foto: Policie ČR

K nezvyklému incidentu byla policejní hlídka přivolána vyděšenými prodavačkami kolem půl čtvrté odpoledne. Prodavačky a zákazníci prodejny se před divočákem stihli schovat nebo utéct, takže se nikomu nic nestalo.

„Hasiči, kteří na místo dorazili s policejní hlídkou, zvíře odchytili a znehybnili. K žádnému zranění nedošlo,“ řekl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Zákrok trval přibližně hodinu. Na místo byl přivolán i myslivec, který prase mimo prodejnu utratil.

„Myslivec z důvodu zdravotního stavu prasete toto usmrtil na honebním pozemku v bezpečné zóně,“ dodal Dub.

Přemnožená divoká prasata nedávno zburcovala i hasiče v Brandýse nad Orlicí, kde trojice kanců spadla do náhonu malé vodní elektrárny a nemohli se dostat ven. Štětináče se podařilo zachránit až otevřením stavidel.

