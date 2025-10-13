Jako na tobogánu. Hasiči divočákům uvázlým v náhonu elektrárny otevřeli stavidla

  15:28,  aktualizováno  15:28
Pořádnou jízdu má za sebou trojice kanců z lesů v okolí Brandýsa nad Orlicí. O víkendu se jim podařilo spadnout do náhonu malé vodní elektrárny na Tiché Orlici. Přivolaní hasiči během neobvyklého zásahu nechali otevřít stavidla, čímž dezorientované divočáky zachránili.
Hasiči zachraňovali tři kance z náhonu vodní elektrárny v Brandýse nad Orlicí....
Hasiči zachraňovali tři kance z náhonu vodní elektrárny v Brandýse nad Orlicí. (11. října 2026) | foto: Hasiči Brandýs nad Orlicí

K záchranné akci vyjížděla dobrovolná jednotka hasičů z Brandýsa nad Orlicí v sobotu krátce po poledni.

„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k pádu celkem tří kanců do náhonu místní firmy. Jelikož se přes vysoké stěny náhonu nemohli sami dostat ven, plavali zmateně ve vodě,“ uvedli brandýští hasiči.

Než divočáky složitě lovit, hasiče napadlo udělat jim bezpečnější vodní tobogán.

„Proto jsme povolali pracovníka firmy, který má na starost zdejší splav. Po jeho příjezdu bylo provedeno otevření stavidla a díky tomu kanci proplavali do řeky, kde už se jim po travnatém břehu podařilo dostat na břeh,“ uvedli k neobvyklému zásahu hasiči na sociálních sítích.

Štětináči, kteří se budou koupeli zřejmě dlouho vyhýbat, poté se zážitkem rychle utekli do lesa a hasiči se mohli vrátit zpět na základnu.

