K záchranné akci vyjížděla dobrovolná jednotka hasičů z Brandýsa nad Orlicí v sobotu krátce po poledni.
„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k pádu celkem tří kanců do náhonu místní firmy. Jelikož se přes vysoké stěny náhonu nemohli sami dostat ven, plavali zmateně ve vodě,“ uvedli brandýští hasiči.
Než divočáky složitě lovit, hasiče napadlo udělat jim bezpečnější vodní tobogán.
„Proto jsme povolali pracovníka firmy, který má na starost zdejší splav. Po jeho příjezdu bylo provedeno otevření stavidla a díky tomu kanci proplavali do řeky, kde už se jim po travnatém břehu podařilo dostat na břeh,“ uvedli k neobvyklému zásahu hasiči na sociálních sítích.
Štětináči, kteří se budou koupeli zřejmě dlouho vyhýbat, poté se zážitkem rychle utekli do lesa a hasiči se mohli vrátit zpět na základnu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz