Biofarma, nebo vila? Chataři u Pardubic se bojí velké výstavby

Vlastně se dá taková finta docela dobře pochopit.

Mám velké pozemky nedaleko Labe s výhledem na Kunětickou horu. Podle územního plánu však na nich mohu postavit maximálně zahradní domek. Pověřím tedy právníka, aby našel nějakou skulinu, která by mne nechala vydělat miliony korun. A hle, existuje. Stačí se tvářit, že stavím biofarmu, a potřebná razítka jsou na cestě.

Takto by se dal v kostce popsat případ, který se týká zahrádkářské kolonie nedaleko loděnice Arosa v Pardubicích. Skupina majitelů parcel tam chce postavit oficiálně biofarmy, protože ty tam územní plán krajského města toleruje. Ovšem podle mnohých jde pouze o úskok.

„Tak na první pohled je to úsměvné. Mám zprávy od lidí, co tam mají chaty, že už tam jezdí lidé ve velkých drahých autech a obhlížejí si, jaký budou mít výhled ze svých nových domů. Na farmáře prý úplně nevypadali,“ uvedl radní Pardubic František Brendl, který má na starosti územní plán.

Ten podle politika biofarmy v místě skutečně dovoluje. I proto zatím povolovací proces možné výstavby přes úředníky prochází. „Asi nebyl dosud důvod to nějak blokovat, ale rozhodně to neznamená, že výstavba bude v místě povolena. Ještě proces zdaleka nekončí. Myslím, že hlavní kámen úrazu budou mít majitelé pozemků s příjezdovou cestou. Oni v dokumentaci tvrdí, že má potřebnou 3,3 metru šířku, ale tak to není,“ doplnil Brendl ze Společně pro Pardubice.

Podobný názor má i zastupitel za ODS Petr Kvaš, který měl v minulém volebním období v gesci územní plán. I on si myslí, že povolení nakonec stavitelé nezískají.

„Je to hodně citlivé téma. Opět se ukazuje, že stávající územní plán je v mnoha ohledech překonaný a potřebujeme nový. Přesto je ale potřeba zdůraznit, že město má páky a určitě v rámci dalších řízení podá námitky. Jako zásadní mi přijde příjezdová komunikace, jedná se totiž jen o dva a půl metru širokou šotolinovou cestu,“ uvedl Petr Kvaš.

Logicky jsou nejvíce nervózní z plánů na výstavbu majitelé tamních zahrádek. Momentálně se mohou rekreovat v relativním klidu přírody jen pár stovek metrů od centra Pardubic. Výstavba až šesti velkých vil by samozřejmě pohodu narušila.

„Už jsme s ostatními sousedy založili spolek a budeme výstavbě aktivně bránit. Evidentně se jedná o úskok. Koukali jsme do katastru a majitelé pozemků nemají žádné licence na provozování biofarem. Ostatně při prostém pohledu na projekt je patrné, že o žádný chov zvířat nepůjde. Jedná se o velké rodinné domy, které jsou tak pětkrát větší než okolní zahradní domky,“ uvedl Luděk Fiedler, který má v oblasti nemovitost.

Nyní tak začne klasická česká přetahovaná mezi developerem a starousedlíky. Přitom půjde hlavně té první skupině o čas. „Musí stihnout stávající územní plán. Ten nový to už umožňovat nebude. Podobné chyby v něm odstraníme,“ dodal radní František Brendl.