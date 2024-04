Na náměstí v Lanškrouně vysypali popelnice. Skryly vše, i nesnědené humry

Oblékli bílé nepropustné overaly, nasadili respirátory a gumové rukavice a začali zjišťovat, co lidé vyhazují. Pod rukama jim prošla takřka celá snůška, kterou jim popeláři na náměstí přivezli. Šestici výzkumníků, kteří se v odpadcích brouzdali, už jen tak nic nepřekvapí. V pytlích odpadkových košů viděli téměř vše.

„U odpadu z rodinných domů jsme čekali mnohem menší množství bioodpadu a jídla, to se ale nepotvrdilo,“ řekl Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky.

Obsah popelnic ze svážky rodinných domů třídili téměř dvě hodiny. V pytlích se mezi hromadou hraček objevilo oblečení, ale i léky nebo nedojedení humři. I když toto maso lidé vytřídili do směsného odpadu, kam patří, neuložili ho do popelnice správně. Je potřeba s ním zacházet jako s nebezpečným odpadem, uložit do sáčku, zavázat a teprve poté hodit do popelnice.

Humři v odpadcích potvrzují, že lidé stále hodně plýtvají jídlem. „V odpadu jsme našli potraviny, které byly ještě nerozbalené, často prošlé. Naopak pod průměrem tu byly PET lahve, ty lidé třídí dobře,“ řekl Novotný.

Lanškroun se ve třídění řadí k republikovému průměru. „Máme určité rezervy, ale od toho jsme na náměstí a snažíme se lidem přiblížit, jak třídit správně,“ řekl místostarosta Lanškrouna Miloš Smola.

Do budoucna plánuje město třídění odpadu lidem ulehčit. Každá domácnost dostane vlastní popelnici na papír a na plasty. Rozdělovat do modrých a žlutých popelnic tak bude každý doma, odpadky se nebudou kupit a odpadne i nutnost donášet ho do vzdálených kontejnerů. „Slibujeme si, že se zvýší komfort třídění a ubude množství odpadu, který do černé popelnice nepatří,“ přiblížil plány starosta města Radim Vetchý.

Radní chtějí do sídlišť umístit i nádoby na bioodpad. Většina rostlinných zbytků totiž končí v tom směsném.

Aktuálně mohou v Lanškrouně vytřídit všechny možné komodity – plast, papír, rostlinné oleje, kov, elektroodpad i textil. Za roční svoz odpadu zaplatí každý 840 korun. I tak město stále půlku sumy za svoz doplácí. Náklady chce ale snížit. Díky lepšímu třídění odpadu budou například svozové vozy jezdit v budoucnu jen jednou za dva týdny. Nyní se do ulic Lanškrouna vydávají popeláři každý týden.