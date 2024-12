Další semafory na budovaném obchvatu Pardubic, úřad je Dědkovi k aréně povolil

Stavbaři na severovýchodním obchvatu Pardubic vybudují ještě před jeho dokončením křižovatku k budoucí hokejové hale, kterou chce postavit miliardář Petr Dědek. Úpravu projektu, o níž požádalo Ředitelství silnic a dálnic, nyní schválil Krajský úřad Pardubického kraje. Rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce.

„Změna stavby před dokončením řeší napojení lokality Nová Cihelna. Napojení této lokality bude ve dvou místech,“ uvádí v rozhodnutí odbor dopravy krajského úřadu. Na jednom ze sjezdů budou semafory.

Mimo jiné to znamená, že nová silnice spojující výpadovky na Hradec Králové a Sezemice už ani nebude připomínat obchvat. Na čtyřkilometrové silnici budou čtyři kruhové objezdy a dvě světelné křižovatky - na Hradubické a na odbočce k Nové Cihelně. „Je to městská komunikace, tak je naprojektovaná,“ připustil už při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dědek mění plány na obchvat

Stavba silnice spojující Dubinu s Trnovou začala v roce 2022 a dokončena má být příští rok. V jejím průběhu přišel Petr Dědek s plánem postavit na Cihelně poblíž nové silnice halu pro Dynamo, tréninkové plochy a kongresový hotel. Prosadil rychle změnu územního plánu, byť to podle původních vyjádření politiků mělo být prakticky nemožné. Zastupitelé Pardubic změnili územní plán loni v prosinci.

První sjezd z obchvatu do nového areálu bude poblíž Hradecké ulice, přibližně v místě, kudy nyní vede cesta do zahradnictví. „Uvažuje se, že tento sjezd bude pouze pro směr Trnová – Dubina,“ uvádí se v rozhodnutí. Znamenalo by to, že úprava na obchvatu by neměla provoz nijak omezit.

To ale nebude platit o napojení Nové Cihelny přibližně o šest set metrů dál směrem k Labi. Zde vznikne už regulérní křižovatka se semafory. Větev křižovatky vedoucí k plánované aréně má mít pět pruhů včetně přechodů i pro novou cyklostezku.

V původním projektu se s rezervou pro budoucí odbočku na Cihelnu počítalo, změna by tak neměla akci výrazně prodražit.

„Případné vícenáklady spojené s realizací napojení čtvrti Nová Cihelna budou v plné výši hrazeny investorem čtvrti,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Stavbu tato úprava podle něj nezdrží.

Majitel pardubického hokejového klubu Petr Dědek letos v září zastupitelům Pardubic oznámil, že plánovaná hokejová aréna by mohla pojmout až 22 296 diváků. Dokončena by měla být v srpnu 2027. Výši investic do komplexu budov, který zahrnuje kromě arény malou halu, hotel a parkovací dům, odhadl Dědek na 10,5 miliardy korun.