Stavby silnic a dálnic rychle mění kraj, příští roky dávají naději Pardubicím

Do nových silnic a dálnic v Pardubickém kraji desítky let nešly žádné velké peníze. Stát se s přípravou akcí opožďoval. Byť všichni politici bez ohledu na stranickou příslušnost opakovali, že bez nové dálnice D35 doprava v Česku fungovat nebude, hledání vhodné trasy se vleklo. Pardubický kraj na nové silniční stavby zase neměl peníze.

O to větší kontrast přináší současnost. Loni se otevřely dva krajské obchvaty Rokytna a Dašic, které slouží jako přivaděče k novým úsekům dálnice D35. Od letoška Ředitelství silnic a dálnic bude každý rok spouštět provoz na nových úsecích dálnice a stříhání pásek slibuje i Pardubický kraj.

Plán Ředitelství silnic a dálnic na letošní rok je jasný. Vysoké Mýto se dočká dálničního obchvatu, hotový bude i zatím osamocený úsek D35 u Svitav. Pardubicím by měla ulevit propojka mezi Trnovou a Dubinou s mostem přes Labe. Příští rok se má odehrát v podobném kvapíku.

Příští rok přinese další část dálnice i dva obchvaty

Otevřít by se měl sedm kilometrů dlouhý obchvat Sezemic. Místním se uleví, po průtahu I/36 projede podle dat ze sčítání dopravy denně přes 10 tisíc aut. „Obchvat bude plnit i důležitou funkci přivaděče dálnice D35 do Pardubic,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

ŘSD také slibuje dokončení tunelu Homole a dálničního úseku před Vysokým Mýtem, jehož je tunel součástí. Souvislá část dálnice D35 od Opatovic na Labem až do Džbánova za Vysoké Mýto by potom dosáhla délky 41 kilometrů.

Pardubický kraj plánuje, že ve stejném roce dokončí přeložku silnice kolem osady Zminný. Obchvat sousedních Dašic je už hotový, a proto už jen tento průtah vesnicí zatím brání řidičům z Pardubic v přímé cestě na D35.

Plán na otevření

nových silnic a dálnic 2025 severovýchodní obchvat Pardubic, dálnice D35 – obchvat Vysokého Mýta a úsek D35 Janov–Opatovec 2026 D35 Ostrov–Mýto, obchvat Sezemic, obchvat Zminného, mimoúrovňová křižovatka Medlešice 2027 úseky D35 Džbánov–Litomyšl a Litomyšl–Janov 2028 jihovýchodní obchvat Pardubic 2029 silnice Pardubičky–Sezemice Poznámka: Jde o termíny, které avizuje ŘSD, v případě obchvatu Zminného kraj

„Na jaře proběhne výběrové řízení na zhotovitele a poté se začne stavět. Očekávané dokončení stavby je do závěru roku 2026,“ uvedl náměstek hejtmana a radní pro dopravu Ladislav Valtr (ODS).

Ředitelství silnic a dálnic má ve svých domácích úkolech na rok 2026 ještě jednu důležitou stavbu – mimoúrovňovou křižovatku v Medlešicích na silnici I/37, která mimo jiné zjednoduší spojení Chrudimi s obchvatem města.

Na začátku roku 2027 začne řidičům sloužit nový dálniční úsek D35 ze Džbánova před Litomyšl. Termín únor 2027 platí, řekl před pár dny ředitel oblasti Čechy společnosti Budimex Adam Barszczyński. „Budimex má takové zkušenosti, že je zvyklý stavět v termínu nebo otevírat stavby ještě před termínem,“ uvedl.

Do konce roku 2027 by měl být hotový i dálniční obchvat Litomyšle, zahájení stavby se uskuteční v pondělí 10. února.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl v minulosti řekl, že státní podnik bude tlačit na stavbaře, aby práce urychlili. Že to lze, ukazuje například příběh dálničního obchvatu Vysokého Mýta, který sdružení firem dokončí už letos, a získá za to tak od ŘSD bezmála stomilionovou odměnu. Hlavní starostí státního podniku je, aby dálnice vedoucí od Vysokého Mýta kolem Hrušové neústila do Litomyšle. Či přesněji řečeno – aby to trvalo co nejkratší dobu.

Jihovýchodní obchvat v roce 2028?

Zatímco dokončení souvislé dálnice až ke Svitavám je jisté, u dalších staveb je třeba si napsat otazník. Může zkrachovat tendr PPP projektu, který dálnici propojí s Mohelnicí. Na další akce mohou chybět peníze ve státním rozpočtu tím spíše, že jich do Pardubického kraje jde nyní opravdu hodně.

To ovšem patrně neohrozí vybudování jihovýchodního obchvatu Pardubic, který by měl spojit Dražkovice s Černou za Bory v roce 2028. V lednu už byla vybrána firma, která provede zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

Zkušenost říká, že jakmile se na trase budoucí silnice začne kopat, je vyhráno. Druhým krokem ŘSD v Pardubicích by měla být nenápadná, ale nesmírně užitečná pětikilometrová propojka mezi Černou za Bory a novým obchvatem Sezemic. V roce 2029 by tak kamiony z Foxconnu měly přímý přístup na dálnici.

Důležitou stavbou na mapě kraje bude i severní obchvat Vysokého Mýta za 875 milionů, který chce v rámci dvou etap postavit Pardubický kraj. Termín otevření není k dispozici.

„U první a druhé etapy se v současné době zpracovává projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. V budoucnu by na tuto silnici měl navázat obchvat Chocně. Politici se ale dosud ani neshodli, zda je tato třetí etapa v dohledné době nezbytná.