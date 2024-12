Rok do otevření D35. Dělníci pracují i mezi svátky, pomohou zateplené stany

Dva finišéry v těsném závěsu mohly zvesela v půlce prosince pokládat asfalt na část hlavní trasy úseku mezi Janovem a Opatovcem, kde jsou ho s pomocí válců položeny již dva kilometry. Pokud počasí vydrží, řidiči by se mohli kochat výhledem na dálnici už během února, kdy bude otevřena nově přeložená silnice I/35 s novým mostem.

„Komunikaci natrvalo překládáme kvůli vlastní výstavbě dálnice D35. V současné době zde pokládáme vlastně obecné asfaltové vrstvy a pokládáme zemní nezpevněné krajnice. Nechci nic předjímat, ale pokud nám počasí bude přát, podaří se dát stavební objekt do předčasného užívání v předstihu. Nejzazší termín máme začátek dubna,“ řekl správce stavby Stanislav Král z ŘSD Pardubice.

Ovšem ani když udeří zima, stavba se nezastaví. Práce byly plánovány do 20. prosince, nyní následuje vánoční přestávka do 5. ledna. Nicméně na některých objektech, jako je například dlouhá mostní estakáda, by měly práce pokračovat i mezi svátky.

„Musíme si uvědomit, že stavba je dlouhá zhruba 11,5 kilometru a musíme ji mít postavenou za dvě a půl stavební sezony, takže vlastně není čas se vymlouvat na zimní podmínky. Termíny jsou nastaveny, jak se říká, na krev,“ dodal Král ke stavbě, která má definitivní termín zprovoznění stanoven na 22. prosince 2025.

Stavbaři si nemohou dovolit ani den prostoje. Pomoci jim mají stany, do kterých je vháněn teplý vzduch pomáhající urychlit výsuv estakády dřívějším dozráním betonu. „Na nejsložitějším objektu stavby jsme dokončili levou nosnou konstrukci, přes vánoční svátky proběhne přemístění výrobny na pravou část a hned v měsíci lednu by měly být zahájeny první výsuvy pravé části,“ dodal Král.

Třetí budoucí křížení s dálnicí se nachází u Gajeru. V tomto úseku bude od 9. ledna zprovozněna provizorní komunikace a někdy v jarních měsících by měl být otevřen definitivní nadjezd u tamní benzinové stanice.

Nejpozději do poloviny roku musí být všechny mosty hotové, aby v místech křížení stávající silnice a dálnice došlo k odšpuntování trasy a práce mohly pokračovat na dostavbě zbylé hlavní trasy.

Mýto v očekávání

Na konci příštího roku bude stejně jako úsek Janov–Opatovec dán do provozu i šestikilometrový obchvat Vysokého Mýta, na který čekají nejen obyvatelé města, ale i řidiči trávící v kolonách hodiny navíc.

Obrysy dostává kromě nové okružní křižovatky, která bude dálnici ze silnice I/35 napojovat, i mimoúrovňová křižovatka Západ s čerstvě položeným kobercem. Naplno jedou také práce na všech mostech včetně mostu u Džbánova, který bude mimo jiné sloužit i jako mimoúrovňová křižovatka u Džbánova.

Podle informačního letáku ŘSD pokračuje v těchto dnech budování přeložek silnic nižších tříd či zemní práce na zářezech a násypech. Minulý týden byla například zprůjezdněna v definitivní trase silnice na Vraclav, která dálnici podchází. V provozu už jsou také přeložky silnic II/357 z Mýta na Libecinu a III/35711 a poté také přeložky silnic III/0523 a 0527. Řidiči, kteří od Domoradic jezdí do Mýta léta po hlavní, nově budou na novém „téčku“ dávat přednost automobilům jedoucím od Vraclavi i Vysokého Mýta.

Po dokončení všech úseků by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1.