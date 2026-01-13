Proces hledání firmy, která postaví 35 kilometrů dlouhý úsek D35 ze Svitav do Mohelnice, je ve finále. Ministerstvo dopravy včera oznámilo, že po dokončení takzvaného soutěžního dialogu vyzvalo tři zájemce, aby v rámci PPP projektu předložili své konečné nabídky. Stát si přeje, aby vybraný uchazeč začal stavět ještě letos.
Předcházející vláda dospěla k závěru, že na stavbu dvou závěrečných úseků dálnice D35 z Opatovce do Starého Města a ze Starého Města do Mohelnice není ve státním rozpočtu dost peněz. I přes námitky ze strany hnutí ANO začala chystat stavbu dálnice se čtyřkilometrovým tunelem za účasti soukromého partnera formou PPP projektu. Plán pořídit si dálnici za zhruba 40 miliard na leasing nová vláda po loňských volbách neshodila.
„PPP projekt, který byl připraven za předchozí vlády, nám vychází jako nejlepší způsob, jak technologicky složité a finančně náročné úseky dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí co nejdříve realizovat, a to i s ohledem na možnosti veřejného rozpočtu,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Uchazeči by měli své nabídky předložit do léta. Poté bude probíhat jejich vyhodnocení a následně schválení nejvýhodnější nabídky vládou a Poslaneckou sněmovnou. Uzavření koncesionářské smlouvy ministerstvo dopravy plánuje ve druhé polovině letošního roku. Poté by už nemělo bránit nic zahájení stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zajistilo potřebná povolení, pozemky a provedlo i některé přípravné práce.
Sněmovna schválení brzdit nebude, věří Mátl
Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je reálné, že samotná stavba se rozjede ještě letos. Zbrzdit by se celý proces neměl ani v Poslanecké sněmovně, kde má projekt podporu napříč politickým spektrem.
„Nabídky by měly být podány během prvních dvou kvartálů. Pak už je to jenom, nechci říct formální záležitost, ale samozřejmě pokud to bude všechno vyhodnoceno relevantně správně, tak si myslím, že schválení v Poslanecké sněmovně není časovou překážkou,“ řekl Mátl.
Soutěžního dialogu se účastnili čtyři mezinárodně renomovaní uchazeči, jedno konsorcium na konci roku 2025 z výběrového řízení odstoupilo.
Vítěz soutěže bude mít na starosti výstavbu, financování, provoz a údržbu úseku D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí a zároveň provoz a údržbu úseku od Litomyšle až po Opatovec.
Předpokládané investiční náklady projektu se pohybují okolo 1,7 miliardy eur, konečná cena však bude podle ministerstva dopravy vycházet z nabídek samotných uchazečů. Platby státu budou probíhat formou plateb za dostupnost po dobu přibližně 22 let provozu.
„Jako stát začneme koncesionáři hradit platby za dostupnost až v momentě, kdy budou úseky kompletně dokončeny a dálnice uvedena do provozu,“ uvedl vedoucí oddělení PPP projektů ministerstva dopravy Jan Ornst. Dodal, že spolu s mechanismem srážek za nekvalitu a nedostupnost to bude vybrané konsorcium motivovat, aby dálnice byla k dispozici po celou dobu koncese v dojednané kvalitě.
|
Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku
Není to první případ, kdy soukromé peníze pomohou státu rozšířit dálniční síť. Už v roce 2024 byl otevřen 32 kilometrů dlouhý úsek nové dálnice D4 postavené v režimu PPP.
„Oproti D4 se jedná o výrazně náročnější stavbu. Jak z hlediska financí, tak samozřejmě z hlediska samotné technické části stavby. V trase je nejdelší dálniční tunel v České republice, což samozřejmě přináší obrovská rizika z hlediska výstavby. Rizika se v rámci projektu PPP hodně přenáší na dodavatele, který je bude chtít oceňovat,“ řekl před časem generální ředitel ŘSD Radek Mátl.