Pardubický kraj konečně zahájil stavbu přivaděčů, přichází však pozdě

Pokud si někdo stěžuje, že Ředitelství silnic a dálnic staví pomalu, mohl by nyní vyrazit na exkurzi do Pardubického kraje. Zde totiž ŘSD svým tempem při stavbě dálnice D35 zaskočilo krajské politiky a úředníky natolik, že nestíhají vybudovat včas k novým úsekům D35 dálniční přivaděče.

V září tak budou slavnostně zahajovat stavbu obchvatu Rokytna, který ale tamní lidé potřebovali už loni v prosinci a teď bez něj kvůli přílivu vozů z dálnice trpí.

V pondělí byla slavnostně zahájena stavba obchvatu Dašic, který navede kamiony z dálnice mimo centrum města. Jenže necelé tři kilometry nové silnice začnou sloužit až v roce 2023, zatímco úsek D35 Časy–Ostrov se otevře už letos v prosinci.

Jak se staví přivaděče Obchvat Dašic

Stavba byla zahájena na začátku srpna 2022, dokončení se předpokládá na jaře 2024. Obchvat Rokytna

Firma je už vybrána, stavba má začít letos v září, dokončena má být na jaře 2024. Obchvat osady Zminný

Stavba při nejlepším možném scénáři začne v roce 2023, práce by měly zabrat podle projektantů něco přes jeden rok. Přivaděč na Choceň

Stavba v ideálním případě začne nejdříve v roce 2024 a dokončena bude v roce 2027.

„Samozřejmě je to velký přínos pro Dašice, byť je tam trochu ten zádrhel, že to mohlo být současně se spuštěním sjezdu z dálnice 22. prosince letošního roku. Ale chválabohu za to, že to bude,“ řekl starosta Dašic Petr Zikmund před slavnostním klepáním politiků na základní kámen.

Kraj při přípravě obchvatu řešil obvyklé potíže se získáním potřebných povolení a pozemků. Do toho se prudce zvýšily ceny ve stavebnictví. Od státu má kraj dlouhodobě na obchvat Dašic přislíbeno 300 milionů korun, nicméně v soutěži vyhrálo sdružení společností Metrostav Infrastructure, Chládek a Tintěra Pardubice a PORR s nejnižší cenou 477 milionů včetně DPH. Dalších 83 milionů korun kraj už zaplatil za záchranný archeologický výzkum.

„Není v našich silách, abychom zvládli takové enormní navyšování cen,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že bude po státu žádat více peněz. Na přivaděče má totiž hejtmanství slíbeno 2,7 miliardy korun, ve skutečnosti bude potřebovat minimálně o miliardu korun víc.

Část obchvatu může být otevřena dříve

I když obchvat Dašic má být hotový na jaře 2024, podle ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce by některé jeho části mohly začít sloužit řidičům dříve.

„Myslíme si, že už v roce 2023 mohou být některé dílčí úseky zprovozněny, protože stavba má tři okružní křižovatky a tedy tři přípojné body, což je ideální pro to, aby se po některých úsecích mohlo jezdit,“ uvedl Němec.

Zároveň dodal, že klíčová stavba – silniční most přes řeku Loučnou může rychlejší dokončení díla zbrzdit. Zpoždění ale nemají jen dva přivaděče kolem Dašic a Rokytna. Na obchvat Dašic měl správně navázat obchvat osady Zminný, nicméně jeho stavba nezačne dříve než v příštím roce.

Přivaděč k Chocni bude podle kraje hotový nejdříve v roce 2027, což je jen zbožné přání, dálnice před Vysoké Mýto však dorazí možná o rok dříve. Část přivaděčů má postavit ŘSD, a nestíhá také. Letos v červnu například zahájilo stavbu ne moc důležitého přivaděče od Holic, naopak vybudování klíčového obchvatu Sezemic ŘSD nespustí dříve než příští rok a řidiči se po novém sedmikilometrovém úseku projedou v ideálním případě v roce 2025. Tedy čtyři roky po dokončení dálnice z Opatovic do Časů.