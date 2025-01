Odstřely v tunelu Homole stoply dopravu, omezení mohou přijít i v dalších dnech

Pokud bychom brali dálnici D35 jako celek táhnoucí se napříč třemi kraji, už dnes jde s 54 kilometry o nejrozestavěnější liniovou stavbu v zemi. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si jsou prakticky jistí, že do roku 2027 bude celá autostráda od Hořic až po Svitavy hotová.

U tunelu Homole si ale nikdo nemůže být ničím jistý. Ačkoli široko daleko jediný kopec s nadmořskou výškou 307 metrů geologové i hydrogeologové prošpikovali mnoha sondami, poslední dny ukázaly, že na některé věci se v podzemí zkrátka nejde připravit.

Tuneláři v hloubce 67 metrů narazili na podloží, se kterým původně vůbec nepočítali, a nezbývá jim nic jiného, než zapojit do práce i dynamit. Zatímco geotechnický průzkum počítal s tím, že ražba bude probíhat v prostředí, které se laicky řečeno bude stavařům sypat pod rukama, pár metrů pod povrchem se ukázal pravý opak.

„Narazili jsme na podloží, které není možné strojně rozpojovat a musí se odstřelovat. Nepočítali jsme s tím v projektu, ale není to pro nás komplikace, můžeme pokračovat dál. Zhotovitel si zařídil povolení pro odstřely,“ řekla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD k tunelu, který se staví metodou Design and Build. Je tak věcí zhotovitele, jaký technologický postup během stavby zvolí.

K prvnímu odstřelu přistoupili stavaři ve čtvrtek v poledne. Lidé v okolí se však nemusejí obávat, že výbuchy budou srovnatelné s hlučnými odstřely v lomech. Odstřel je tak malý, že člověk před dvěma raženými tunelovými rourami sotva něco postřehne. „Odstřeluje se čelba zhruba po dvou metrech. Musíme vyzkoušet, jak hornina bude reagovat,“ předesílá Šolcová.

Kvůli bezpečnosti však řidiči na silnici I/17, která vede nad budoucím tunelem, musejí v následujících dnech počítat s tím, že v době odstřelu budou dělníci na silnici na zhruba 10 minut zastavovat provoz.

„Přistupujeme k tomu kvůli bezpečnosti, protože na silnici mohou být cítit slabé otřesy, tak aby řidiči za jízdy nezazmatkovali. Určitě to není kvůli tomu, že by hrozilo propadnutí kopce,“ uvedla zástupkyně ŘSD. Nadloží nad budovaným tunelem je poměrné nízké. Výška v místě podchodu silnice je totiž jen asi 13 metrů.

Neví se, kolik odstřelů bude ještě potřeba

Kolik odstřelů nakonec tuneláři pracující ve třísměnném 24-hodinovém režimu nakonec provedou, bude záležet na tom, jak dlouho se budou nacházet v tvrdých horninách, což v tuto chvíli nikdo neví.

S levou tunelovou rourou by měli být stavaři na druhé straně hotovi v srpnu, s pravou vytěženou dnes do hloubky zhruba 45 metrů o několik týdnů později. Jde však o plovoucí termíny a bude záležet na mnoha okolnostech. Velkým strašákem jsou i vodní poměry v kopci, u kterých se hydrogeologové ve svých zprávách poměrně rozcházejí.

„Je to podle předpokladů. Neobjevují se žádné větší výskyty vody, zatím vše běží v souladu s projektem,“ dodala Šolcová. Tunel i s navazujícím úsekem Ostrov – Vysoké Mýto by měl jít do provozu v příštím roce.

Stavba tunelu Homole je mnohem náročnější než jakákoli jiná ražba připravovaného tunelu v Česku. ŘSD pro zadání stavby poprvé využilo standardní ujednání FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů), která stanoví rozdělení rizika během stavby mezi smluvní strany.

Zhotovitel například nese riziko vícenákladů a zdržení při chybně zvoleném postupu výstavby. Naopak za investorem jdou například potíže, pokud se při stavbě v podzemí ukážou zásadně jiné horniny, než předpokládal geotechnický průzkum.

Budimex se nezastaví ani v mrazech

Stavebně náročný je i budovaný úsek mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí, který je v Česku první dálniční zakázkou polské firmy Budimex. Na 80 procentech celé trasy vedou dva vysokotlaké plynovody, které musejí být před samotnou stavbou dálnice přeloženy. Práce se tak nezastaví ani v těchto mrazivých dnech.

„Loni se nám podařilo udělat jednu přeložku plynu, bez které bychom nemohli přeložit vedení velmi vysokého napětí. Teď nás čeká překládka dvou souběžných potrubí vysokotlakého plynu DN 300 a DN 500, z nichž každé má na délku pět kilometru. Práce na přeložkách jsou koordinovány s navazujícími úseky tak, abychom v červnu měli hotovo. Poté počítáme s plným nasazením stavební techniky v celém úseku,“ řekl za Budimex Adam Barszczyński.

S dokončením přeložek plynovodů je spojena i stavba dočasného bypassu silnice I/35 u obce Hrušová. „Předpokládám, že v druhé polovině roku bychom se do něj mohli pustit. Přeložit silnici musíme z toho důvodu, abychom mohli začít pracovat na opěře dálničního mostu, který povede nad stávající silnicí,“ dodal Barszczyński.

Dálniční úsek o délce 7 589 metrů má být zprovozněn v únoru 2027. Stavba zahrnuje realizaci devíti mostů o celkové délce 1 137 metrů, několika viaduktů, estakád a 6,3 kilometru protihlukových stěn.

Ředitelství silnic a dálnic chce na konci letošního roku zprovoznit celkem čtyři úseky dálnice D35. Na Královéhradecku jde o úsek Hořice – Sadová, u Olomouce napřímením dálnice u Křelova zmizí nepříjemné dopravní zácpy u Globusu a největší dálniční porce se dočká Pardubický kraj, kde se otevře dálniční obchvat Vysokého Mýta a zatím osamocený úsek mezi Litomyšlí a Svitavami.